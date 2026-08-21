Autostrada A8 trece Prutul: Traseul celor 125 km dintre Ungheni și Chișinău a fost stabilit. Studiul de fezabilitate, scos la licitație

Studiul de fezabilitate va constitui baza pentru etapele ulterioare de proiectare și construcție a autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odesa. Foto: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

Autostrada A8 va continua cu un tronson de aproximativ 125 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova, între Ungheni și Budești, în apropiere de Chișinău. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru serviciile de proiectare necesare elaborării studiului de fezabilitate pentru acest tronson, care va reprezenta baza pentru etapele ulterioare de proiectare și construcție a autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odesa.

În proiectul mai larg, autostrada ar urma să continue de la Chișinău spre sud-estul Republicii Moldova, apoi spre frontiera cu Ucraina și mai departe către Odesa. Traseul complet Ungheni–Chișinău–Odesa este însă încă un proiect aflat în etape de pregătire.

Tronsonul de aproximativ 125 km al autostrăzii A8 pe teritoriul Republicii Moldova va începe la nodul rutier din Ungheni și va continua până la intersecția cu drumurile M5/R5, în apropierea satului Budești, municipiul Chișinău.

Foto: Administrația Națională a Drumurilor

"În cadrul procesului de elaborare a studiului tehnico-economic vor fi realizate studii de trafic, expertize tehnice, evaluarea impactului asupra mediului, identificarea terenurilor necesare, soluții pentru relocarea rețelelor, documentație grafică, analize tehnico-economice, estimări de costuri, devize și altele.

Studiul de fezabilitate va constitui baza pentru etapele ulterioare de proiectare și construcție a autostrăzii A8 Ungheni-Chișinău-Odesa, iar documentația va fi elaborată cu respectarea legislației Republicii Moldova, a documentelor normative în construcții, a standardelor naționale și europene aplicabile, precum și a bunelor practici în domeniul proiectării infrastructurii rutiere", a anunțat Administrația Națională a Drumurilor.

Valoarea estimată a contractului este de 87.880.953 lei moldovenești, fără TVA (4,36 milioane de euro), mijloace financiare alocate din Fondul Rutier. Studiul care ar trebui să stea la baza viitoarei autostrăzi trebuie predat până pe 30 septembrie 2027. Ulterior Republica Moldova va putea lansa licitația de construire a drumului.

Drumul de mare viteză ar urma să continue autostrada A8 din România, care va traversa Prutul pe podul de la Ungheni. Proiectul românesc se află în fază mai avansată: lucrările la pod sunt deja realizate în proporție de 50%, iar contractul de execuție al autostrăzii, inclusiv 5 kilometri pe teritoriul Republicii Moldova, a fost deja atribuit unor firme italiene.