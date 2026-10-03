Grecia anunță că nu va ceda în „războiul” cu British Museum pentru Sculpturile Partenonului: „Nu ne vom împrumuta propriile comori”

Sculpturile Partenonului așa-zise Elgin, după aristocratul britanic care le-a adus la Londra, se află în prezent la British MuseumFoto: Getty Images

Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a transmis, sâmbătă, un mesaj ferm British Museum în privința Sculpturilor Partenonului, spunând că Grecia nu va accepta niciun acord care recunoaște proprietatea unei alte țări asupra acestora și nici nu va fi de acord să „împrumute” ceea ce face parte din propriul său patrimoniu cultural, relatează greekreporter.com.

Vorbind la Salonic, în cadrul unei ceremonii care a marcat restituirea unor artefacte religioase istorice între Grecia și Bulgaria, Mitsotakis a profitat de ocazie pentru a reafirma poziția Greciei cu privire la sculpturile aflate la British Museum din Londra.

„Sculpturile Partenonului nu sunt relicve lipsite de viață ale trecutului”, a spus Mitsotakis. „Atunci când le îndepărtezi din mediul care le-a creat, mutilezi istoria care le-a dat naștere”.

El a descris Partenonul drept un caz unic și un monument universal, a cărui decorație sculpturală păstrată până astăzi rămâne împărțită între Atena și alte colecții, în special cea a British Museum.

Grecia refuză să recunoască proprietatea britanică

Mitsotakis a spus că demersurile Greciei pentru reunificarea Sculpturilor Partenonului nu trebuie interpretate drept o contestare generală a muzeelor sau a colecțiilor acestora din întreaga lume.

„Poziția Greciei nu este dictată de vreo revendicare națională vagă și nici nu pune sub semnul întrebării misiunea muzeelor din întreaga lume”, a spus el.

În schimb, Mitsotakis a susținut că Partenonul reprezintă un caz excepțional, deoarece sculpturile au fost create ca părți integrante ale unui singur monument.

„Partenonul reprezintă un caz unic și distinct”, a spus Mitsotakis. „Este vorba despre refacerea unui monument universal care rămâne divizat în mod violent.”

Prim-ministrul grec a abordat apoi una dintre cele mai dificile probleme din negocierile privind sculpturile: dreptul de proprietate.

„Țara mea nu va accepta înțelegeri care presupun că acestea se află în proprietatea altcuiva și nici nu își va «împrumuta», chipurile, propriile comori”, a spus el, adăugând că a venit „momentul adevărului, al rațiunii, al dreptății și al moralității”.

Declarațiile sale reafirmă un obstacol vechi în discuțiile dintre guvernul de la Atena și British Museum. Negocierile au analizat diferite forme de parteneriat cultural și acorduri pe termen lung, însă Grecia a respins formulele care ar obliga-o să recunoască British Museum drept proprietarul legal al sculpturilor înainte ca acestea să poată fi trimise la Atena sub forma unui împrumut.

British Museum susține, la rândul său, că Lord Elgin a îndepărtat sculpturile cu permisiunea autorităților otomane care administrau Atena la acea vreme și că acțiunile sale au fost ulterior examinate de Parlamentul Regatului Unit înainte ca muzeul să achiziționeze colecția. Problema proprietății rămâne astfel unul dintre principalele puncte de divergență dintre cele două părți.

Sculpturile Partenonului, în centrul unei dispute care durează de mult timp

Sculpturile au fost realizate în secolul al V-lea î.Hr. ca parte a Partenonului, templul dedicat zeiței Atena de pe Acropole.

O parte importantă a decorației care s-a păstrat până astăzi a fost îndepărtată la începutul secolului al XIX-lea de Thomas Bruce, al șaptelea conte de Elgin, în perioada în care Grecia se afla sub ocupație și stăpânire otomană. Sculpturile au fost ulterior achiziționate de British Museum, unde sunt expuse de peste două secole.

În prezent, aproximativ jumătate dintre sculpturile care s-au păstrat se află la Atena, iar cealaltă jumătate la British Museum, potrivit muzeului. Grecia susține de zeci de ani că piesele rămase ar trebui reunificate fizic, pentru ca ansamblul artistic al Partenonului să poată fi înțeles în întregime.

Disputa se concentrează tot mai mult nu doar asupra posibilității ca sculpturile să revină la Atena pentru o perioadă îndelungată, ci și asupra formulării juridice care ar însoți un asemenea acord. Cele mai recente declarații ale lui Mitsotakis arată clar că Atena continuă să respingă varianta unui împrumut dacă acceptarea acesteia ar echivala cu recunoașterea proprietății britanice.

UNESCO continuă, de asemenea, să fie implicată în această problemă. În mai 2026, Comitetul interguvernamental pentru promovarea restituirii bunurilor culturale a cerut Greciei și Regatului Unit să își intensifice eforturile pentru reunificarea Sculpturilor Partenonului.