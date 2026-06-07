Reacție dură a MAE după ce Șoșoacă l-a lingușit pe Putin: Nu vorbește în numele țării. Prezența alături de oficiali ruși o descalifică

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) critică prezența Dianei Șoșoacă la summit-ul de la Sankt Petersburg, unde l-a elogiat pe Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a subliniat că "prezenţa alături de oficiali ruşi şi oameni de afaceri sub regim de sancţiuni europene a unor cetăţeni europeni nu îi validează pe primii şi îi descalifică pe ultimii".

"Nicio ţară europeană nu a participat la festivalul susţinătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg. UE si statele membre reprezinta valori incompatibile cu oligarhia economică şi captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani", a scris pe X purtătorul de cuvânt al MAE Andrei Ţărnea.

În opinia sa, Rusia a încercat să arate că nu este izolată, făcând paradă cu "cele câteva excepţii jenante" dintre cei aproape jumătate de miliard de cetăţeni europeni.

Nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg. UE si statele membre reprezinta valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani. — Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) June 7, 2026

"Dar singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitaţi care nu vorbesc câtuşi de puţin în numele ţării lor. În realitate, efectul este contrar celui scontat, forumul devenind exemplu de manual al propagandei mincinoase. Prezenţa alături de oficiali ruşi şi oameni de afaceri sub regim de sancţiuni europene a unor cetăţeni europeni nu îi validează pe primii şi îi descalifică pe ultimii", consideră purtătorul de cuvânt al MAE.

Reacţia sa vine după ce europarlamentarul SOS România Diana Şoşoacă a fost prezentă la Forumul Economic de la Sankt Petersburg, unde a rostit un discurs. Ea i-a transmis lui Putin că poporul român nu îl urăşte şi că doreşte pacea cu Rusia. Ea s-a lăudat că nu l-a lăsat pe Volodimir Zelenski să rostească un discurs în Parlamentul de la Bucureşti.

"Aş dori să vă spun că poporul român nu vă urăşte. Poporul român îşi doreşte pace cu Rusia. Nu vrem să ajutăm Ucraina, nu vrem să le oferim bani şi arme. Şi nu pot să vă trimit un salut călduros de la preşedintele nostru, pentru că nu avem un preşedinte, din perspectiva noastră", a spus ea.

Diana Sosoaca ii spune lui Putin ca l a dat afara personal pe Zelenski din parlament ?

Putin ne transmite salutari calduroase tuturor romanilor ortodocsi? pic.twitter.com/Osf88b3obm — T (@nightwatcherT) June 5, 2026

"Şi aş vrea să vă spun, din adâncul inimilor românilor şi europenilor, care gândesc intens, şi care au creier, că vrem să cooperăm cu Rusia. Nu suntem duşmani, sunteţi cea mai mare ţară din lume. Aveţi una dintre cele mai mari economii, vă admirăm pentru forţa dumneavoastră, şi admirăm întregul popor rus. Şi vrem să vă felicităm pentru tot ce aţi făcut şi ce faceţi, pentru acest forum", a spus ea.

De asemenea, în tmpul prezenţei la forum, Şoşoacă a postat pe reţelele sociale imagini în care apare alături de purtătorarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, de oligarhul fugar pro rus Ilan Şor şi de Marina Tauber, fosta vicepreşedintă a partidului desfiinţat "Şor" din Republica Moldova, care este condamnată la 7 ani şi jumătate de închisoare şi este dată în urmărire internaţională.