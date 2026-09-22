Autostrada A8. Lucrările pe lotul Joseni-Ditrău au ajuns la 10% după prima lună de la deschiderea șantierului. Când ar urma să fie gata

Imagini de pe primul şantier al Autostrăzii A8. Sursa foto: Horațiu Cosma

Lucrările pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii 'Unirii' A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ au ajuns la un stadiu de execuţie de 10%, după prima lună de la deschiderea şantierului, a anunţat marţi Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), notează Agerpres.

"Progres de 10% în prima lună cu lucrări pe şantierul lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii "Unirii" -A8 Târgu Mureş-Târgu Neamţ.

Pe primul şantier al secţiunii II Miercurea Nirajului-Leghin (A8 montan), constructorul are o mobilizare foarte bună, cu peste 330 de persoane şi 242 utilaje şi echipamente", se menţionează într-un comunicat al companiei.

Potrivit sursei citate, în teren se execută lucrări la podurile de la km. 81+630, 86+760 şi km 89+125; lucrări la pasajul pentru permeabilitatea faunei din nodul Joseni; îmbunătăţirea terenului de fundare; realizarea umpluturilor şi compactarea acestora; lucrări la podeţele prefabricate, inclusiv fundaţii, hidroizolaţii şi umpluturi; lucrări la podul pe Bretea 1 peste Pârâul Alb.

Lotul 1D Joseni-Ditrău este prima autostradă care se construieşte în judeţul Harghita, termenul de execuţie fiind de 24 de luni, de la data începerii, respectiv 17 august 2026. Astfel, lotul ar urma să fie finalizat în în luna august a anului 2028.

Datele CNIR arată că pe traseul cu o lungime de 14,4 kilometri vor fi construite: 18 poduri şi pasaje, trei ecoducte pentru permeabilitatea animalelor, un nod rutier la Joseni şi o descărcare provizorie la Ditrău pentru conexiunea cu lotul 2A Ditrău-Grinţieş, asigurându-se funcţionarea independentă.