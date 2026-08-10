Surse: Nicușor Dan a convocat liderii politici la Cotroceni, pentru o ultimă discuție pe Legea salarizării. Pîslaru: „Ultima șansă”

Președintele va insista ca actul normativ să fie dezbătut și adoptat într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii fostei coaliții de guvernare, marți după-amiază, la Palatul Cotroceni pentru o discuție finală privind proiectul Legii salarizării unitare, potrivit surselor Antena 3 CNN. Șeful statului va insista ca actul normativ să fie dezbătut și adoptat de Parlament. De asemenea, săptămâna viitoare, Nicușor Dan și președinții PSD, PNL, USR și UDMR vor relua discuțiile privind formarea unui nou guvern, după aproape patru luni de criză politică și un guvern cu puteri limitate.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la discuția care va avea loc marți, 11 august, la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare vor discuta strict despre proiectul Legii salarizării unitare.

Președintele va insista ca actul normativ să fie dezbătut și adoptat într-o sesiune extraordinară a Parlamentului și vrea să evalueze care sunt șansele ca acest proiect să primească un vot favorabil, în contextul în care este contestat de angajații din sistemul public, de sindicate, dar și de unele partide.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a făcut apel la partide, sindicate și angajați să nu blocheze adoptarea acestui proiect de Lege. Este „ultima șansă pentru Legea salarizării unitare”, a spus el.

Apelul lui Pîslaru

Oficialul a reiterat că niciun venit salarial nu va scădea dacă acest proiect este adoptat și pentru două treimi dintre angajați vor exista creșteri salariale și a anunțat ce modificări a făcut la proiect.

„Azi întrăm pe ultima turnantă pentru a putea îndeplini un jalon critic pe PNRR, legat de legea salarizării, a cărui îndeplinire ar debloca 770 milioane de euro pentru investiții. Este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă, pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe PNRR.

Vorbim de o lege amânată 4 ani, scoasă la suprafață după ce guvernul a rămas interimar și care a fost supusă unei campanii masive de dezinformare în ultimele săptămâni. Un proiect care alocă cca. 12 mld de lei pentru a corecta inechități, a stabili un cadru predictibil pentru cheltuielile salariale și a reașeza salarizarea într-un sector public care devenise tot mai fragmentat”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Ministrul a reiterat că niciun venit salarial nu va scădea dacă acest proiect este adoptat și pentru două treimi dintre angajați vor exista creșteri salariale.

„Și atunci de unde opoziția acerbă la acest proiect? Pe de-o parte dezinformare, pe de altă parte campanie politică izvorâtă din frica de faptul că dacă proiectul ar trece, iar ar fi și meritul lui Bolojan & co, iar narativul cu tăierile ar păli pentru 1,2 milioane de oameni din sectorul public cu familiile lor cu tot.

Adoptarea proiectului ar presupune predictibilitate salarială, ceea ce ar scoate de pe masă și promisiunile uzuale de creșteri de salarii în anul electoral 2028, echivalent cu o dramă pentru partidele populiste. Dispare arbitrarul și scenariul cu dacă susții partidul x, atunci “se dă” mai mult. Totul înlocuit cu realism și creșteri atât cât ne permitem cu toții astăzi, după guvernări care au amăgit mult și au dat foc la bugetul public”, a spus Pîslaru.

Oficialul a declarat că legea a fost modificată în ultimele 3 săptămâni „mai ales pe sectoarele sensibile de sănătate și educație”.

„În domeniul sănătății, pe lângă corecțiile normale ale unor scăpări de poziții, am așezat principial și detaliile legate de sporuri, și matricea de diferențiere a coeficienților în funcție de tipul de unități și de specializări. Avem și o încadrare corectă pentru personalul TESA, ceea ce cu siguranță duce la creșteri salariale.

Avem de reglat încadrarea în buget și aici este un factor obiectiv de care sper că putem ține cont împreună cu sindicatele. Un mesaj important pentru tot personalul medical și de sprijin – deja în domeniul sănătății suntem cu peste 75% creșteri de venituri salariale per total. Chiar ar fi aiurea ca proiectul să fie respins în aceste condiții.

În domeniul educației, ca urmare a consultării cu ministerul educației, am îmbunătățit remunerarea pentru plata cu ora, cu o creștere substanțială. Am venit și cu o versiune mai atractivă pentru indemnizația de dirigenție. Iar după lungi analize avem și o soluție de a eșalona pentru 2028 o mărire substanțială de grile și coeficienți. Mâine sperăm să putem avea sindicatele la o discuție pe acest scenariu care se apropie mult de dezideratele sectorului.

În paralel am corectat scăpări din toate celelalte familii ocupaționale și avem în continuu o analiză robustă pe partea juridică”, a mai scris Pîslaru.

În final, ministrul interimar a lansat un apel:

către liderii politici – „vă rog fiți responsabili și contribuiți la trecerea legii. Meritul poate fi împărțit în mod firesc de partidele care vor susține această lege, care este bună nu doar pentru cele cca. 4 mld de lei pe care îi putem trage pe PNRR, ci pentru că ajută direct peste 800.000 de angajați în sectorul public, fără să îi afecteze negativ pe restul”;

către sindicate – „vă rog să înțelegeți că orice vi s-ar fi promis sau vi se va promite, chiar avem de data asta ocazia să obținem beneficii importante pentru cei pe care îi reprezentați. Deja datorită contribuției voastre proiectul este mai bun și cu o alocare care a crescut cu peste 4 mld de lei de la versiunea inițială”;

către angajații din sectorul public – „vă rog să nu lăsați să se irosească această ocazie de a avea beneficii reale și directe din acest proiect de salarizare unitară. Nu vă luați după mesajele de panică, verificați chiar voi faptul că 2 din 3 dintre voi veți avea măriri ale venitului salarial. Anumite componente salariale cu care erați obișnuiți, cum ar fi sporuri, poate că au fost desființate, dar pe ansamblu, pentru că au fost incluse în salariile de bază, aveți parte de creșterea venitului salarial”;

Scandal pe Legea salarizării

Săptămâna trecută, premierul interimar și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că proiectul legii salarizării unitare ar putea fi adoptat de Parlament „într-o săptămână, două”, dacă ar exista „efort și înțelegere” din partea tuturor liderilor politici.

„(...) Legea salarizării, cu un efort, cu înțelegere, ar putea trece într-o săptămână, două, nu văd o problemă”, a declarat prim-ministrul interimar.

Declarația premierului interimar a venit pe fondul discuțiilor care au avut loc la Palatul Cotroceni în ultimele săptămâni cu privire la acest proiect de lege.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, la discuția de la Cotroceni de săptămâna trecută, disputa era între ministere, iar până când acestea nu ajung la un consens nu sunt șanse ca proiectul să treacă de votul Parlamentului. Sursele citate au declarat că atât ministrul Educației, cât și cel al Sănătății sunt în continuare nemulțumiți.

Proiectul legii salarizării unitare a declanșat un scandal uriaș în România. Angajați din toate sectoarele publice sunt nemulțumiți și spun că veniturile lor vor scădea, în unele cazuri chiar substanțial. Personalul medical deja a fost în grevă de avertisment, iar profesorii spun că această lege, în forma actuală, le anulează toate drepturile câștigate anterior.

Angajați din sistemul public au cerut modificări la proiectul de Lege, în caz contrar amenințând cu proteste și greve de amploare. Totuși, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că sindicatele au cerut modificări care ar crește bugetul pentru această Lege la 20 de miliarde de lei, în condițiile în care plafonul maxim este de 12,1 miliarde de lei, deja renegociat cu Comisia Europeană de la suma de 8 miliarde de lei.

„Nu avem un răspuns de la nimeni de unde vom acoperi cele 4 miliarde, de la 8 la 12 miliarde, fiindcă tot despre ce se vorbește astăzi înseamnă 12 miliarde în plus la anvelopa salarială. Inițial, discuția era despre 8 miliarde. Dacă vrei să crești la 12 miliarde, trebuie să spui de unde iei banii”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Proiectul de Lege a fost contestat și de PSD și de UDMR. Social-democrații i-au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care au cerut clarificări pentru a propune modificări la proiect și amenință că nu vor vota actul normativ în forma în care este acum.

„Aşteptăm de la Guvernul demis şi Legea salarizării. PSD este consecvent: vom vota o lege care respectă angajaţii din sistemul sanitar şi educaţie”, a declarat Sorin Grindeanu.

Legea salarizării unitare este un jalon din PNRR. Trebuie adoptată până la data de 31 august 2026 pentru a nu pierde aproximativ 700 de milioane de euro.

Discuții pentru un guvern cu puteri depline

Sursele Antena 3 CNN au mai precizat că Nicușor Dan va avea o nouă întâlnire cu liderii fostei coaliții de guvernare, săptămâna viitoare, pentru a discuta de această dată despre criza politică.

Președintele vrea să afle dacă există premisele formării unui nou guvern. Nicușor Dan a declarat anterior că până nu va avea certitudinea că există șanse ca un guvern să fie învestit nu va nominaliza un alt premier, după ce două propuneri anterioare - Eugen Tomac și Adrian Veștea - au eșuat.

„Ne aflăm în acest blocaj tocmai pentru că partidele politice și-au autoimpus o serie de condiții la care nu vor să renunțe, și cred că este nevoie de foarte multă flexibilitate și maturitate politică pentru a depăși acest moment. Avem și două propuneri din partea partidelor politice, dar niciuna dintre aceste propuneri venite din partea partidelor politice nu oferă și o soluție de majoritate stabilă care să valideze un nou guvern. Prin urmare, credem că, în clipa în care partidele vor fi mult mai flexibile și vor da dovadă de mai multă deschidere pentru găsirea unui compromis rezonabil, evident, în acea clipă, vom avea și o nouă desemnare”, a spus Eugen Tomac, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Tomac mai susține că „președintele este pregătit să desemneze mâine un candidat, dacă el anunță că are în spate o majoritate solidă, pe care îl susține”.

Pe masă sunt în continuare două variante: guvern tehnocrat sau guvern minoritar.

În paralel, social-democrații încearcă în continuare să obțină o majoritate în jurul unui guvern minoritar PSD, fie cu Sorin Grindeanu premier, fie un prim-ministru independent.

UDMR nu a exclus să susțină un astfel de guvern.

„Nu se poate exclude nicio variantă în momentul de faţă. (...) Toate opţiunile sunt pe masă, pentru că cel mai important este să avem un guvern de drept. (...) Neavând soluţie, toate scenariile sunt reluate.

De asta am spus că toate variantele sunt în continuare pe masă. Sunt variante propuse de PNL, variante propuse de PSD. Probabil şi domnul preşedinte are propria viziune cum ar trebui rezolvate problemele. Orice este posibil în momentul de faţă. Important este să se găsească cel mai bine soluţia”, a spus vicepremierul Tanczos Barna.

Și premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că România trebuie să aibă un guvern cu puteri depline cât mai rapid posibil. PNL însă a adoptat o rezoluție prin care a decis să nu mai formeze o coaliție cu PSD.

„În mod cert, țara asta are nevoie de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine, adică controlează gradul de îndatorare, reduce deficitele în continuare, luptă împotriva evaziunii, colectează mai mult, reduce cheltuielile statului, luptă cu cartelul privilegiaților care se opun la orice măsură de normalizare a unui domeniu”, a spus Bolojan.

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD-AUR în Parlament la data de 5 mai 2026. De atunci, guvernul este interimar și are puteri limitate: nu poate adopta ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi în Parlament.