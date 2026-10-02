Pugilistul român Marius Antonietti se pregătește pentru „meciul vieții”. Luptă pentru centurile WBA Continental și IBO International

Pugilistul Marius Antonietti. Foto: Antonietti Marius Black / Facebook

Marius Antonietti, pugilistul de 36 de ani cu 18 KO-uri (n.r. - KnockOut / lovitură decisivă care lasă adversarul inconștient) și trei titluri la activ, se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale carierei sale. Românul îl va înfrunta pe Granit Stein, pe 21 noiembrie, pentru două centuri la categoria supermijlocie, scrie Sport.ro.

El va boxa pentru centurile WBA Continental Europe, titlul regional al WBA, una dintre cele patru mari organizații mondiale, și IBO International, centura internațională a IBO.

Germanul Granit Stein, în vârstă de 33 de ani, are 21 de victorii, două înfrângeri și o remiză. Germanul vine după un succes major în cariera sa: victoria prin decizie împărțită în fața fostului multiplu campion mondial Felix Sturm, chiar în ultimul său meci.

Antonietti a transmis că este într-o formă fizică bună și că privește meciul cu multă încredere. Românul a recunoscut că a visat mereu la o astfel de oportunitate și este hotărât să facă tot ce poate pentru a câștiga.

„Mă simt într-o formă bună. Am început de câteva săptămâni pregătirea pentru acest meci alături de antrenorul meu Marian Borgovan, dar mai avem mult de muncă. În ring trebuie să fiu 100%, mai ales că am un adversar dificil.

Împreună cu echipa mea îi studiem fiecare dezavantaj, ca să fiu pregătit în orice moment de orice lucru. El e mai bine cotat decât mine, e pe 90 în lume.

Dar să nu uităm că lupt în Germania, unde am mai făcut-o de cinci ori, mă simt ca acasă, să zic așa. Dar e prima dată când o să lupt pentru WBA și IBO. Două centuri mari și trebuie să fiu pregătit să le aduc acasă. Sunt mândru de mine că lupt într-un meci așa mare. Am visat mereu la ei. E meciul vieții. Voi face tot ce ține de mine ca să produc o surpriză.

Mă motivează mult și faptul că domnul Doroftei, unul dintre idolii mei, pe care îl apreciez extraordinar de mult, a câștigat titlul WBA mondial, iar eu lupt pentru WBA European”, a spus Marius Antonietti.

România a avut și alți pugiliști care au câștigat titluri mondiale în marile organizații. Leonard Doroftei a fost campion mondial WBA, iar Ronald Gavril a luptat de două ori pentru titlul mondial WBC la categoria supermijlocie. Antonietti luptă acum pentru centura WBA Continental Europe, la care se adaugă IBO International.

De-a lungul carierei sale, românul a cumulat 22 de victorii, dintre care 18 prin KO, și cinci înfrângeri. Antonietti are deja în palmares centurile UBO International Middleweight, UBO Intercontinental Middleweight și UBF International Middleweight.