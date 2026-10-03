Mesaje de „SOS” și „Ajutor” au apărut pe albia unui lac aproape complet secat de la granița Franței cu Elveția

Yvan Durig, proprietarul și căpitanul companiei de navigație Lacul Brenets, măsoară zilnic nivelul apei. FOTO: Agerpres

Lipsit de apă aproape toată vara, Lacul Brenets, situat la granița franco-elvețiană, are albia aproape complet secată, acoperită de vegetație, iar localnicii au scris recent în albie mesajele "AJUTOR" și "SOS" cu litere gigantice, transmite vineri AFP, potrivit Agerpres.

Yvan Durig, proprietarul și căpitanul companiei de navigație Lacul Brenets, măsoară zilnic nivelul apei din bazinul rămas în partea de nord a lacului.

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"În mod normal, avem 25 până la 30 de metri aici și am observat că acest volum a scăzut. Sunt 9 metri de apă, deci cu două treimi mai puțin. Peștii sunt cu adevărat la capacitate maximă în această zonă", a explicat el pentru AFP.

Lacul Brenets (denumire elvețiană) sau Lacul Chaillexon (denumire franceză) este un rezervor natural alimentat de râul Doubs, la granița dintre departamentul francez cu același nume și cantonul elvețian Neuchâtel.

Lacul se varsă într-o depresiune în formă de pâlnie care alimentează de obicei o cascadă de 27 de metri numită "Saut du Doubs", care este în prezent secată.

Pe platoul Haut-Doubs, la marginea Munților Jura, natura carstică a solului, cu numeroasele sale falii și cavități, permite apei să se infiltreze ușor în subteran și să dispară de la suprafață.

Nivelul apei este îngrijorător

Prin urmare, locuitorii locali sunt obișnuiți cu perioadele de apă scăzută, dar un nivel atât de scăzut este îngrijorător, iar recordul negativ din 1906 nu este departe.

Pe cea mai mare parte a lacului Brenets, apa a secat, lăsând în urmă doar vegetația prin care curge un pârâu subțire.

Un grup de lucru a fost creat de autoritățile franceze și elvețiene în 2022, special pentru a explora modalități de limitare a infiltrării debitului de apă în fisuri, dar de atunci nu s-a mai făcut nimic.

"Lacul a secat destul de devreme în sezonul acesta, așa că din 20 iulie a trebuit să oprim navigația (...) Imaginați-vă: în mijlocul sezonului și trebuie să ne oprim așa, este insuportabil pentru o companie ca a noastră", a mărturisit Durig, în timp ce cele 20 de ambarcațiuni de croazieră ale sale rămân blocate în albia secată a râului.

"În copilărie, ne petreceam toate verile înotând pe plajă (...) distrându-ne lângă apă, scufundându-ne, sărind și uneori chiar pescuind", a explicat David Favre, un rezident în vârstă de 76 de ani din Les Brenets și istoric amator.

Dar "de la ultima secetă din 2018, a fost un dezastru. Din păcate, la fiecare doi ani sau în curând în fiecare an, lacul se golește", adaugă el, spunând că se simte ''total abandonat'' de autorități.