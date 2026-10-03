Zara a retras de la vânzare un costum de Halloween care semăna cu uniformele din lagărele naziste

1 minut de citit Publicat la 17:45 03 Oct 2026 Modificat la 17:45 03 Oct 2026

Costumul nu mai este disponibil la vânzare în magazinul online Zara. Foto: Captură X

Lanţul spaniol de magazine Zara a retras de la vânzare un costum de Halloween pentru copii, după ce oamenii s-au plâns că seamănă cu uniformele purtate de prizonierii lagărelor de concentrare din perioada nazistă, informează sâmbătă DPA, potrivit Agerpres.

Costumul, format dintr-o bluză şi o pereche de pantaloni cu dungi verticale albastre şi albe, a fost conceput pentru a părea uzat şi prezenta imprimeuri asemănătoare sârmei ghimpate. Bucăţile de materiale de pe mâneci sugerau numerele unor prizonieri.

„Lanţul spaniol de modă Zara îşi înspăimântă clienţii din Europa cu încă o idee de coşmar: un costum în stilul lagărelor de concentrare naziste”', a scris jurnalistul israelian Dov Gil-Har într-un mesaj pe reţeaua X.

Costumul nu mai este disponibil la vânzare în magazinul online Zara.

Disfraz del Holocausto?

Zara en el ojo del huracán por un polémico diseño para Halloween. Usuarios han comparado con los uniformes impuestos a las víctimas del campo de concentración de Auschwitz, anexionada por Alemania, en la segunda guerra mundial. pic.twitter.com/KYJ3lTm1cf — Chikistrakiz (@chikistrakiz) October 3, 2026

„Zara Home regretă orice neînţelegere pe care acest costum de Halloween pentru copii l-ar fi cauzat. Nu mai este disponibil la vânzare nici în magazinele fizice, nici în online”, a spus purtătorul de cuvânt al companiei.

Compania nu a spus însă de ce verificările interne nu au sesizat asemănarea cu hainele purtate în lagărele de concentrare.

Totuși, nu este pentru prima dată când Zara este criticată pentru produse asociate cu nazismul.

În 2014, Zara a retras o bluză în dungi albastre şi albe, care avea o stea în şase colţuri pe piept, precum cele pe care evreii din Germania erau obligaţi să le poarte în perioada nazistă.

Într-un incident din 2007, Zara a vândut o geantă din pânză decorată cu zvastici printre alte motive florale.