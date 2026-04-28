Moțiunea de cenzură ar urma să fie depusă astăzi: PSD și AUR fac ultimele pregătiri. Ce arată calculele din Parlament

Update 10:15: Moțiunea de cenzură va fi depusă astăzi, după ora 12:00, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Luni seară, moțiunea PSD- AUR a strâns deja peste 233 de semnături. Ea ar urma să fie citită în această săptămână - miercuri sau joi - iar dezbaterea și votul ar urma să aibă loc marți, pe 5 mai, în plenul reunit.

Știrea inițială

PSD și AUR ar putea depune marți moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Deși cele două partide au împreună doar 219 voturi, adică sub pragul necesar de 233, calculele arată că alături de alte formațiuni, dar și alături de parlamentari neafiliați, moțiunea ar putea trece și astfel există șanse reale ca săptămâna viitoare actualul Executiv să fie înlăturat de la Palatul Victoria, potrivit Antena 3 CNN.

Se fac ultimele pregătiri pentru depunerea moțiunii de cenzură. Aceasta ar putea fi depusă chiar marți. Cele trei partide care au contribuit la textul moțiunii de cenzură sunt și semnatarele acesteia. Este vorba despre PSD, AUR și PACE. De asemenea, sunt semnături care ar trebui să vină și de la celelalte partide din opoziție, dar și de la parlamentarii neafiliați.

Potrivit calculelor, nu ar trebui să existe emoții în ceea ce privește votul care va avea loc săptămâna viitoare, cel mai probabil marți, pe data de 5 mai. Asta pentru că cele trei partide, împreună cu partidele mai mici din opoziție, dar și cu parlamentarii neafiliați adună suficiente voturi pentru ca Ilie Bolojan să fie înlăturat de la Palatul Victoria.

Social-democrații și cei de la AUR au luat această decizie, de a depune o moțiune de cenzură comună, pentru a maximiza eficiența acestui demers parlamentar și pentru a nu risca în ipoteza în care fiecare partid și-ar fi depus propria moțiune de cenzură care să pice la vot în Parlament.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, spunea luni, atât public, cât și în ședința conducerii partidului că nu se pune problema unei colaborări viitoare cu cei de la AUR, ci este strict această colaborare pentru moțiunea de cenzură pentru că interesul comun în acest moment, atât pentru PSD, cât și pentru AUR este acela ca Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria.

Sorin Grindeanu mai afirma că pentru PSD sunt două variante în acest moment după această moțiune de cenzură: fie va rămâne într-o coaliție proeuropeană, alături de partidele care au format până acum Executivul, fie va trece în opoziție. El a precizat că nu există vreo șansă pentru o viitoare coaliție de guvernare cu AUR.

Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a spus, la Digi24, că nimic nu oprește PSD să inițieze alte acțiuni politice, inclusiv în ceea ce-l privește pe președintele Nicușor Dan. Prim-ministrul a declarat, de asemenea, că Nicușor Dan nu i-a cerut să demisioneze, după ce PSD i-a retras sprijinul politic și miniștrii social-democrați au demisionat din guvern.