Surse: Nicușor Dan ar vrea să anunțe un premier pe 1 septembrie. PSD negociază un guvern minoritar

Președintele a spus că până nu va avea certitudinea că există șanse ca un guvern să fie învestit nu va nominaliza un alt premier. Foto: Agerpres

PSD se pregătește să preia singur guvernarea, începând din luna septembrie, și poartă negocieri în aceste zile cu senatorii și deputații pentru a strânge cele 233 de voturi necesare. Potrivit surselor Antena 3 CNN, social-democrații încearcă să obțină sprijin de la UDMR, dar și de la parlamentari nemulţumiţi din AUR şi PNL. De asemenea, președintele Nicușor Dan și-ar dori să nominalizeze un premier în jurul datei de 1 septembrie. Șeful statului are pe masă două variante: Sorin Grindeanu (PSD) sau Alexandru Nazare (PNL).

Potrivit surselor Antena 3 CNN, social-democrații au în aceste zile discuții și negocieri cu deputați și senatori de la partidele și grupurile parlamentare pentru a strânge o majoritate pentru învestirea unui guvern minoritar PSD.

„Să ieșim din zona imaginației sofisticate. Avem un partid care e pe primul loc în Parlament. Președintele să desemneze pe cine propune PSD-ul. (...) AUR reprezintă pe cineva, dar nu a fost o discuție despre această formulă de guvernare. N-a fost deocamdată, știți cum e în politică, niciodată să nu spui niciodată”, a declarat miercuri fostul premier al PSD Mihai Tudose.

PSD și-ar dori să preia puterea odată cu începutul sesiunii parlamentare de toamnă. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că social-democrații contează pe 180 de voturi, aceleași pe care le-a avut și guvernul Veștea, care a picat la vot în Parlament.

Acestor voturi s-ar adăuga cele de la UDMR. Liderii formațiunii maghiare nu au făcut un secret din faptul că își doresc ca această criză politică să se încheie și să fie învestit un guvern cu puteri depline. De asemenea, UDMR nu a exclus sprijinirea unui guvern minoritar PSD.

„Astăzi nu văd o soluție față de acum 3-4 săptămâni. Suntem angajați cu PNL-USR-UDMR și avem o propunere: pe Mureșan. Nu am avut alte discuții dincolo de propunerea Mureșan. Până când președintele nu nominalizează, eu de aici nu mă mișc. Nu plec din barcă, stânga sau dreapta, până nu avem o nominalizare.

(...) Eu am prezentat câteva variante posibile. Nu s-a agreat. Aștept să vină cu nominalizarea. Eu am scos tot ce am putut. În politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea”, a spus Kelemen Hunor în urmă cu două zile.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, PSD a încheiat acorduri cu două grupuri parlamentare, inclusiv Uniți pentru România (UPR), pentru sprijinirea unui guvern minoritar social-democrat.

Astfel, PSD ar strânge între 233 și 240 de voturi, un minim necesar pentru învestirea guvernului.

Discuții la Cotroceni pentru un guvern cu puteri depline

Surse politice au mai declarat că săptămâna viitoare va avea loc și o întâlnire între liderii fostei coaliții de guvernare și Nicușor Dan. Președintele și-ar dori să nominalizeze un premier în jurul datei de 1 septembrie, ca noul guvern să fie învestit la începutul sesiunii parlamentare de toamnă.

Nicușor Dan vrea să afle dacă există premisele formării unui nou guvern. Președintele a declarat anterior că până nu va avea certitudinea că există șanse ca un guvern să fie învestit nu va nominaliza un alt premier, după ce două propuneri anterioare - Eugen Tomac și Adrian Veștea - au eșuat.

„Ne aflăm în acest blocaj tocmai pentru că partidele politice și-au autoimpus o serie de condiții la care nu vor să renunțe, și cred că este nevoie de foarte multă flexibilitate și maturitate politică pentru a depăși acest moment. (...) În clipa în care partidele vor fi mult mai flexibile și vor da dovadă de mai multă deschidere pentru găsirea unui compromis rezonabil, evident, în acea clipă, vom avea și o nouă desemnare”, a spus Eugen Tomac, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Tomac mai susține că „președintele este pregătit să desemneze mâine un candidat, dacă el anunță că are în spate o majoritate solidă, pe care îl susține”.

Șeful statului ia în considerare două nume pentru această funcție: președintele PSD Sorin Grindeanu sau ministrul interimar al Finanțelor, liberalul Alexandru Nazare.

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR în Parlament la data de 5 mai 2026. De atunci, guvernul este interimar și are puteri limitate: nu poate adopta ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi în Parlament.