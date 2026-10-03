Omagiu adus lui Elie Wiesel, la 10 ani de la moartea sa. Andrei Muraru: „A ajutat România să se confrunte cu o parte a istoriei sale”

La Washington a fost organizat evenimentul „Honoring the Life, Lessons, and Legacy of Elie Wiesel”, consacrat personalității și moștenirii sale. Foto: USHMM via Ambasada României în SUA / Facebook

Ambasada României în SUA a transmis, sâmbătă, un mesaj cu privire la legătura dintre Elie Wiesel cu România, în cadrul evenimentului „Honoring the Life, Lessons, and Legacy of Elie Wiesel” organizat la Washington, cu ocazia a împlinirii 10 ani de la moartea sa. Ambasadorul României, Andrei Muraru, care l-a cunoscut pe Wiesel, a spus că „cea mai importantă contribuție a sa a fost aceea de a ajuta România să se confrunte cu o parte a istoriei sale”, potrivit unei postări pe Facebook.

Legătura lui Elie Wiesel cu România, evocată la Washington în prezența oficialilor americani

„Elie Wiesel a ajutat România să privească în față un adevăr incomod despre propriul trecut. La zece ani de la moartea sa, moștenirea lui rămâne un reper moral și un avertisment împotriva indiferenței.

Miercuri, 30 septembrie 2026, chiar în ziua în care ar fi împlinit 98 de ani, Ambasada României în Statele Unite, împreună cu Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA, Biroul Trimisului Special al Departamentului de Stat pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului și revista Moment au organizat la Washington evenimentul „Honoring the Life, Lessons, and Legacy of Elie Wiesel”, consacrat personalității și moștenirii sale. Evenimentul a avut loc la Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite (USHMM), instituție federală americană al cărei părinte fondator este considerat Elie Wiesel.

În fața unei audiențe care a reunit membri ai Congresului SUA, reprezentanți ai Casei Albe și ai Departamentului de Stat, supraviețuitori ai Holocaustului, reprezentanți diplomatici din 24 de state și donatori, ambasadorul Andrei Muraru a evocat circumstanțele în care l-a cunoscut pe Elie Wiesel, în perioada în care era bursier al Muzeului și beneficiar al bursei Tziporah Wiesel”, a transmis Ambasada României în SUA.

Ambasadorul României, Andrei Muraru, a subliniat rolul fundamental al lui Wiesel în confruntarea României cu propriul trecut.

„Poate că cea mai importantă contribuție a sa a fost aceea de a ajuta România să se confrunte cu o parte a istoriei sale care, timp de decenii, fusese marginalizată, distorsionată sau insuficient însușită. Raportul din 2004 al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, pe care a prezidat-o, a reprezentat un punct de cotitură”, a spus el.

Într-un context marcat de negarea și distorsionarea Holocaustului, de antisemitism și de răspândirea urii, mesajul lui Wiesel rămâne un apel împotriva indiferenței: cei care moștenesc mărturiile supraviețuitorilor devin, la rândul lor, păstrătorii acestei memorii și au datoria de a o transmite mai departe.

„Moștenirea lui Elie Wiesel a fost evocată de rabinul Yehuda Kaploun, Trimisul Special al SUA pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului, Jeffrey L. Miller, președintele Consiliului Muzeului, Sara Bloomfield, directoarea Muzeului, și Nadine Epstein, redactor-șef și CEO al revistei Moment. Fiul său, Elisha Wiesel, a susținut o intervenție specială pe scena auditoriului Meyerhoff”, mai transmite Ambasada.

„Opusul iubirii nu este ura, ci indiferența”, spunea Elie Wiesel.

La un deceniu de la dispariția sa, aceste cuvinte continuă să ceară ceva foarte concret: să cunoaștem adevărul, să îl apărăm și să nu rămânem indiferenți.