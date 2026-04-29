„Soarele artificial” al Chinei avansează spre industrializare, pe măsură ce fuziunea nucleară este inclusă în noul ”plan cincinal”

Publicat la 23:45 29 Apr 2026 Modificat la 23:49 29 Apr 2026

Pe lângă HL-3, China mai dezvoltă un proiect similar, numit EAST, în orașul Hefei / sursă foto: Profimedia Images

China accelerează dezvoltarea așa-zisului „soare artificial”, un reactor experimental care ar putea produce energie curată în viitor. Inginerii chinezi susțin că proiectul ar putea fi folosit la scară largă în următorii ani, relatează Global Times.

Proiectul, numit HL-3, folosește același principiu ca Soarele: fuziunea nucleară, un proces care eliberează cantități uriașe de energie.

Potrivit site-ului China National Nuclear Corporation (CNNC), în prezent, acesta este cel mai mare și mai avansat dispozitiv experimental de fuziune de tip tokamak din China, atingând cei mai înalți parametri operaționali de acest gen.

Întregul proces de realizare a fuziunii nucleare controlate pe Pământ este extrem de dificil.

Specialiștii susțin că acesta presupune gestionarea unor temperaturi ultra-ridicate, menținerea unor câmpuri magnetice puternice și menținerea stabilă a plasmei fierbinți.

De altfel, Song Zhongping, un expert chinez în afaceri militare și tehnologie, a declarat că trei factori cheie fac acest lucru posibil: dimensiunea plasmei oferă spațiu pentru izolare, curentul plasmatic menține stabilitatea, iar puterea de încălzire furnizează energie.

În ceea ce privește componentele cheie, „primul perete” este una dintre cele mai critice părți ale „soarelui artificial”. Acesta este situat direct cu fața spre plasma super-fierbinte din centru, unde temperaturile sunt extrem de ridicate, iar particulele lovesc constant suprafața sa. Pentru a rezista acestui mediu dur, este fabricat din trei metale principale: tungsten, cupru și oțel inoxidabil.

Până acum, China a atins o capacitate independentă deplină în dezvoltarea, fabricarea și testarea „primului perete”.

Pe lângă HL-3, China mai dezvoltă un proiect similar, numit EAST, în orașul Hefei. Și acesta avansează spre noi teste și, treptat, spre utilizare comercială.

„Fuziunea nucleară controlabilă” a fost inclusă în proiectele majore ale țării pe perioada celui de-al 15-lea Plan cincinal (2026-2030).