Legea salarizării: Manole anunță o analiză pe sănătate, unde „destul de multe profesii pierd din venituri”

Florin Manole. sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Florin Manole, a declarat că partidul pregătește o analiză detaliată a funcțiilor din domeniul sanitar în cadrul legii salarizării, motivând că numeroase categorii profesionale ar urma să înregistreze scăderi de venituri. El a semnalat totodată o nemulțumire răspândită legată de decalajele dintre administrația centrală și cea din teritoriu, precum și discuții în derulare cu instituțiile autofinanțate. Potrivit lui, PSD nu redactează propriile amendamente, ci le colectează de la cei vizați direct de această lege, notează News.ro.

Manole a arătat că sindicatele au punctat mai multe aspecte care necesită corectare, printre care nivelul de la care pornesc calculele salariale.

„Sunt mai multe teme care au fost abordate şi mai multe părţi pe care sindicatele le-au subliniat ca fiind de îmbunătăţit. De exemplu, în mod recurent a existat remarca precum că valoarea de referinţă de la care trebuie să plecăm trebuie să fie egală cu salariul minim pe economie, chiar dacă dezlipim viitoarele creşteri din sistemul bugetar de creşterea salariului minim pe economie, măcar să plecăm de la acest nivel de echitate, pentru că, nu-i aşa, nimeni nu trebuie să câştige mai puţin decât salariul minim pe economie”, a declarat Florin Manole, la Parlament.

El a precizat că o parte dintre amendamente, urmând să fie centralizate și prezentate marți, nu au impact bugetar ori au unul nesemnificativ. Un exemplu invocat vizează indemnizația elevilor din învățământul militar de ordine publică, redusă în varianta de vineri a proiectului față de forma publicată cu două luni în urmă.

„Vă dau un exemplu, faptul că elevii şi cei care sunt în învăţământul militar de ordine publică primesc o anumită indemnizaţie, într-un anumit procent, care era mai mare în proiectul publicat în urmă cu două luni şi este diminuat în varianta de vineri a legii salarizării, în condiţiile în care ne dorim ca tot mai mulţi tineri să intre în sistemul public, în general, în condiţiile în care este normal şi este necesar ca asta să se întâmple, pentru că e un flux al personalului, sunt oameni care se pensionează şi trebuie înlocuiţi de alţi oameni. Trebuie să încurajăm intrarea în sistem, motiv pentru care aceşti coeficienţi despre care vorbeam mai devreme n-ar trebui să scadă, ar trebui păstraţi la nivelul iniţial din luna mai”, a subliniat Manole.

O altă situație ridicată de deputat privește polițiștii suspendați în urma unor anchete, dar care sunt ulterior găsiți nevinovați și care ar trebui să fie despăgubiți pentru perioada respectivă.

„Este o chestiune care ţine de dreptul acelor oameni care se dovedesc nevinovaţi de a nu pierde niciun leu din toată această perioadă în care au fost suspendaţi pe nedrept, aşa cum dovedeşte un judecător. Deci, vorbim despre acei oameni suspendaţi pentru că au existat la un moment dat suspiciuni asupra cărora s-a desfăşurat o urmărire penală pe care judecătorul i-a declarat nevinovaţi, deci oameni pentru care nu există niciun argument să aibă vreo pierdere de venituri şi vreo sancţiune nemeritată”, a explicat social-democratul.

Referitor la decalajele dintre nivelul central și cel teritorial, Manole a apreciat că diferențele sunt considerabile și că legea ar trebui să corecteze această situație. El a adus în discuție și instituțiile autofinanțate, dând exemplul Apelor Române, unde nivelul salarial ar fi legat direct de gradul de ocupare a posturilor.

„Aici aş sublinia discuţia referitoare la Apele Române, acolo unde mi s-a explicat în mod foarte clar că nivelul de salarizare este direct corelat cu gradul de ocupare a funcţiilor, deci riscăm să rămânem fără specialişti, dar şi fără muncitorii de pe teren. Mediul privat, evident că face o concurenţă, evident că e legitim ca ei să-şi dorească să angajeze oameni, dar sunt şi alte instituţii care rămân în felul ăsta fără salariaţi, fără capacitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, tocmai pentru că salariile, fiind prea mici, oamenii pleacă din instituţii înspre mediul privat”, mai spune el.

Deputatul a anunțat că așteaptă în cursul zilei sau a doua zi dimineață o evaluare completă a funcțiilor din sănătate, unde, în opinia sa, destul de multe profesii ar pierde din venituri conform calculelor. El a semnalat și îngrijorările sindicatelor legate de suma compensatorie tranzitorie, pentru care se cer garanții că nu va fi suspendată printr-o eventuală ordonanță de la finalul anului.

„Există dubii, există nemulţumiri, există semne de întrebare legitime şi care vor trebui lămurite din partea aproape tuturor sindicatelor în legătură cu acea sumă compensatorie, tranzitorie, pentru care toţi cer garanţii că nicio ordonanţă de la sfârşitul anului, aşa numita ordonanţă trenuleţ, nu va suspenda acea plata, astfel încât oamenii să pierdă la venituri”, a subliniat el.

Manole a menționat însă și situații favorabile, precizând că unele familii ocupaționale, precum o parte din anexa de cultură, s-au declarat relativ mulțumite.

„Administraţia centrală în principal are şi situaţii pozitive pe care le-a remarcat, anexa cultură, sau cel puţin o parte din anexa de cultură a exprimat opinii pozitive. Cred că suntem într-o dinamică, ca să concluzionez, cred că după ce vom avea un set consistent, cred eu, de amendamente, propuneri de îmbunătăţire, va trebui să avem o discuţie cu ceilalţi colegi, de la celelalte partide. Observaţi că eu numesc colegi, nu folosesc invective, cum aceste partide care aşteaptă votul PSD folosesc la adresa PSD. Deci va trebui să avem cu aceşti colegi discuţii, să vedem în ce măsură putem să îmbunătăţim, pe baza acestor amendamente, proiectul aflat acum pe site-ul Ministerului Muncii, pentru a-l putea face votabil”, adaugă acesta.

Explicând rolul partidului în acest proces, Manole a insistat că PSD doar preia solicitările venite de la cei care intră sub incidența legii.

„Noi preluăm amendamente de la oamenii cărora această lege li se adresează. Este vorba despre amendamente pe care le fac poliţişti, medici, oameni din sistemul sanitar, asistenţi medicali şi aşa mai departe, profesori. Este vorba despre amendamente pe care le preluăm de la cei care trăiesc în baza acestei legi, ca să zic aşa”, a afirmat Manole.

El și-a exprimat speranța că propunerile vor fi bine primite de ceilalți parlamentari, subliniind că unele nu au impact bugetar, ci țin de drepturi care ar trebui garantate fiecărui salariat. Deputatul a respins ideea că de la PSD s-ar aștepta votarea unor legi deficitare.

„Eu n-am înţeles niciun moment că se aşteaptă de la noi să votăm legi proaste. N-ar trebui să o facem şi nu o să o facem. O lege bună însă trebuie să fie o lege care respectă inclusiv, sau mai ales, ceea ce ne-a cerut Comisia Europeană, adică mai multe echitate în sistem. Ne-a cerut Comisia Europeană să facem ordine în domeniul salarizării. Nu a cerut niciun moment Comisia Europeană să scadă vreun venit al vreunora dintre oameni”, crede el.

În final, Manole a spus că speră ca discuțiile cu toate familiile ocupaționale să se încheie duminică, respingând totodată reproșurile privind numărul insuficient de consultări.

„Am văzut că domnul Pîslaru a spus de multe ori că în ultimele luni de zile au fost peste 30 de ore de consultări. Păi avem 12 doar în weekendul ăsta. Deci se poate să faci consultări fără nicio problemă”, a arătat Manole.