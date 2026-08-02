Cum fură minerii ilegali de Bitcoin curent și pun în pericol rețelele electrice: Ancheta care scoate la iveală o rețea uriașă în Asia

4 minute de citit Publicat la 12:02 02 Aug 2026 Modificat la 12:02 02 Aug 2026

O razie desfășurată săptămâna trecută în Malaysia a arătat cum activitățile de minare a criptomonedelor sunt tot mai strâns legate de furtul de energie electrică. FOTO: Hepta

În întreaga Asie de Sud-Est, minerii ilegali de criptomonede fură cantități uriașe de energie electrică, suprasolicită rețelele naționale și scot la iveală legături cu criminalitatea organizată, scrie DW.

O razie desfășurată săptămâna trecută în Malaysia a arătat cum activitățile de minare a criptomonedelor sunt tot mai strâns legate de furtul de energie electrică și de criminalitatea organizată din Asia de Sud-Est.

În statul Johor, din sudul Malaysiei, 71 de echipamente pentru minarea criptomonedelor funcționau non-stop în patru spații închiriate de aproximativ o lună înainte ca poliția să intervină.

În timpul descinderilor din 22 și 23 iulie, polițiștii au arestat trei suspecți și au confiscat calculatoare, routere și vehicule, alături de echipamente folosite pentru minarea ilegală de Bitcoin.

Șeful poliției din Johor, Ab Rahaman Arsad, a declarat că rețeaua infracțională ocolea contoarele de energie electrică, provocând pierderi estimate la 14.500 de euro (16.600 de dolari) într-o singură lună, potrivit presei locale. Se estimează că echipamentele generau venituri lunare cuprinse între 17.200 și 21.500 de euro.

Cazul a fost relativ mic după standardele din Malaysia. Între 2020 și 2025, compania națională de electricitate Tenaga Nasional Berhad (TNB) a identificat aproape 14.000 de locații implicate în furtul de energie electrică pentru minarea criptomonedelor. Pierderile totale au ajuns la aproximativ 1,1 miliarde de euro.

Numărul cazurilor înregistrate de acest tip a crescut de la 610 în 2018 la 2.397 în 2024, potrivit Ministerului Energiei din Malaysia, care a descris minarea ilegală drept o amenințare gravă la adresa siguranței publice, stabilității economice și sistemului național de energie electrică.

„În Malaysia, mii de incidente au declanșat investigații privind minarea ilegală de criptomonede”, a declarat Sonny Zulhuda, profesor asociat la Universitatea Islamică Internațională din Malaysia.

„Acest fenomen reprezintă o problemă majoră pentru securitatea resurselor de energie electrică, sustenabilitatea economică, concurență și veniturile statului”, a declarat Zulhuda pentru DW. „Aplicarea legii a rămas în urmă din cauza lipsei unui cadru legislativ pregătit și a capacității limitate a instituțiilor de a desfășura activități de aplicare a legii și investigații. Este regretabil, deoarece Malaysia își dezvoltă rapid infrastructura digitală.”

Minarea criptomonedelor nu este, în sine, o activitate ilegală, însă autoritățile descoperă tot mai des legături între minarea ilegală, jocurile de noroc online, spălarea banilor și rețelele de escrocherii cibernetice operate la scară industrială în Asia de Sud-Est.

În octombrie anul trecut, Statele Unite și Regatul Unit au impus sancțiuni împotriva grupului Prince Group din Cambodgia și a companiilor asociate, acuzând rețeaua că administra complexe de escrocherii bazate pe muncă forțată și că spăla veniturile obținute prin criptomonede și alte active.

Autoritățile americane au confiscat atunci Bitcoin în valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari din portofele ale căror chei private erau deținute de președintele Prince Group, Chen Zhi, descriind criptomonedele drept produse și instrumente ale fraudei și spălării banilor.

Departamentul pentru Investigații Speciale din Thailanda a stabilit cea mai clară legătură între furtul de energie electrică și criminalitatea transnațională.

În 2025, anchetatorii au destructurat trei mari rețele ilegale de minare a criptomonedelor, au confiscat peste 6.390 de echipamente și au estimat pierderi de peste 24,9 milioane de euro pentru Autoritatea Provincială pentru Electricitate.

În cadrul unei operațiuni, autoritățile au descoperit aproximativ 1.900 de echipamente de minare în mai multe depozite. Compania de electricitate a estimat că rețeaua consuma energie în valoare de aproximativ 575.000 de euro pe lună, achitând doar o mică parte din suma datorată.

Și Indonezia se confruntă cu infracțiuni legate de minarea criptomonedelor

Indonezia s-a confruntat cu cazuri similare. În decembrie 2023, poliția din provincia Sumatra de Nord a descins în zece locații și a confiscat peste 1.100 de echipamente pentru minarea Bitcoin. Compania de stat PLN a estimat pierderi de aproximativ 700.000 de euro pe parcursul a șase luni.

Guvernele au răspuns prin razii, sancțiuni mai dure și o cooperare mai strânsă între poliție, companiile de electricitate, autoritățile de reglementare și agențiile anticorupție. Malaysia a înființat un comitet interinstituțional și a instalat contoare inteligente în stațiile de transformare pentru a identifica consumul anormal.

Cu toate acestea, aplicarea legii rămâne dificilă. Echipamentele pot fi mutate rapid, spațiile pot fi închiriate prin intermediari, iar manipularea contoarelor poate implica rețele organizate sau complicitatea unor persoane din interior.

Saaidal Razalli Azzuhri, expert în telecomunicații la Universitatea Malaya, a declarat pentru DW că raziile ar trebui completate de monitorizarea transformatoarelor, licențiere obligatorie, transparență privind beneficiarii reali ai companiilor și investigații care să urmărească transferurile bancare și portofelele de criptomonede.

„Obiectivul nu ar trebui să fie interzicerea tehnologiei blockchain, ci asigurarea faptului că minerii plătesc costul real al energiei electrice consumate și nu transferă asupra publicului costurile și riscurile asociate infrastructurii”, a spus acesta.

Zulhuda a afirmat că guvernele din Asia de Sud-Est trebuie să gestioneze corespunzător această problemă pentru a nu transmite un semnal greșit companiilor care doresc să investească în sectoarele digitale aflate în plină dezvoltare în regiune.

Acesta a adăugat că Malaysia dispune de mai multe legi pentru combaterea activităților cibernetice ilegale, inclusiv Legea privind securitatea cibernetică din 2024, destinată protejării Infrastructurii Naționale Critice de Informații, precum și Legea privind infracțiunile cibernetice din 2026, adoptată recent pentru combaterea utilizării și abuzului sistemelor digitale.

Laos oprește alimentarea

Laos demonstrează că până și minarea criptomonedelor desfășurată legal, cu sprijinul statului, poate avea dificultăți în a genera beneficiile promise.

La mijlocul anului 2021, Guvernul a autorizat șase companii să mineze și să tranzacționeze criptomonede. Planul părea potrivit pentru o țară care investise masiv în hidroenergie și care producea uneori mai multă electricitate decât putea consuma economia sa. Minarea criptomonedelor oferea o modalitate de valorificare a surplusului de energie.

La apogeu, în 2021 și 2022, industria consuma aproximativ 500 de megawați. Însă surplusul de energie s-a dovedit nesigur.

Unii operatori au acumulat facturi neachitate. Mai important, autoritățile au concluzionat că industria genera puține locuri de muncă și o cerere redusă pentru furnizorii locali, comparativ cu industria prelucrătoare sau alte activități comerciale.

Viceministrul Energiei, Chanthaboun Soukaloun, a declarat în octombrie anul trecut că Guvernul intenționează să înceteze alimentarea cu energie electrică a operatorilor de minare.

Laos dorește să redirecționeze energia către procesarea metalelor, producția de vehicule electrice și centre de date pentru inteligență artificială, crescând în același timp exporturile de energie electrică către țările vecine.