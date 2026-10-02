Autostrada Unirii A8: Primii kilometri vor fi dați în circulație în prima parte a anului viitor. Lucrările au ajuns la aproape 70%

1 minut de citit Publicat la 13:59 02 Oct 2026 Modificat la 14:02 02 Oct 2026

A8 este proiectul de autostradă care va traversa România de la Târgu Mureș până la Ungheni. Sursa foto: captură video Facebook/Compania Națională de Investiții Rutiere

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a anunțat, vineri, că pe sectorul cuprins între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului din Autostrada Unirii (A8) stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 70%. El a mai precizat că în prima parte a anului viitor vom circula pe primii kilometri ai Autostrăzii A8.

„Am găsit un șantier schimbat la față pe primul sector al Autostrăzii Unirii A8, între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului. Proiectul se apropie cu pași rapizi de 70% stadiu fizic. După un început mai timid, cu multă ploaie și un șantier înotând în apă la tot pasul, constructorul s-a dezlănțuit în ultimele luni”, a scris Horațiu Cosma, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că aproape 90% din terasamente sunt finalizate și „avem deja «negru» pe jumătate din cei 24 de kilometri ai proiectului”.

Astfel, în prima parte a anului 2027 vor fi dați în circulație primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor a mai subliniat că în primăvară, șoferii vor putea circula pe tronsonul dintre Târgu Mureș și Acățari, care va funcționa și ca o centură ocolitoare sudică a municipiului Târgu Mureș.

În vara lui 2027, va fi deschis circulației și tronsonul de aproximativ 12 kilometri dintre Acățari și Miercurea Nirajului.

„Este primul pas esențial pentru conectarea rapidă și modernă a Moldovei cu Transilvania. Dar nu ne oprim aici. În această toamnă vom emite autorizația de construire pentru următorul sector, de la Miercurea Nirajului spre Sovata.

Mai departe, pe A8 montan, se lucrează deja pe sectorul Joseni - Ditrău, iar pentru celelalte sectoare dificile din munți suntem în plin proces de proiectare de detaliu.

A8 nu mai este un vis pe hârtie. Se construiește. Kilometru cu kilometru, pod cu pod, tunel cu tunel. Și, foarte curând, primii kilometri ai Autostrăzii Unirii vor fi deschiși circulației”, a mai anunțat Horațiu Cosma.

În prezent, pe șantiere sunt peste 800 de muncitori și aproximativ 700 de utilaje și echipamente.

A8 este proiectul de autostradă care va traversa România de la Târgu Mureș, prin zona montană și Moldova, până la Ungheni, la granița cu Republica Moldova.

Proiectul va fi continuat peste Prut pentru realizarea unei legături rutiere rapide către Chișinău.