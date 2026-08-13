Rezultate Loto 6/49 de joi, 13 august 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc

Rezultate Loto 6/49 de joi, 13 august. Numerele extrase și premiile puse în joc. Sursa colaj foto: Agerpres

Loteria Română a organizat joi, 13 august 2026, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 9 august 2026. La Loto 6/49, reportul la categoria I a ajuns la aproape 10 milioane de euro. În cadrul extragerilor din weekend, Loteria Română a acordat 29.181 de câștiguri în valoare totală de peste 2,71 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 13 august 2026, sunt:

Loto 6/49: 45, 12, 13, 44, 36, 37;

45, 12, 13, 44, 36, 37; Noroc: 5 3 1 2 5 1 4;

5 3 1 2 5 1 4; Joker: 31, 25, 18, 30, 23 + 19;

31, 25, 18, 30, 23 + 19; Noroc Plus: 3 4 9 8 7 3;

3 4 9 8 7 3; Loto 5/40: 37, 1, 28, 29, 33, 24;

37, 1, 28, 29, 33, 24; Super Noroc: 4 7 6 7 8 3;

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 51,62 milioane de lei (peste 9,82 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 767.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,66 milioane de lei (peste 697.400 de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 186.500 de lei (peste 35.500 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 53.700 de lei (peste 10.200 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 604.200 de lei (peste 114.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 237.300 de lei (peste 45.100 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 78.400 de lei (peste 14.900 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 355.700 de lei (peste 67.600 de euro).