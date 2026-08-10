Autoritățile anunță restricții la apă în 181 de localității din cauza secetei. Rezervele din lacuri ar putea scădea în continuare

5 minute de citit Publicat la 17:30 10 Aug 2026 Modificat la 17:30 10 Aug 2026

Cele mai afectate județe sunt Alba, cu 45 de localități, Neamț – 39 și Bihor – 30. Foto: Getty Images

Seceta continuă să afecteze alimentarea cu apă în zeci de localități din România. Potrivit celei mai recente notificări privind restricțiile de apă, 181 de localități care au sisteme centralizate de alimentare sunt afectate de deficitul rezervei de apă, iar alimentarea se face cu dificultate, cu restricții sau intermitent în anumite intervale orare, transmite Apele Române.

Cele mai afectate județe sunt Alba, cu 45 de localități, Neamț – 39 și Bihor – 30. Alte 96 de localități, care nu dispun de sisteme centralizate sau au sisteme doar parțiale, sunt afectate de seceta prelungită, cele mai multe fiind în Botoșani – 55 de localități.

De asemenea, autoritățile precizează că nivelul de umplere la data 09.08.2026 în cele 39 de lacuri de acumulare a fost de 70,63%, un volum de cca 3,070 miliarde mc existent, fapt ce asigură necesarul de apă brută pentru beneficiari din sursa de apă de suprafață în regim centralizat.

A fost estimat pentru sfârșitul lunii august, în cele 40 principale lacuri de acumulare cu rol important în alimentarea cu apă pentru populație și industrii și producția de energie electrică pentru Sistemul Energetic Național, un coeficient de umplere de cca. 66 %.

Zeci de localități vizate de restricții privind folosirea apei

Situația aplicării prevederilor Planurilor de restricții și folosire a apei în perioade deficitare, inclusiv menționarea situațiilor de restricții înregistrate în satisfacerea cerinței de apă la folosințe, la nivelul fiecărei Administrații Bazinale de Apă:

9 sectoare pe râurile interioare se află în faza de atenționare-avertizare , respectiv 2 pe râul Jiu (județul Gorj) pentru folosința industrie și 7 sectoare pe râul Buzău (județul Brăila) pentru folosințele irigații și piscicultură;

2 sectoare pe râurile interioare se află în Treapta I de restricții, respectiv 2 pe cursul de apă Crișul Repede (județul Bihor) pentru folosința industrie;

7 sectoare pe râurile interioare se află în Treapta III de restricții, respectiv 3 pe râul Timiș și Bega (județul Timișj) pentru folosința irigații, câte 1 sector pe cursurile de apă Homorodul Mare (județul Harghita), Belinul Mic, Debren și Saciova (județul Covasna) pentru folosința piscicultură;

Acumulări: Acumularea Mânjești (județul Vaslui) se află în treapta I de restricții pentru folosința irigații, Acumulările Cal Alb (județul Botoșani), Plopi, Sârca (județul Botoșaniși Solești se află în Treapta III de restricții pentru folosințele piscicultură, irigații, industrie și alimentare cu apă;

Sectoarele de pe Dunăre afectate de secetă

Sectoare de pe fluviul Dunăre și brațele acestuia aferente a 21 localități riverane se află în faza de atenționare-avertizare:

Fluviul Dunăre – Sectorul Vadu Oii – Brăila, sectoare aferente a 7 localități riverane (județul Brăila și județul Ialomița) pentru folosintele alimentare cu apă populatie, irigatii, piscicultura, zootehnie, industrie;

Fluviul Dunăre - Sector Braț Sulina sectoare aferente a 6 localități riverane (județul Tulcea) pentru folosintele alimentare cu apă, irigații, piscicultură, industrie;

Fluviul Dunăre- Sector Braț Sf. Gheorghe sectoare aferente a 8 localități riverane (județul Tulcea) pentru folosintele alimentare cu apă, irigații, piscicultură;

Sectoare de pe Fluviul Dunăre și brațele acestuia aferente a 35 localități riverane se află în Treapta III de restricții:

Fluviul Dunăre-Brațul Măcin: Sectorul Brațul Măcin, sector aferent unei localități riverane (județul Brăila) pentru folosințele irigații;

Fluviul Dunăre: Sectorul Chiciu – Vadu Oii (amonte Chiciu), județul Călărași, sectoare aferente a 5 localități riverane pentru folosințele Irigații și alimentare cu apă populație;

Fluviul Dunăre – braț Borcea: sector Chiciu – Vadu Oii, sectoare aferente a 7 localități (județul Ialomița și județul Călărași) pentru folosințele irigații, industrie

Fluviul Dunăre, Sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova, sectoare aferente a 6 localități riverane (județul Constanța) pentru folosintele alimentare cu apă populație, industrie, irigații, transport;

Fluviul Dunăre - Braț Măcin: sectorul Braț Măcin (PH Smârdan), sectoare aferente a 9 localități riverane (județul Tulcea) pentru folosințele alimentare cu apă populație, irigații, piscicultură;

Fluviul Dunăre – Sectorul Galați (Grindu/Isaccea), sectoare aferente a 3 localități riverane (județul Tulcea) pentru folosințele alimentare cu apă populație, irigații, piscicultură;

Fluviul Dunăre - Braț Chilia: sectorul Braț Chilia (Tl -km115), sectoare aferente a 4 localități riverane (județul Tulcea) pentru folosințele alimentare cu apă populație, irigații, piscicultură;

Cele mai afectate județe

Situația privind asigurarea necesarului de apă în localitățile care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă:

În prezent, 181 localități care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sunt afectate de deficitul rezervei de apă, alimentarea cu apă fiind asigurată cu dificultate, cu restricții/intermitent în anumite intervale orare.

Cele mai afectate județe: Alba - 45 localități; Neamț – 39 localități; Bihor – 30 localități; Galați – 11 localități; Maramureș – 10 localități, Vaslui – 8 localități; Argeș, Cluj – 7 localități; Iași – 6 localități; Vrancea – 5 localități;

Situația privind asigurarea necesarului de apă în localitățile care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă:

În prezent, 96 localități care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă ci doar de surse individuale sau dispun partial de sisteme centralizate de alimentare cu apa, sunt afectate de secetă prelungită (fântâni secate amplasate pe domeniul public al statului, fântâni din domeniul pivat).

Cele mai afectate județe: Botoșani - 55 localități; Neamț – 10 localități; Bacău – 6 localități; Iași – 5 localități; Argeș, Gorj, Vaslui – 4 localități;

Din cele 130 de secțiuni de monitorizare a secetei hidrologice, la 48 secțiuni s-au înregistrat debite sub debitul minim necesar pentru satisfacerea cerințelor sub aspect cantitativ:

Fluviul Dunărea: 10 secțiuni (sh Oltenița, sh Chiciu, sh Vadu Oii, sh Gropeni,sh Brăila, sh Grindu, sh Isaccea, sh Hirșova, sh Cernavodă, sh Smârdan);

Spațiul hidrografic Prut – Bârlad: 9 secțiuni (sh Podu Iloaie – râul Bahlui; sh Bârlad, sh Vaslui – râul Bârlad; sh Ștefănești – râul Baseu; sh Todireni – râul Jijia; sh Șipote – râul Miletin (secat); sh Oancea, sh Rădăuți-Prut, sh Ungheni – râul Prut);

Spațiul hidrografic Crișuri: 5 secțiuni (sh Nusfalău (secat), sh Marca – râul Barcău, sh Oradea – râul Crișul Alb, sh Chiribis (secat)- râul Bistra, sh Chișineu Criș – râul Crișul Alb);

Spațiul hidrografic Banat: 6 secțiuni (sh Sadova – râul Timiș, sh Chizătău, sh Remetea, sh Luncani – râul Bega, sh Partos, sh Resița–3 -râul Bârzava);

Spațiul hidrografic Buzău-Ialomița: 4 secțiuni (sh Moroeni, sh Târgoviște – râul Ialomița, sh Banita – râul Buzău, sh Cimpina – râul Prahova);

Spațiul hidrografic Someș – Tisa: 4 secțiuni (sh Baia Sprie – râul Săsar, sh Șimleu Silvaniei, sh Domănești – râul Crasna, sh Negrești Oaș -râul Tur);

Spațiul hidrografic Olt: 3 secțiuni (sh Cornet, sh Sf. Gheorghe – râul Olt; sh Pisc – râul Râul Mare);

Spațiul hidrografic Argeș-Vedea: 2 secțiuni (sh Crovu – râul Glavacioc; sh Poenari – râul Sabar);

Spațiul hidrografic Jiu: 2 secțiuni (sh Rovinari, sh Bărbăteni – râul Jiu);

Spațiul hidrografic Mureș: 1 secțiune (sh Petreștii de Jos – râul Hășdate);

Spațiul hidrografic Siret: 1 secțiune (sh Colacu – râul Putna).

Nivelul Dunării în zona Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a crescut, duminică dimineață, cu aproximativ patru centimetri. Directorul centralei a declarat că această creștere este unul dintre primele efecte vizibile ale operațiunii de scufundare controlată a patru barje.