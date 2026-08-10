Surse: Liberalii ar accepta un guvern tehnocrat, dar pun condiții: Fără secretari de stat sau șefi de deconcentrate numiți politic

Congresul Extraordinar al PNL a avut loc la data de 21 iunie. Foto: Agerpres

Liberalii ar accepta formarea unui guvern tehnocrat, însă pun condiția ca depolitizarea să nu se oprească la nivelul premierului și al miniștrilor, au declarat surse din PNL. Potrivit surselor, formula tehnocrată ar trebui aplicată inclusiv în eșaloanele doi și trei ale administrației, adică funcțiile de secretar de stat, conducerile serviciilor deconcentrate și ale agențiilor guvernamentale să nu fie ocupate de persoane apropiate politic de vreun partid. Liberalii nu ar accepta nici numirea politică a prefecților.

Sursele citate susțin că PNL ar putea accepta și varianta unui premier independent politic, în cazul în care partidele nu reușesc să ajungă la o formulă de guvern condus de un tehnocrat.

Viitorul Executiv ar trebui să primească încă de la început un set clar de obiective, de la care să nu se poată abate pe durata mandatului. Printre prioritățile indicate de liberali s-ar număra elaborarea bugetului de stat pentru 2027, menținerea deficitului bugetar în ținta convenită cu Comisia Europeană și păstrarea cheltuielilor statului pe tendința actuală, fără excese.

Mandatul guvernului tehnocrat ar urma să fie limitat inițial la jumătate de an. La finalul celor șase luni, activitatea Executivului ar fi supusă unei noi evaluări.

Dacă toate formațiunile implicate ar fi de acord, același guvern și-ar putea continua activitatea și după încheierea acestei perioade. Continuarea mandatului ar depinde însă de un nou acord între partide asupra obiectivelor politice și a programului de guvernare.

PNL ar putea susține un guvern "cu un profil tehnocrat" dacă acesta va avea majoritate parlamentară și dacă, prin programul său, va păstra sub control cheltuielile statului și angajamentul de a reduce deficitele, a declarat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan la RFI România.

"O formulă în care Guvernul ce vine are o susținere parlamentară pe care să se poată baza, cel puțin o perioadă definită de timp, iar programul de guvernare păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un Guvern cu un profil tehnocrat.

Cu cât avem un Guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru", a detaliat Bolojan.

Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan și primul premier desemnat după căderea guvernului, a explicat duminică, la Antena 3 CNN, unde se blochează ieșirea din criza politică în care ne aflăm.

Întrebat cine este favoritul lui Nicușor Dan pentru formarea guvernului – un tehnocrat sau un politician –, Tomac a evitat să dea un nume și susține că Președintele a făcut deja două desemnări, iar niciuna nu a găsit o majoritate în Parlament.