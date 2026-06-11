Avertizare imediată Cod Roșu de furtuni emisă de ANM, cu grindină de mari dimensiuni și rafale de 90 km/oră. LISTA localităților vizate

1 minut de citit Publicat la 14:57 11 Iun 2026 Modificat la 15:04 11 Iun 2026

Cod roșu de furtuni în Suceava Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteorologică de furtuni de tip Cod Roșu pentru județul Suceava, valabilă joi, între orele 14:55 și 16:00.

Sunt vizate municipiul Suceava și localitățile Salcea, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Șcheia, Bosanci, Todirești, Slatina, Ipotești, Moara, Horodniceni, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Stroiești, Valea Moldovei, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Berchișești, Bunești, Ilișești, Comănești, Ciprian Porumbescu și Bălăceana.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor semnala fenomene meteorologice deosebit de periculoase, respectiv grindină de mari dimensiuni, cu diametrul de peste 4 cm, vijelie puternică, cu rafale ce pot depăși 90 km/h și

averse torențiale care pot acumula peste 40 l/mp.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe durata avertizării, să se adăpostească în spații sigure și să evite parcarea autovehiculelor în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau a altor obiecte care pot fi doborâte de vântul puternic.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să urmărească informațiile și recomandările transmise de autorități prin canalele oficiale și să apeleze numărul unic de urgență 112 doar în situații care necesită intervenția imediată a serviciilor de urgență.

Avertizarea este în vigoare până la ora 16:00.

Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în 17 judeţe

De asemenea, sunt în vigoare și avertizări cu Cod Portocaliu de ploi torențiale, vânt puternic și grindină în 17 judeţe.

ANM a anunţat că joi, începând cu ora 12:00 şi până mâine, la ora 10:00, va fi în vigoare un cod portocaliu de vijelii şi grindină în 17 judeţe. Este vorba despre Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj.