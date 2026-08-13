Cursa de bac Călăraşi - Ostrov, suspendată temporar de joi, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării

Cursa de bac Călăraşi - Ostrov, suspendată temporar de joi, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Sursa foto: Poliţia de Frontieră Română

Poliţiştii de Frontieră de la Giurgiu au anunţat joi după-amiaza că a fost suspendată, temporar, cursa de bac Călăraşi - Ostrov (Silistra), din cauza nivelului foarte scăzut al fluviului Dunărea. Măsura a intrat în vigoare, de astăzi, de la ora 13:45.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a transmis că reprezentanţii companiei care operează legătura de bac pe ruta Călăraşi - Ostrov (Silistra) au comunicat suspendarea temporară a cursei de bac, începând cu data de 13.08.2026, ora 13:45.

"Măsura a fost dispusă datorită condiţiilor hidrologice nefavorabile, respectiv nivelului scăzut al fluviului Dunărea, care nu permite desfăşurarea activităţii de transport cu bacul în condiţii de siguranţă", a menţionat sursa citată într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al Poliţiei de Frontieră Române.

Conform aceleiaşi surse, reluarea activităţii va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiţii de siguranţă. Din păcate, hidrologii au anunţat, joi dimineaţă, că debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost staţionar în ultimele 24 de ore, cu o valoare de 1.350 mc/s, mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900m3/s. Pentru perioada 13 - 14 august este prognozată o uşoară tendinţă de creştere.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu a mai precizat că rămâne la dispoziţia cetăţenilor pentru informaţii actualizate privind circulaţia către Bulgaria.