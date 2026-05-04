Negocieri încrucișate înainte de moțiune. Surse: PSD a luat mai multe voturi de la minorități, Bolojan de la neafiliați

Surse: Bolojan le-a spus liberalilor că dacă moțiunea de cenzură va trece, partidul trebuie să iasă de la guvernarePublicat acum 4 minute
Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, luni, în ședința cu grupurile parlamentare ale partidului, că dacă moțiunea de cenzură va trece, PNL trebuie să iasă de la guvernareși să treacă în Opoziție, au declarat pentru Antena 3 CNN surse participante la ședință.
PNL a câștigat un deputat de la PSD, PSD unul de la neafiliațiPublicat acum 6 minute
Deputata neafiliată Rodica Plopeanu, aleasă în circumscripţia electorală Buzău, a anunțat, luni, că începând cu 4 mai nu va mai activa ca deputat neafiliat şi va activa ca deputat afiliat grupului PSD.
Tot luni a anunțat și deputatul Moiseev că pleacă din PSD și trece la PNL.
Nici parlamentarii UDMR nu vor votaPublicat acum 18 minute
„Am discutat despre ziua de mâine, despre moțiunea de cenzură inițiatpă de PSD și AUR. Vom sta în bancă și vom spune „Prezent, nu votez”. Nu vom vota moțiunea”, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor.
Surse: Parlamentarii PNL vor fi prezenți în sală, dar nu vor votaPublicat acum 19 minute
Potrivit surselor Antena 3 CNN, Ilie Bolojan a discutat cu parlamentarii PNL ca mâine, la votul pe moțiunea de cenzură, senatorii și deputații PNL să fie prezenți în bănci, dar să nu voteze. „Prezent, nu votez” - asta vor spune când vor fi strigați.
Numarul 2 din PSD spune că moțiunea va trece „cu mai multe voturi decât semnaturi”Publicat acum 30 minute
Claudiu Manda, al doilea om din PSD, a spus luni că „moțiunea va trece cu mai multe voturi decât semnături”.
„România a ajuns într-un punct în care actuala formulă de guvernare nu mai răspunde nevoilor reale ale oamenilor. Iar mâine, Partidul Social Democrat face un pas necesar pentru a închide această etapă și pentru a crea premisele unei guvernări funcționale, care să oprească deteriorarea nivelului de trai.
Avem nevoie de decizii rapide și asumate din partea tuturor liderilor pentru a construi o majoritate pro-europeană, capabilă să guverneze stabil și predictibil, cu rezultate concrete pentru oameni. Nu este despre un partid sau un lider, ci despre corectarea unei direcții care nu mai funcționează.
România are nevoie de un guvern care protejează veniturile oamenilor, accelerează investițiile și oferă o direcție clară economiei, corectând dezechilibrele fără a pune presiune suplimentară pe oameni.
PS: Moțiunea trece cu mai multe voturi decât numărul de semnături”, a transmis Manda, pe Facebook.
Deputatul Alexandrin Moiseev şi-a anunţat demisia din grupul PSD şi afilierea la PNLPublicat acum 46 minute
Deputatul Alexandrin Moiseev a anunţat, luni, în Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, că şi-a dat demisia din grupul parlamentar al PSD.
Alexandrin Moiseev a informat Biroul permanent că începând cu data de 29 aprilie şi-a dat demisia din grupul parlamentar al PSD şi îşi va continua activitatea ca deputat afiliat grupului parlamentar al PNL.
Moiseev este deputat de Botoşani şi a fost ales pe listele electorale ale S.O.S. România.
Surse: Liberalii au reușit să întoarcă 10 parlamentari. PSD spune că are 240 de voturi sigurePublicat acum 59 minute
Cu mai puțin de 24 de ore înainte de moțiunea de cenzură se poartă negocieri încrucișate în Parlament.
Potrivit unor surse din PNL, liberalii ar fi reușit să întoarcă 10 parlamentari din cei 254 care au semnat moțiunea de cenzură PSD-AUR.
În același timp, și social democrații încearcă să se asigure că nu vor avea emoții la votul de marți.
Potrivit surselor din PSD, în acest moment ar fi 240 de voturi sigure.
PSD și AUR au nevoie de 233 de voturi pentru demiterea guvernului Bolojan.
Surse: Parlamentarii minorităților naționale nu vor sta în banci. Fiecare deputat va vota „cum îi dictează conștiința”Publicat acum 1 ora si 1 minut
Grupul minorităților naționale se va întruni la ora 15. Potrivit unor surse, liderul grupului Varujan Pambuccian va propune să nu se mai stea în bănci. Să voteze fiecare deputat al minorităților cum îi dictează conștiința.
În mod tradițional, în interiorul gurpului, sunt mai mulți parlamentari care ar vota alături de PSD.
George Simion: Moțiunea de cenzură o să treacăPublicat acum 1 ora si 4 minute
George Simion, a declarat, luni, la Europa FM, că „moțiunea de cenzură o să treacă”. Simion a spus că până acum Guvernul Bolojan a rezistat în funcție pentru că a fost susținut de PSD.
„Moțiunea o să treacă. Mă bazez pe aritmetica politică, pe democrație. PSD în urma alegerilor din 2024 e primul partid în preferințele românilor, noi suntem al doilea partid și asta ne oferă 99% șanse să treacă moțiunea. (…) Până acum Ilie Bolojan a fost susținut de PSD. Ce s-a întâmplat între ei nu e problema mea”, a afirmat George Simion.
AUR nu le cere parlamentarilor votul la vedere la moțiunea de cenzură contra lui Bolojan. Peiu: „Fiecare votează cum crede”Publicat acum 1 ora si 6 minute
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) nu le cere parlamentarilor să voteze „la vedere” la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care urmează să fie dezbătută și votată marți în Parlament. Potrivit liderului senatorilor AUR, Petrișor Peiu, fiecare ales va decide individual modul în care își exprimă votul.
„Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiționăm vot la vedere la moțiune”, a afirmat Peiu, luni.
„Este exclus ca vreunul dintre parlamentarii AUR să nu voteze moţiunea de cenzură. Până la urmă, atunci când ne înscriem într-un partid, ne supunem unei oarecare discipline de partid, dar eu nici nu am auzit vreun coleg al meu de partid care să fie nemulţumit de decizia partidului de a redacta, depune şi vota o moţiune de cenzură împotriva Guvernului. Vor fi prezenţi toţi cei 90 de parlamentari, nu vom avea pe nimeni absent şi toţi vor vota pentru moţiunea de cenzură”, a mai afirmat Peiu, luni, la Senat.
Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”Publicat acum 1 ora si 7 minute
Cei șase parlamentari ai Partidului UNIT, intrați în Parlament pe listele POT, au anunțat duminică seara că nu vor vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. „Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții”, a scris deputatul Andrei Csillag, pe Facebook. El a subliniat că „nu există un plan economic nou”, ci doar „dorința de a schimba un nume”. În plus, nici Liviu Fodoca, parlamentar din PACE - Întâi România, nu va mai vota moțiunea, deși toți cei șapte au semnat pentru depunerea ei.
„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții. O generație întreagă de români, generația părinților noștri, a trăit un destin marcat de muncă grea, întuneric, frig și lipsuri, impuse de un regim crud, construit în jurul ambițiilor de preamărire ale unui singur om. Dar acelea erau, măcar, ambiții pentru și despre România.
Astăzi, acel regim nu a dispărut cu adevărat. S-a metamorfozat. A îmbrăcat hainele democrației, dar a înlocuit visul de preamărire cu unul de „prea-îmbogățire”. Iar pentru acest nou scop, generația noastră este chemată, din nou, să suporte sacrificiul”, a transmis Andrei Csillag.
Mai mult, un parlamentar din grupul PACE - Întâi România, a anunțat că nici el nu va vota moțiunea, deși a semnat.
„Nu voi vota salvarea PSD și a sistemului politic care a distrus România. Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România. PSD în ultimii 35 ani a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare.
În acest context, consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor”, a scris Liviu Fodoca, pe Facebook.
În tabăra cealaltă, deputatul neafiliat Rodica Plopeanu, fost parlamentar al S.O.S, s-a alăturat luni Grupului Partidului Social Democrat (PSD) din Camera Deputaţilor şi a anunţat că va vota marţi moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Surse: Trei echipe din PNL negociază de la om la om cu parlamentarii AUR și din alte partide, ca să nu voteze moțiuneaPublicat acum 1 ora si 8 minute
PNL a declanșat un adevărat tur de forță în Parlament în încercarea de a salva Guvernul, chiar înainte de votul decisiv asupra moțiunii de cenzură. Potrivit unor surse politice, liberalii au mobilizat trei echipe de negociere care au discutat cu parlamentari din toate partidele, inclusiv cu unii care au semnat moțiunea pentru a-i convinge să nu mai voteze pentru demiterea Executivului
Partidul Național Liberal duce negocieri om la om cu cei din celelalte formațiuni politice care ar putea să voteze marți această moțiune de cenzură, despre care social-democrații și cei de la AUR spun că are șanse reale să treacă.
De cealaltă parte, liberalii au tot negociat încă de săptămâna trecută. Spun surse politice că, săptămâna trecută, secretarul general al PNL Dan Motreanu nu a mai fost la sesiunea de la Strasburg la Parlamentul European, ci a stat în București pentru a negocia cu parlamentari din celelalte formațiuni politice să nu voteze această moțiune de cenzură.
Au fost trei echipe de negociere, spun surse politice din interiorul PNL, care au discutat cu ceilalți parlamentari care ar putea să voteze această moțiune de cenzură.
Bolojan vs. Grindeanu. O moțiune, 22 de parlamentari și 3 scenariiPublicat acum 1 ora si 9 minute
Ziua de marți va fi decisivă pentru soarta liderilor celor mai importante partide din România: Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, și semnată de 254 de parlamentari, va fi dezbătută și votată în plenul Parlamentului. Pentru a fi adoptată iar guvernul Bolojan să fie demis sunt necesare 233 de voturi. Moțiunea are și o miză politică uriașă pentru viitorul liderilor PSD și PNL. Dacă moțiunea trece, Ilie Bolojan este demis și nu mai poate fi propus premier. Dacă moțiunea este respinsă la vot, Sorin Grindeanu va fi cel care va deconta eșecul moțiunii, apropierea de AUR și rămânerea lui Bolojan la Palatul Victoria precum și trecerea PSD în Opoziție cu riscul decuplării partidului de la resursele finaciare asigurate de prezența într-un guvern.
Deși la o primă vedere numărul de semnături de pe moțiunea de cenzură pare unul suficient pentru ca aceasta să treacă fără emoții, diferența de 22 de voturi este una fragilă în cazul unui vot unde pot apărea surprize. Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari de la PSD, AUR, Grupul PACE, POT și parlamentari independenți și neafiliați.
Duminică seara, la Antena 3 CNN, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că mai sunt necesare „5-10 voturi” ca moțiunea să nu treacă și premierul Bolojan să fie salvat.
„În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuție. Există și posibilitatea să vedem și-n alte părți, adică de ambele părți, să vedem dezertări”, a spus Ciucu.
Cum arată calculele înainte de moțiune. Cine ar putea trăda
Dacă în cazul celor 217 parlamentari PSD și AUR disciplina de partid poate asigura o oarecare garanție a votului, în cazul celorlalți nu există garanții, mai ales că în ultimele zile liberalii și cei din USR au încercat să îi convingă să renunțe la dărâmarea guvernului.
Câți parlamentari au semnat moțiunea anti-Bolojan și din ce partide:
- 127 - PSD
- 90 - AUR
- 17 - Neafiliați
- 10 - Grupul PACE
- 7 - POT
- 3 - UPR (Uniți pentru România)
Total: 254 de semnături
Majoritate necesară: 233
22 de voturi diferențā.
