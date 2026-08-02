"Am vrut să ajung în Spania, apoi mai departe spre Anglia". Mărturia băiatului din Maroc care a înotat până în Ceuta

Cel puțin 67 persoane au murit încercând să ajungă în exclava spaniolă Ceuta. Foto: Profimedia Images

Când Omar a ajuns pe țărmurile din Ceuta, privirea lui s-a îndreptat 1.600 km spre nord. După ce a înotat în jurul digului care marchează granița dintre Maroc și Spania, unde zeci de oameni muriseră în călătoria periculoasă, adolescentul făcuse primul pas dintr-o călătorie pregătită timp de opt ani. „Am venit în Ceuta pentru că vreau să studiez”, a declarat tânărul de 15 ani pentru The Telegraph.

„Sora mea locuiește deja în Spania. Este căsătorită și are o fiică. Vreau să studiez șase ani în Tarazona și apoi poate să merg în Anglia. Îmi place foarte mult Anglia, dar asta nu înseamnă că nu iubesc Marocul.”

Omar a început să învețe limba engleză acasă de la vârsta de șapte ani. În jurul lui, mii de oameni încercau încă să treacă cu forța granița Tarajal, unde panica, supraaglomerarea și încercările disperate de a ajunge la țărm au transformat una dintre cele mai puternic fortificate frontiere ale Europei în cea mai mare criză de la graniță din ultima generație.

Omar a făcut călătoria după ce s-au răspândit zvonuri în nordul Marocului că ar putea intra cu ușurință în Spania după o schimbare de lege la sfârșitul lunii iunie.

Curtea Supremă spaniolă a decis că migranții nu vor fi returnați sumar dacă sunt interceptați pe mare, alimentând speranțele marocanilor că ar putea avea acces pe continent prin Ceuta.

În timp ce Spania consideră responsabile bandele de contrabandă, unii suspectează că Marocul a încurajat afluxul pentru a pedepsi Madridul pentru legăturile sale tot mai mari cu rivala Algerie, folosind migrația ca... o armă care să-i amintească Europei de puterea sa.

Migranții au declarat pentru The Telegraph că li s-a permis pur și simplu să meargă spre plajă fără a fi opriți de polițiștii de frontieră, așa cum s-ar aștepta în mod normal.

Mai mulți au descris, de asemenea, ofițeri marocani folosind bastoane pe țărm, ceea ce a provocat panică și i-a determinat pe oameni să se grăbească în apă.

Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei, s-a deplasat la Ceuta, unde a descris evenimentele drept „un atac la adresa integrității teritoriale a Spaniei”.

Stând la doar câțiva metri de graniță, Sánchez a promis că guvernul său va folosi „toate resursele statului” pentru a restabili securitatea și a refuzat să dea vina pe Maroc.

Răspunsul Spaniei a fost imediat și amplu, aproape toți cei care au sosit au fost trimiși înapoi în Maroc.

Aproximativ 60.000 de migranți au reușit să intre în Ceuta, în timp ce cel puțin 57 de persoane au murit fie înecându-se, fie strivite de gardul de la frontieră.

Mulți dintre cei care au trecut granița s-au prăbușit de epuizare la sosire. Alții au căutat cu disperare rudele pierdute în timpul traversării.

Lipsa alimentelor, a apei și a serviciilor medicale a împiedicat, de asemenea, planurile migranților.

Confruntat cu întoarcerea în Maroc, Omar a spus: „Îmi iubesc țara. Dar nu văd un viitor acolo. Totul este scump și viața este grea.

Părinții mei au divorțat. Mama trebuie să crească singură patru copii. Sora mea mai mare este căsătorită. A doua mea soră lucrează. Apoi mai suntem eu și sora mea mai mică. Mama nu poate face totul singură.”

Omar a spus că ambițiile sale erau modeste. „Vreau să studiez, să muncesc și să-mi construiesc un viitor pentru mine și pentru familia mea.” Deocamdată, acel viitor rămâne în Maroc.