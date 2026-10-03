Un nou coridor feroviar va lega Italia de Grecia prin Croația. Ruta care trece prin 7 țări va schimba turismul în regiune

1 minut de citit Publicat la 13:24 03 Oct 2026 Modificat la 13:24 03 Oct 2026

Îmbunătățirea conexiunilor feroviare ar fi importantă atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru transportul de mărfuri. FOTO: Profimedia Images

Șapte țări din Europa Centrală și de Sud-Est vor să fie legate printr-o nouă rută feroviară care ar urma să conecteze Italia, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Albania și Grecia. Inițiativa pentru crearea coridorului feroviar adriatico-ionic a fost semnată la Zagreb și ar putea consolida transportul de pasageri și mărfuri, precum și legăturile dintre porturile de la Marea Adriatică și rețeaua feroviară europeană, potrivit croatiaweek.com.

Pentru Croația, coridorul propus ar conecta o serie de porturi și orașe importante de la Marea Adriatică, inclusiv Rijeka, Zadar, Šibenik, Split și Ploče, consolidând în același timp legăturile cu rețeaua feroviară europeană.

Inițiativa urmărește să încurajeze investițiile comune în infrastructură și să sprijine includerea rutei adriatico-ionice în viitoarea planificare europeană a transporturilor, a declarat Ministerul Mării, Transporturilor și Infrastructurii din Croația.

Oficialii croați au declarat că îmbunătățirea conexiunilor feroviare ar fi importantă atât pentru transportul de pasageri, cât și pentru transportul de mărfuri, în special datorită rolului porturilor de la Marea Adriatică în logistica regională.

Ruta ar conecta, de asemenea, state membre ale UE cu țări care sunt în prezent candidate la aderarea la UE, creând o posibilă legătură de transport care să traverseze o mare parte a Europei de Sud-Est.

Provocarea anunțată de autorități pentru noua rută feroviară

Inițiativa nu reprezintă încă un proiect feroviar finalizat. Ar fi necesare studii suplimentare, planificare, stabilirea modalităților de finanțare și luarea unor decizii privind construcția înainte ca întregul coridor să poată deveni operațional.

Una dintre problemele identificate de autoritățile croate este necesitatea modernizării liniilor de cale ferată existente, precum și a construirii unor noi tronsoane acolo unde este necesar.

Proiectul ar putea sprijini, de asemenea, turismul, facilitând călătoriile de-a lungul coastei estice a Mării Adriatice și conectând orașele de coastă la rețelele feroviare europene.

Planificarea infrastructurii este deja în desfășurare pentru mai multe tronsoane din Croația care ar putea contribui, în cele din urmă, la conexiuni regionale mai ample.

Inițiativa apare, de asemenea, în contextul în care Uniunea Europeană își pregătește următoarele priorități pe termen lung în domeniul transporturilor și infrastructurii.

Susținătorii propunerii urmăresc recunoașterea căii ferate adriatico-ionice ca parte a rețelei europene mai largi de transport, ceea ce ar putea permite accesul la viitoare fonduri europene.