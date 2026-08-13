Debitul Dunării a ajuns la 1.350 mc/s, mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900m3/s. Tendinţa din următoarele 24 de ore

sursa foto: Facebook / Apele Române

Hidrologii au anunţat, joi dimineaţă, că debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost staţionar în ultimele 24 de ore, cu o valoare de 1.350 mc/s, mult sub media multianuală a lunii august, de 3.900m3/s. Pentru perioada 13-14 august este prognozată o uşoară tendinţă de creştere.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 12 – 13.08.2026 a fost staționar, având valoarea de 1350 m3/s, sub media multianuală a lunii august (3900m3/s).În aval de Porțile de Fier debitele au fost în scădere ușoară, potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în ușoară creștere (1400 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere ușoară pe sectorul Zimnicea – Tulcea.

Din cauza debitului scăzut al Dunării, Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă a intrat joi dimineață în procedura de oprire, iar Unitatea 1 este deja oprită de la sfârșitul lunii iulie. Unitatea 2 urmează să fie deconectată de la Sistemul Energetic Național în jurul orei 11:00, însă oprirea reactorului este o procedură mai lungă.

În ceea ce priveşte celelalte râuri din ţară, debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și doar prin propagare pe cursul inferior al Mureșului. Pe cursul superior al Prutului, debitele au fost în scădere.

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, la valori cuprinse între 30–90% din acestea, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, bazinul superior al Timișului, cursul mijlociu și inferior al Someșului, pe cursul superior al Prutului și pe afluenții acestuia, pe unii afluenți din bazinele Jiului, Oltului, Argeșului, Bistriței, Trotușului și din bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, mai anunţă autorităţile.