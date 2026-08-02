Imagini dramatice după retragerea Dunării: la Giurgiu au apărut plaje, canalul Sfântu Gheorghe a secat, iar barjele au fost abandonate

La Giurgiu, nivelul Dunării a scăzut până acum cu 157 de centimetri. FOTO: Captură video / Antena 3 CNN

Imagini dezolante surprind efectele secetei extreme la Giurgiu, după ce apele Dunării s-au retras în numeroase zone. În albie au apărut insule uriașe de nisip, iar debitul se apropie de valorile minime record înregistrate în urmă cu aproape patru decenii.

Corespondentul Antena 3 CNN, Cristina Filip, a prezentat din Giurgiu situația creată de scăderea accentuată a nivelului apei.

Estimările autorităților nu sunt deloc încurajatoare. La Giurgiu, nivelul Dunării a scăzut până acum cu 157 de centimetri și continuă să coboare. Situația este și mai gravă la Cernavodă, unde nivelul apei a scăzut cu peste 200 de centimetri.

În imagini se vede cât de mult s-a retras Dunărea în portul din Giurgiu. Pe malul opus au apărut deja întinderi de nisip, adevărate plaje, cu o lățime de peste 10-20 de metri. Acestea s-au extins în ultimele săptămâni, pe fondul lipsei precipitațiilor din zonă.

Debitul Dunării la intrarea în România este în continuă scădere și a ajuns la 1.500 mc/s. Autoritățile estimează că pragul critic, respectiv nivelul minim, va fi atins în noaptea de luni spre marți. Tocmai de aceea sunt luate măsuri pentru menținerea debitului Dunării și pentru păstrarea în funcțiune a Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Există însă și situații mult mai grave. Un canal din Giurgiu, alimentat de Dunăre și care în trecut avea un nivel al apei de 5-6 metri, este acum complet secat. Acest lucru înseamnă probleme majore atât pentru oamenii care trăiesc din pescuit, cât și pentru navigatori. Pe canalul Sfântu Gheorghe erau aduse ambarcațiunile care nu puteau intra în port.

Veștile pentru perioada următoare nu sunt deloc bune. Autoritățile caută soluții și speră ca debitul Dunării să se mențină măcar la nivelul actual. În caz contrar, avertizează navigatorii, vor apărea probleme inclusiv în transportul fluvial.

Amintim că autoritățile pregătesc măsuri de urgență pentru a menține alimentarea cu apă a Centralei Nucleare de la Cernavodă, afectată de scăderea nivelului Dunării. Armata a început să detoneze o stâncă de pe fluviu și urmează să blocheze brațul Bala prin scufundarea controlată a patru barje, după ce măsurătorile efectuate de Forțele Navale au arătat că intervențiile nu mai pot fi amânate.