ANM a emis Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în 17 judeţe: Vântul va sufla şi cu 90 km/h. Harta zonelor afectate

ANM a emis Cod portocaliu de ploi torențiale și grindină în 17 judeţe: Vântul va sufla şi cu 90 km/h. Sursa colaj foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis joi dimineaţa un cod portocaliu de ploi torențiale, vânt puternic și grindină în 17 judeţe. Potrivit meteorologilor, pe durata atenţionării de vreme severă sunt prognozate fenomene de instabilitate atmosferică accentuată, iar vântul va sufla cu rafale de până la 90 km/h. În unele regiuni, cantitățile de apă vor ajunge la 40 - 70 l/mp și, izolat, peste 70 l/mp

Cod portocaliu de furtuni şi grindină în 17 judeţe

ANM a anunţat că astăzi, începând cu ora 12:00 şi până mâine, la ora 10:00, va fi în vigoare un cod portocaliu de vijelii şi grindină în 17 judeţe. Este vorba despre Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj.

Interval de valabilitate al codului portocaliu de furtuni: 11 iunie, ora 12:00 - 12 iunie, ora 10:00. Sursa foto: meteoromania.ro

"În județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70...90 km/h și izolat grindină de medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40...60 l/mp și, izolat, peste 70 l/mp", s-a precizat într-un comunicat.

Cod galben de vijelii şi grindină

Tot astăzi, de la ora 10:00 şi până vineri dimineaţa, la ora 10:00, mai multe zone din Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, cea mai mare parte a

Munteniei și a Maramureșului și zona montană se află sub cod galben de furtuni şi grindină.

"În Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, în cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp", au mai spus meteorologii.

Cod galben de ploi, vânt puternic şi grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un alt cod galben de averse însemnate cantitativ, instabilitate atmosferică şi grindină, care va intra în vigoare vineri, de la ora 10:00 şi se va încheia seara, la ora 21:00.

"În Muntenia și Dobrogea vor fi averse însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp", s-a transmis pe meteoromania.ro.

Interval de valabilitate: 12 iunie, ora 10:00 - 12 iunie, ora 21:00. Sursa foto: meteoromania.ro

"Un front atmosferic rece traversează România, provocând o scădere rapidă a temperaturilor, de până la 10°C în doar câteva ore. Vremea va deveni instabilă, cu vijelii, averse torențiale și căderi de grindină în mai multe regiuni ale țării. Autoritățile recomandă prudență și informarea din surse oficiale privind evoluția fenomenelor meteo", au transmis meteorologii într-un comunicat, făcut public pe pagina de Facebook a instituţiei.