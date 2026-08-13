O fabrică de muniții a sărit în aer lângă Roma. Producea obuze de 155 mm în baza acordurilor cu EDA, care furnizează inclusiv Ucrainei

1 minut de citit Publicat la 19:20 13 Aug 2026 Modificat la 19:23 13 Aug 2026

Explozie la o fabrică de munție în Italia, în apropiere de Roma. Sursă foto: captură video X@visegrad24, X@vigilidelfuoco

O explozie și un incendiu s-au produs joi la o fabrică de muniții din localitatea Colleferro, situată la 40 de kilometri de Roma, relatează agenția italiană ANSA.

Explozia și-ar fi avut originea în departamentul de presare a pulberii iar ANSA notează că nu au fost semnalate victime imediat după deflagrație.

Pompierii și poliția s-au deplasat la fața locului după incident.

Imaginile difuzate de televiziunile locale au arătat o coloană de fum care se ridica deasupra zonei industriale, în timp ce serviciile de urgență interveneau în zonă.

#Roma, incendio ed esplosione nel deposito di un'azienda a Colleferro: 10 squadre #vigilidelfuoco in azione per operazioni di spegnimento delle fiamme, che si sono propagate anche alla vicina vegetazione. Elicottero Drago in ricognizione sulla zona [#13agosto 17:30] pic.twitter.com/hCc1JFBNug — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 13, 2026

Sursa citată menționează că, joi, la fabrica de muniții se aflau aproximativ 20 de lucrători.

Facilitatea se numește KNDS Ammo Italy, iar în trecut s-a numit Simmel Difesa.

În urmă cu aproape 20 de ani, în 2007, aici s-a produs o altă explozie, soldată cu un deces și 13 răniți.

ANSA notează că Parchetul din Velletri a deschis o anchetă pentru incendiere intenționată.

Incendio ed esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro. Il video dello scoppio #ANSA https://t.co/n2WEItnZDv pic.twitter.com/HwbzM1IjZR — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 13, 2026

Reuters: Fabrica din Italia a semnat acorduri-cadru privind muniția de 155 mm cu Agenției Europene de Apărare

Potrivit agenției Reuters, citată de Agerpres, KNDS Ammo Italy este parte a grupului franco-german de apărare KNDS.

KNDS Ammo produce muniție de calibru mediu și mare pentru sisteme de apărare terestră și navală, precum și combustibil solid pentru vehicule de lansare aerospațială, potrivit site-ului său web al companiei.

Aceasta se numără printre contractanții acordurilor-cadru privind muniția de 155 mm încheiate de Agenției Europene de Apărare, EDA, în 2023, conform unor documente ale UE.

Acordurile-cadru cu EDA sunt contracte multianuale ce permit statelor membre UE să achiziționeze în comun obuze de artilerie de calibru 155 mm, atât pentru a-și reface propriile stocuri naționale, cât și pentru a sprijini Ucraina în războiul declanșat de Rusia.