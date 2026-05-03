Ciprian Ciucu: Lipsesc 5-10 voturi ca moțiunea să nu treacă. În acest moment se joacă

Primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu, a spus duminică, în emisiunea Ora de Foc cu Oana Zamfir, că „lipsesc vreo 5-10 voturi” pentru ca moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan să pice la votul de marți. Liberalul a subliniat că „nu e vorba de a trăda aici, e un vot de conștiință”, adăugând faptul că, în momentul de față, „PSD se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el”.

„În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuție. Există și posibilitatea să vedem și-n alte părți, adică de ambele părți, să vedem dezertări.

Nu e vorba de a trăda aici, e un vot de conștiință, nu le dăm bani sau posturi sau funcții”, a spus primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

El a subliniat că PSD și AUR trebuie să vină cu un guvern, adăugând faptul că „PSD se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el”.

„Cine face o majoritate să dea jos un guvern, în mod logic trebuie să vină cu alternativa. Deci majoritatea PSD-AUR trebuie să vină cu un Guvern. Am spus, dacă veți dărâma acest Guvern, e exclus să mai facem o coaliție cu voi. Ei voi fi nevoiți să facă majoritatea pentru că ei au detonat această bombă.

Noi avem două opțiuni: cea în care nu pică guvernul și rămâne așa minoritar până-n toamnă când se poate depune o nouă moțiune, fie să mergem în opoziție, alte opțiuni nu mai sunt. PSD se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el. PNL și-a regăsit demnitatea și refuzăm să mai fim bătaia de joc a PSD. Partidul meu dacă ar mai accepta vreo alianță cu PNL ar deveni penibil”, a subliniat el.

Moțiunea de cenzură a fost depusă, pe 28 aprilie, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD. Cseke Attila, președintele UDMR și ministrul interimar al Sănătății, a afirmat că partidul său nu va vota moțiunea de cenzură.

În aceeași zi, Partidul Național Liberal a transmis un mesaj către cei din PSD „care se revendică din valorile pro-europene”: „Nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori”. Mai mult, partidul a cerut parlamentarilor care cred în direcția euroatlantică a României „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”

Președintele României a avut prima reacție după depunerea moțiunii marți, la Summit-ul Inițiativel celor Trei Mări, unde a spus că are încredere în PSD că nu va face un Guvern cu AUR.

„Este extrem de improbabil, așa cum a declarat și președintele PSD. Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”, a spus el.

Votul de încredere va fi dat pe 5 mai.