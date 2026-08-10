Primul politician care cere interzicerea TikTok după atacul cu topoare asupra ambulanţei din Cluj. "De câte dovezi mai avem nevoie?"

Sursa colaj foto: MAI

Raluca Turcan, deputată PNL şi fost ministru al Culturii, atrage atenția asupra riscurilor pe care le poate genera răspândirea informațiilor false pe rețelele sociale, inclusiv pe Tiktok, după incidentul violent din weekend în care o ambulanţă a fost atacată la Cluj. Aceasta susține că autoritățile trebuie să trateze problema din perspectiva siguranței publice și cere o analiză serioasă a modului în care platformele online pot influența comportamentele din societate. "Nu ar trebui ca România să analizeze inclusiv interzicerea TikTok din perspectiva siguranței publice si a siguranței naționale? Subiectul trebuie pus serios pe masa instituțiilor statului, cu toate argumentele și toate consecințele evaluate", a menţionat fostul vicepremier.

Deputata PNL Raluca Turcan consideră că incidentul din judeţul Cluj reprezintă un nou semnal de alarmă în legătură cu efectele manipulării online și la viteza cu care informațiile false pot produce consecințe în lumea reală. În opinia sa, cazul depășește sfera libertății de exprimare și a responsabilității individuale și devine o problemă care ține de siguranța publică.

"Ceea ce s-a întâmplat la Cluj ne arată, din nou, cât de vulnerabili suntem, ca societate, în fața manipulării și cât de repede o minciună răspândită în mediul online poate produce consecințe în lumea reală.

Un echipaj medical chemat să salveze o viață a fost întâmpinat cu bâte și topoare. Oamenii au reacționat violent sub influența unei minciuni propagate pe TikTok. Din acel moment, discuția nu mai poate fi doar despre libertatea de exprimare sau despre responsabilitatea individuală. Devine o problemă de siguranță publică. Autoritățile nu mai pot rămâne pasive", a transmis lidera PNL într-o postare pe Facebook, făcută luni după-amiaza.

Politiciana susține că România are nevoie de o evaluare mai amplă a fenomenului și critică lipsa unor măsuri eficiente pentru limitarea conținutului nociv distribuit pe platformele sociale. Raluca Turcan amintește mai multe situații în care consideră că efectele acestui tip de conținut au depășit spațiul virtual și au avut consecințe asupra comportamentului oamenilor.

"Nu am avut până acum nici măcar un raport prezidențial care să clarifice amploarea manipulării electorale prin intermediul platformelor sociale. Dar, între timp, vedem efecte pe care nu le mai putem trata ca pe niște simple derapaje ale mediului online: agresivitate fizică, violență în rândul copiilor, provocări și comportamente periculoase, cazuri dramatice de suicid și, acum, oameni care ajung să atace personal medical pentru că au fost convinși de o minciună văzută pe telefon

De câte dovezi mai avem nevoie pentru a admite că există o problemă care depășește cu mult moderarea unor postări? În Parlament, am încercat și vom continua să încercăm să găsim soluții legislative pentru limitarea conținutului nociv. De fiecare dată însă, ne lovim de argumente instituționale despre cât de dificil sau chiar imposibil este să reglementezi eficient conținutul distribuit pe aceste platforme", a mai subliniat aceasta.

Raluca Turcan a menţionat că autoritățile ar trebui să ia în calcul inclusiv măsuri radicale, precum interzicerea TikTok, dacă se constată că platforma nu poate limita în mod eficient conținutul care generează riscuri pentru societate. Ea precizează că o astfel de decizie nu ar trebui luată pripit, în grabă, ci în urma unei analize complexe care să țină cont de toate argumentele și consecințele.

"Atunci cred că trebuie să avem curajul să punem și întrebarea pe care până acum am evitat-o: dacă nu putem proteja eficient societatea de efectele unui asemenea mecanism de manipulare, nu ar trebui ca România să analizeze inclusiv interzicerea TikTok din perspectiva siguranței publice si a siguranței naționale? Nu spun că o asemenea decizie trebuie luată peste noapte. Spun însă că subiectul trebuie pus serios pe masa instituțiilor statului, cu toate argumentele și toate consecințele evaluate.

Pentru că, între timp, nu mai vorbim despre ce se întâmplă pe TikTok. Vorbim despre eșecul evident al TikTok de a limita și elimina conținutul artificial, cu consecințe negative, cât se poate de reale, în planul siguranței publice. Iar când manipularea de pe un ecran ajunge să se transforme în violență pe stradă, statul are obligația să reacționeze. România devine teren fertil de experimente sociale doar atunci când statul român își abandonează rolul de a proteja proprii cetățeni", a mai precizat Raluca Turcan.