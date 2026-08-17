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Un elicopter de taxi aerian, s-a prăbuşit pe insula Sifnos din Grecia. Trei oameni au murit

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 21:39 17 Aug 2026 Modificat la 21:56 17 Aug 2026
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Prăbuşirea elicopterului a produs o explozie şi un incendiu. Foto: Captură X

Trei persoane au murit, luni, pe insula greacă Sifnos, după ce elicopterul privat cu care călătoreau s-a prăbuşit acolo, a anunţat serviciul de pompieri din Grecia, relatează agenţiile AFP şi EFE, potrivit Agerpres.

Din primele informații, victimele, care nu au fost încă identificate, sunt un cuplu şi pilotul aparatului, un elicopter de taxi aerian. 

Locuitorii acestei mici insule turistice, situată în arhipelagul Cicladelor, care au fost martori la accident, au declarat presei locale că elicopterul a scos un zgomot straniu înainte de a se prăbuşi în zona Tholos, unde se află un mic heliport înconjurat de case împrăştiate.

Prăbuşirea elicopterului a produs o explozie şi un incendiu, între timp stins de pompieri, care au recuperat corpurile celor trei ocupanţi, a relatat postul de radio Skai.

Potrivit portalului de ştiri Ieidiseis, elicopterul decolase de la periferia capitalei Atena şi s-a prăbuşit în timp se apropia de heliportul insulei. O versiune diferită este descrisă de ziarul Kathimerini, conform căruia elicopterul s-a prăbuşit la numai câteva secunde după decolarea de la Sifnos.

Autorităţile investighează în continuare cauza accidentului.

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Etichete: Grecia elicopter prabusit morti

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