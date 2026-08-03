Criza din exclava spaniolă Ceuta. Italia va propune crearea de centre pentru migranţi în afara UE, asemănătoare celor din Albania

Criza din exclava spaniolă Ceuta. Italia va propune crearea de centre pentru migranţi în afara UE, asemănătoare celor din Albania. Sursa foto: Getty Images

Italia va propune crearea unor centre ale UE pentru migranţi în afara blocului comunitar, după modelul centrelor sale din Albania, la reuniunea de urgenţă de marţi a miniştrilor europeni de interne, în urma sosirii săptămâna trecută a mii de migranţi în exclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord, au declarat surse, confirmând informaţiile apărute în presă, relatează luni ANSA.

Guvernul premierului italian Giorgia Meloni a suspendat pentru o lună aplicarea dispoziţiilor privind libera circulaţie prevăzute de Acordul Schengen în relaţia cu Spania, în urma evenimentelor din Ceuta.

Madridul şi partidele de opoziţie din Italia au calificat această decizie drept propagandă, având în vedere că intrarea în enclavă nu oferă automat acces la spaţiul Schengen şi că Italia nu are frontieră comună cu Spania.

Majoritatea migranţilor care au ajuns în Ceuta, mulţi înotând în zona de graniţă, au plecat. "Am vrut să ajung în Spania, apoi, mai departe, spre Anglia", a povestit într-un interviu un băiat, în vârstă de 15 ani, din Maroc care a înotat până în Ceuta.

La reuniunea de marţi, ministrul de Interne al Italiei, Matteo Piantedosi, va propune crearea de noi centre pentru repatrierea migranţilor aflaţi în situaţie neregulamentară, finanţate cu fonduri europene şi localizate în mare parte în Africa, au declarat sursele.

Se pare că există deja o listă preliminară de ţări care ar putea fi implicate, inclusiv Rwanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egipt, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Muntenegru şi Etiopia.

De asemenea, se aşteaptă ca Italia să solicite implementarea strictă a programului "GSP+", un aranjament comercial prin care UE acordă facilităţi tarifare ţărilor în curs de dezvoltare dacă acestea cooperează în vederea reprimirii cetăţenilor care se află ilegal în Uniunea Europeană. Programul a fost aprobat anul acesta şi urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.