„Soarele artificial” al Chinei a trecut de jumătatea lucrărilor. Reactorul nuclear ar urma să fie finalizat în 2027

Reactorul este conceput pentru a cerceta dacă fuziunea nucleară poate produce energie electrică utilizabilă. FOTO: Profimedia Images

Reactorul experimental de fuziune nucleară al Chinei, supranumit „soarele artificial”, aflat în construcție la Hefei, a depășit jumătatea programului principal de asamblare, iar inginerii au început o etapă de instalare complexă din punct de vedere tehnic, înainte de finalizarea proiectului, planificată până la sfârșitul anului 2027, potrivit Mjengo Hub.

Reactorul experimental supraconductor de tip tokamak pentru plasmă în regim de ardere (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak – BEST), aflat în construcție în provincia Anhui, este conceput pentru a cerceta dacă fuziunea nucleară poate produce energie electrică utilizabilă. Cercetătorii vizează realizarea unor demonstrații experimentale de producere a energiei în jurul anului 2030.

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Televiziunea de stat chineză CCTV a relatat pe 1 octombrie că principalul campus de cercetare al proiectului a fost predat oficial pentru utilizare, în timp ce echipele de asamblare au finalizat mai mult de jumătate din lucrările programate pentru componentele principale ale reactorului.

Proiectul a intrat într-o etapă de construcție care presupune instalarea a patru straturi interconectate care formează nucleul reactorului. Acestea includ vasul de vid, ecranele termice, magneții supraconductori și componentele interne de precizie.

Vasul de vid oferă camera închisă în care izotopii hidrogenului vor fi încălziți până la formarea plasmei. Ecranele termice din jur contribuie la protejarea magneților supraconductori, extrem de reci, de căldura generată în interiorul reactorului.

Acești magneți produc câmpuri magnetice puternice care țin plasma sub control fără a-i permite să intre în contact direct cu pereții camerei. Menținerea acestei separări este esențială pentru funcționarea la temperaturi care depășesc 100 de milioane de grade Celsius.

Potrivit agenției de presă chineze Xinhua, patru secțiuni ale vasului de vid au fost deja poziționate, în timp ce primul set de bobine pentru câmpul magnetic toroidal a finalizat testele necesare.

Mai multe componente importante au ajuns la amplasament începând din iulie 2026. Inginerii se concentrează acum pe asamblarea sistemelor stratificate ale reactorului, un proces care necesită poziționarea precisă și integrarea unor echipamente care funcționează la temperaturi foarte diferite.

Progres la lucrările pentru „soarele artificial” al Chinei

Proiectul a înregistrat un progres anterior în construcție în octombrie 2025, când inginerii au instalat baza Dewar a reactorului, o structură mare izolată prin vid, care susține echipamentele supraconductoare.

Componenta cântărește peste 400 de tone, are un diametru de aproximativ 18 metri și o înălțime de cinci metri. Aceasta face parte din structura necesară pentru menținerea mediului cu temperatură scăzută din jurul reactorului.

BEST se bazează pe cercetările realizate cu ajutorul Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) din China, un alt experiment de fuziune care funcționează în Hefei, în cadrul Academiei Chineze de Științe.

În ianuarie 2025, EAST a menținut plasma în regim de confinare ridicată la aproximativ 100 de milioane de grade Celsius timp de 1.066 de secunde, depășind recordul anterior de 403 secunde stabilit în 2023.

Experimentul a demonstrat menținerea plasmei în stare de confinare pentru o perioadă îndelungată, o condiție importantă pentru cercetarea fuziunii. Totuși, acesta nu a demonstrat producerea comercial viabilă de energie electrică și nici nu a stabilit că centralele de fuziune pot alimenta deja rețelele naționale de electricitate.

Spre deosebire de EAST, BEST este dezvoltat pentru a cerceta reacții de fuziune susținute folosind deuteriu și tritiu, doi izotopi ai hidrogenului studiați în mod obișnuit ca posibili combustibili pentru viitoarele reactoare de fuziune.

Atunci când aceste nuclee se combină, ele eliberează energie prin fuziune nucleară. Procesul diferă de fisiunea nucleară convențională, care generează electricitate prin divizarea nucleelor atomice grele în centralele nucleare existente.

Cercetătorii de la BEST intenționează să investigheze dacă instalația poate obține un câștig energetic prin fuziune și, în cele din urmă, să demonstreze producerea de electricitate. Un câștig energetic științific nu înseamnă neapărat că o instalație produce, per ansamblu, mai multă electricitate decât consumă.

Academia Chineză de Științe a identificat proiectul drept o platformă experimentală pentru testarea tehnologiilor necesare viitoarelor centrale de fuziune, inclusiv controlul plasmei, magneții supraconductori și funcționarea reactorului pe perioade lungi.

Deși construcția este programată să fie finalizată la sfârșitul anului 2027, acest termen nu reprezintă începutul producției comerciale de electricitate. Demonstrațiile planificate în jurul anului 2030 rămân obiective de cercetare care necesită validări tehnice suplimentare.