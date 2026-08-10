"Dacă iau 2 și ceva, e bine. Pentru electrician sau frizer nu-mi trebuie bacalaureat". 33 de mii de absolvenți susțin bac-ul în august

Unii dintre cei care dau bac-ul în august spun că, în caz de eșec, se orientează spre meserii pe care le consideră bine remunerate: electrician, șofer de TIR sau frizer. Foto: captură video Antena 3 CNN

33.000 de absolvenți de liceu s-au înscris în a doua sesiune a bacalaureatului și susțin, începând de luni probele de examen.

Mulți dintre absolvenții de liceu spun că nu mai pun mare preț pe diplomă iar cei care consideră că au șanse mici să promoveze examenul și-au făcut un plan de rezervă: renunță la facultate în favoarea unor meserii pe care la consideră bine plătite, precum cea de electrician, șofer de TIR, mecanic auto sau lucrător în saloane de înfrumusețare.

Andrei este unul dintre tinerii care dau bacalaureatul în august. El spune că nu va lăsa o eventuală nereușită să îi decidă viitorul.

"Aș vrea să fac un curs de electrician, adică să mă bazez să merg pe ceva (din)care se câștigă bani, chiar dacă nu ai Bacul, pentru că în electricitate se câștigă foarte mulți bani. Zicea tata ceva de 60 - 70 de milioane. Sau dacă nu, pe viitor vreau să dau și C-ul și D-ul (categoriile pentru permisul auto, n.r.) Chiar dacă nu m-aș duce pe TIR, să-l am, pentru că e bine să am cât mai multe chestii. Chiar și un curs de frizer. Mă pasionează și aș vrea să încerc să văd, măcar să îl am", a declarat el pentru Antena 3 CNN.

Unii spun că au învățat și au făcut și meditații. Alții recunosc că nu au reușit să se pregătească suficient. Scuza lor? Au fost nevoiți să muncească.

Candidat la bacalaureat, în august: Dacă iau doi și ceva, e bine

"Extraordinar de nasol. De ce? Pentru că nu am fost pregătit cum trebuie. Adică, trebuia să știu tot, ca la carte. Dacă iau doi și (ceva), e bine. Am fost la muncă, pentru că nu are cine să mă întrețină. Ai mei nu stau bine pe 'capital' și am fost să mă descurc singur, să supraviețuiesc", s-a confesat unul dintre cei care au susținut proba de luni, în timp ce-și ținea căștile parțial pe urechi.

"Distracție și muncă", adaugă un coleg, întregind lista motivelor pentru care învățatul pentru bac-ul din august nu a putut fi o prioritate.

Luni, candidații au susținut proba la Limba și literatura română. Marți, urmează proba obligatorie a profilului, miercuri, proba la alegere a profilului iar joi, proba la limba și literatura maternă, acolo unde este cazul.

Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, pe 24 august.

În sesiunea din iunie-iulie, rata de promovare a fost de aproape 80%.

Altfel spus, mai bine de unul din cinci absolvenți de liceu nu a reușit să obțină diploma de bacalaureat.