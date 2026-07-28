Un nou "dom de căldură" uriaș, format de fenomenul Omega, aduce temperaturi record în Europa. HĂRȚI. Cum evoluează spre România

5 minute de citit Publicat la 08:14 28 Iul 2026 Modificat la 08:16 28 Iul 2026

Un nou "dom de căldură" uriaș, format de fenomenul Omega, aduce temperaturi record în Europa. FOTO: Severe-Weather

Europa se pregătește pentru un nou episod de căldură extremă la trecerea dintre iulie și august. O masă de aer foarte fierbinte, provenită din nordul Africii, va avansa spre nord și va cuprinde o mare parte din vestul, centrul și sudul continentului. Modelele meteorologice indică formarea unui așa-numit "dom de căldură", asociat unui blocaj atmosferic de tip Omega. Acesta ar putea menține temperaturile foarte ridicate timp de aproape două săptămâni și ar putea genera al patrulea val major de căldură din această vară.

Cele mai afectate vor fi inițial Peninsula Iberică și Franța, unde temperaturile vor depăși frecvent 40 de grade și ar putea ajunge local până la 45-46 de grade. Ulterior, nucleul de aer fierbinte se va deplasa spre est, către Germania, Benelux, Italia, Europa Centrală, Balcani și vestul României.

Prognozele indică abateri termice excepționale în straturile medii și inferioare ale atmosferei, apropiate de cele mai ridicate valori înregistrate pentru această perioadă a anului. La aproximativ 1.500 de metri altitudine, temperaturile ar putea ajunge la 24-28 de grade pe suprafețe extinse. Deasupra Mediteranei vor fi chiar aproape de 30 de grade, scrie Severe-Weather.

Aer saharian și nopți tropicale

Valul de căldură va fi alimentat de aer foarte cald și uscat din Sahara, transportat spre centrul Europei. În interiorul domului de căldură, aerul coboară, se comprimă și se încălzește suplimentar, favorizând temperaturi extreme la sol.

În unele regiuni, încălzirea ar putea fi amplificată și de efectul foehn, produs atunci când aerul coboară de pe versanți și devine mai cald și mai uscat.

Nici nopțile nu vor aduce o răcire semnificativă. Temperaturile minime ar putea rămâne la valori de 25-29 de grade în unele zone, ceea ce va accentua disconfortul termic și presiunea asupra organismului, agriculturii și infrastructurii.

Mai multe zile consecutive cu maxime de 35-40 de grade sau chiar mai ridicate vor agrava seceta și vor crește rapid riscul de incendii de vegetație.

Risc extrem de incendii

Pădurile și terenurile uscate din sudul Franței și Spania se află deja sub un risc foarte ridicat de incendii. Pe măsură ce aerul fierbinte și uscat se va extinde, condițiile periculoase vor ajunge și în Europa Centrală, în zona Mediteranei și în Balcanii de Vest.

Umiditatea relativă ar putea scădea sub 20%, iar vântul poate favoriza propagarea rapidă a flăcărilor. Situația ar putea agrava incendiile existente din Franța și Spania și ar putea contribui la izbucnirea altora în Italia și în Peninsula Balcanică.

Un blocaj atmosferic de tip Omega

Configurația atmosferică prognozată seamănă cu litera grecească Omega: o zonă puternică de presiune ridicată va fi instalată deasupra Europei, între două regiuni de presiune scăzută, una în Atlanticul de Nord și cealaltă în zona Rusiei.

Acest blocaj va împiedica deplasarea rapidă a sistemelor atmosferice și va menține aerul fierbinte deasupra continentului pentru o perioadă îndelungată.

Spre începutul lunii august, centrul zonei de înaltă presiune se va deplasa dinspre estul Europei către Germania, Danemarca și regiunea baltică. În același timp, în zona Mediteranei și în sud-vestul Europei se va contura o regiune cu presiune mai scăzută.

Această configurație va favoriza circulația aerului uscat dinspre est și nord-est către sudul continentului, unde temperaturile ar putea crește și mai mult.

Franța: până la 43 de grade

Mijlocul săptămânii ar urma să aducă cele mai ridicate temperaturi în Franța. În vestul și centrul țării sunt prognozate maxime de 40-43 de grade, în timp ce în restul teritoriului temperaturile ar putea ajunge la 34-39 de grade.

Ulterior, nucleul cel mai fierbinte se va deplasa spre est și nord-est. În weekend, în cea mai mare parte a Franței vor continua să se înregistreze temperaturi de peste 35 de grade, iar în sud ar putea fi depășit din nou pragul de 40 de grade.

Spania și Portugalia: maxime de 46 de grade

Spania și Portugalia vor fi printre cele mai afectate țări. Cea mai intensă căldură este prognozată spre sfârșitul săptămânii, în special în sudul Portugaliei și în sudul și centrul Spaniei.

În depresiunile și câmpiile cunoscute pentru temperaturi extreme, maximele ar putea ajunge la 42-46 de grade, pe fondul umidității foarte scăzute.

În weekend va rămâne foarte cald, însă temperaturile ar putea scădea cu câteva grade în nord-vestul Peninsulei Iberice, unde va pătrunde treptat aer mai umed și mai răcoros dinspre Atlantic.

Italia, Balcanii și România

Din a doua parte a săptămânii și până în weekend, cea mai fierbinte masă de aer a sezonului ar putea cuprinde Italia, Europa Centrală, Balcanii și regiunea mediteraneeană.

În nordul și centrul Italiei, precum și în Câmpia Panonică, temperaturile ar putea ajunge la 40-43 de grade timp de mai multe zile.

Valori de peste 40 de grade sunt prognozate în Valea Padului și în Toscana, dar și în unele zone joase din Slovenia, estul Croației, nordul Bosniei și Herțegovinei, nordul și centrul Serbiei, cea mai mare parte a Ungariei și vestul României.

În restul Peninsulei Balcanice, maximele se vor situa în general între 36 și 39 de grade, însă local ar putea fi depășite recorduri absolute de temperatură.

Nopțile vor rămâne foarte calde, iar intensificările vântului vor crește suplimentar pericolul de incendii în Italia și în Balcani.

Germania, Benelux și Europa Centrală

În Germania și țările Benelux, episodul cel mai intens ar urma să dureze aproximativ trei zile. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate miercuri și joi.

Maximele vor ajunge frecvent la 37-39 de grade și ar putea atinge local 40-41 de grade. Miercuri, cele mai ridicate valori sunt așteptate în Benelux, iar joi în Germania.

După jumătatea săptămânii, temperaturile vor urca rapid și în Austria, Cehia, Slovacia și Polonia, unde sunt prognozate maxime de 35-39 de grade, inclusiv în weekend.

Căldură de scurtă durată în Regatul Unit și Irlanda

Poziționarea domului de căldură va aduce un episod mai scurt de temperaturi foarte ridicate în Insulele Britanice.

Marți și miercuri ar urma să fie cele mai fierbinți zile. În sudul și centrul Angliei, maximele pot ajunge la 33-36 de grade, în timp ce în Irlanda și în nordul Regatului Unit sunt prognozate temperaturi de 25-29 de grade.

Ulterior, aerul maritim mai răcoros dinspre Atlantic va determina scăderea temperaturilor.

Aproape 40 de grade în estul Europei

Până în weekend, masa de aer fierbinte se va extinde și spre estul Europei, cuprinzând Ucraina, Republica Moldova și vestul Rusiei.

Duminică, temperaturile ar putea ajunge aproape de 40 de grade în vestul regiunii, iar valori de 38-41 de grade ar putea persista până la mijlocul săptămânii următoare.

Prognozele pe termen mediu pot suferi însă modificări, în special în privința valorilor maxime și a zonelor în care vor fi atinse recorduri. Tendința generală indică totuși un episod de căldură severă și persistentă, care va afecta o mare parte a Europei la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august.