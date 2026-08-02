Cod roșu de caniculă în trei județe. Valul de căldură cuprinde toată țara. Anunț ANM: "Nu excludem recorduri lunare de temperatură"

Valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv şi se vor înregistra temperaturi extreme. FOTO: Agerpres

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod roşu de căldură intensă şi temperaturi extreme, care va afecta, în următoarele 24 de ore, judeţele Satu Mare, Bihor şi Arad.

În aceste regiuni, valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv şi se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august.

Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade în judeţul Satu Mare şi 39...40 de grade în judeţele Bihor şi Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Noaptea va fi tropicală cu minime de 19...25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

Anunț de la ANM

Meda Andrei, meteorolog ANM, a precizat pentru Antena 3 CNN: "Zonele în care se vor înregistra cele mai mari temperaturi, unde e posibil să înregistrăm și recorduri lunare, sunt cele din partea de vest și nord-vest a țării. Codul roșu este valabil pentru Arad, Bihor, Satu Mare. Pentru Satu Mare sunt prevăzute valori de 37-38 de grade, dar pentru celelalte 39-40 de grade, chiar izolat pot să depășească în zilele care vor urma 40 de grade.

De asemenea, Codul portocaliu este în vigoare în nordul Banatului, vestul, nordul, centrul Transilvaniei. Aici valorile de temperatură sunt între 35-38 de grade. Codul Galben va viza estul și sudul Olteniei și toată Moldova".

De marți se va extinde această zonă supusă avertizărilor meteo. În toată țara vor fi temperaturi de peste 35 de grade, disconfort termic, nopți tropicale, a mai precizat meteorologul ANM:

"Cele mai calde zile vor fi cele de joi și de vineri, la nivelul țării. Dacă e să ne referim la regiuni, joi va fi cel mai cald în partea de vest a țăriii, iar vineri în partea de sud".

Meda Andrei a mai precizat că nu sunt excluse furtunile și a spus că primele ploi sunt așteptate la sfârșitul săptămânii următoare:

"Atunci când masa de aer cald, care a persistat foarte multe zile este dislocuită de un aer rece apare instabilitatea atmosferică și fenomene care pe alocuri pot deveni violente, la noi primele ploi de luat îns eamă vor fi spre sfârșitul săptămânii, în ultimele zile ale acestei săptămâni".

Centrul Infotrafic informează că, în cursul zilei de duminică, între orele 12:00 şi 20:00, în condiţiile avertizării meteorologice cod roşu de caniculă, temperaturi extreme, nopţi tropicale şi disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele Arad, Bihor şi Satu Mare.

La nivel european, modelele meteorologice indică formarea unui dom de căldură, asociat cu un blocaj atmosferic de tip Omega, un fenomen care poate menține temperaturile foarte ridicate timp de mai multe zile sau chiar săptămâni, scrie Reuters.