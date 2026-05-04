Negocieri încrucișate înainte de moțiune. Surse: PSD a luat mai multe voturi de la minorități, Bolojan de la neafiliați

Cei șase parlamentari ai Partidului UNIT, intrați în Parlament pe listele POT, au anunțat duminică seara că nu vor vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. „Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții”, a scris deputatul Andrei Csillag, pe Facebook. El a subliniat că „nu există un plan economic nou”, ci doar „dorința de a schimba un nume”. În plus, nici Liviu Fodoca, parlamentar din PACE - Întâi România, nu va mai vota moțiunea, deși toți cei șapte au semnat pentru depunerea ei.

„Nu girăm jocurile PSD–AUR. Nu votăm o moțiune fără soluții. O generație întreagă de români, generația părinților noștri, a trăit un destin marcat de muncă grea, întuneric, frig și lipsuri, impuse de un regim crud, construit în jurul ambițiilor de preamărire ale unui singur om. Dar acelea erau, măcar, ambiții pentru și despre România.

Astăzi, acel regim nu a dispărut cu adevărat. S-a metamorfozat. A îmbrăcat hainele democrației, dar a înlocuit visul de preamărire cu unul de „prea-îmbogățire”. Iar pentru acest nou scop, generația noastră este chemată, din nou, să suporte sacrificiul”, a transmis Andrei Csillag.

Mai mult, un parlamentar din grupul PACE - Întâi România, a anunțat că nici el nu va vota moțiunea, deși a semnat.

„Nu voi vota salvarea PSD și a sistemului politic care a distrus România. Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România. PSD în ultimii 35 ani a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare.

În acest context, consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor”, a scris Liviu Fodoca, pe Facebook.

În tabăra cealaltă, deputatul neafiliat Rodica Plopeanu, fost parlamentar al S.O.S, s-a alăturat luni Grupului Partidului Social Democrat (PSD) din Camera Deputaţilor şi a anunţat că va vota marţi moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan