PNL face apel la „parlamentarii pro-europeni” din PSD să nu voteze moțiunea anti-Bolojan: „Nu puteți vota alături de AUR”

Partidul Național Liberal (PNL) a transmis, marți, un mesaj către cei din PSD „care se revendică din valorile pro-europene”: „Nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori”. Mai mult, partidul a cerut parlamentarilor care cred în direcția euroatlantică a României „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”, potrivit unei postări pe Facebook.

„PSD a ales astăzi o cale profund greșită și nocivă pentru România. Prin alianța cu AUR, PSD transmite un semnal de iresponsabilitate românilor și partenerilor noștri externi. PSD și AUR nu dau o lovitură gravă doar reformelor împotriva privilegiilor și robinetelor de bani publici deschise către grupurile de interese, ci și stabilității politice și economice.

PSD și AUR adâncesc împreună criza politică, iar acest lucru înseamnă risc de creștere a șomajului, risc de scădere economică, dobânzi mai mari pentru împrumuturile necesare țării. Economia va fi afectată grav. Semnalele de pe bursă sunt deja vizibile”, se arată în comunicat.

Astfel, PNL subliniază că „ambele partide și-au mințit electoratele și i-au mințit pe români”.

„Ambele partide și-au mințit electoratele, și-au mințit partenerii și i-au mințit pe români. Niciunul dintre ele nu vine cu soluții — doar cu politica demolării. PNL susține în continuare că România are nevoie de stabilitate și de seriozitate, nu de jocuri politice care slăbesc economic și politic țara noastră.

De aceea, PNL nu va mai face nicio alianță cu PSD și va lupta până la capăt pentru valorile și reformele pe care le-a promovat în Guvernul României. Susținem în continuare că România are nevoie de un guvern serios, condus de Premierul Ilie Bolojan, ancorat în valorile europene și transatlantice, capabil să ducă reformele până la capăt”, mai transmite PNL.

Mai mult, liberalii au făcut și un apel către pro-europenii din PSD.

„Le cerem tuturor parlamentarilor care cred cu adevărat în direcția euroatlantică a României să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni.

Inclusiv colegilor din PSD care se revendică din valorile pro-europene le transmitem un mesaj simplu: nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori. Acest vot vă definește”, încheie partidul.

Moțiunea de cenzură a fost depusă, marţi, în Parlament, anunţul fiind făcut de George Simion, fără reprezentanţii PSD. Birourile Permanente reunite ale Parlamentului s-au reunit tot astăzi, în şedință, pentru declanşarea procedurii oficiale. Mâine va fi citită în plenul Parlamentului moţiunea de cenzură, iar votul va avea loc marţi, la ora 11.

Cseke Attila, președintele UDMR și ministrul interimar al Sănătății, a afirmat că partidul său nu va vota moțiunea de cenzură.