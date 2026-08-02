Trump a anulat noile atacuri asupra Iranului la cererea aliaților din Orientul Mijlociu: "Există deja un acord de principiu"

Postarea pe Truth Social a apărut la câteva zile după ce Trump a avertizat că va lovi Iranul. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că nu va ordona un nou atac asupra Iranului, după ce aliații din Orientul Mijlociu au cerut să amâne loviturile, deoarece „există deja un acord de principiu”, potrivit Financial Times.

Președintele SUA a declarat sâmbătă seară într-o postare pe rețelele de socializare că SUA rămân „pregătite” să atace Iranul, dar a decis să anuleze un atac „cu condiția de a putea ajunge rapid la un ACORD”.

Postarea pe Truth Social a apărut la câteva zile după ce Trump a avertizat că va lovi Iranul „foarte dur”, analiștii anticipând noi runde de atacuri menite să forțeze Teheranul să revină la masa negocierilor.

Ambasadele Statelor Unite din mai multe capitale ale Orientului Mijlociu și-au avertizat sâmbătă cetățenii să fie pregătiți pentru o posibilă „escaladare neprevăzută” a conflictului din regiune și să ia în calcul plecarea.

Avertismentul a fost publicat de ambasadele SUA din Bahrain, Egipt, Irak, Israel, Iordania, Kuweit, Liban, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, la o zi după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va lovi Iranul „foarte dur”.

De asemenea, comandamentul Central al SUA a pregătit opțiuni și și-a pregătit forțele pentru extinderea războiului, inclusiv un bombardament intens de 2 săptămâni asupra siturilor de rachete ale Iranului.

Administrația Trump s-a arătat reticentă în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii energetice a Iranului, din cauza îngrijorării că Teheranul ar putea riposta împotriva siturilor de infrastructură din Golf și ar putea șoca piețele energetice globale deja aflate sub presiune din cauza războiului.