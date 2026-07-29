Kelemen Hunor spune că legea salarizării e într-o formă cu care „nu se poate veni în Parlament”: Nu cred că se poate schimba în 10 zile

Kelemen Hunor. sursa foto: Hepta

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că legea salarizării nu are, în acest moment, o formă și un conținut cu care să poată fi trimisă în Parlament, iar mai multe domenii esențiale – Sănătatea, Educația și Cultura – rămân nefinalizate. El a subliniat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că nu poate fi luată o decizie politică atât timp cât nu există simulările solicitate pentru fiecare sector și nici un răspuns clar privind sursa celor 4 miliarde de lei suplimentari necesari pentru anvelopa salarială.

Reporter: Domnule președinte, v-ați întâlnit cu Sorin Grindeanu în această săptămână, ați ajuns la o decizie, veți susține un guvern condus de președintele PSD?

Kelemen Hunor: Am avut o discuție, într-adevăr, dar nu ne-am întâlnit ca să luăm o decizie. Am discutat un pic despre sesiunea extraordinară și, sigur, despre perspectivele privind formarea unui guvern și acolo există următoarele posibilități: două propuneri formale făcute președintelui – Siegfried Mureșan din partea PNL, UDMR, USR, guvern minoritar și care nu poate fi votat – dacă cumva președintele îl desemnează pe Mureșan fără voturile PSD-ului; și un guvern condus de domnul Grindeanu (PSD), tot guvern minoritar, care trebuie votat de PNL și de noi ca să treacă; altfel n-are cum să treacă.

Deci ambele variante înseamnă guverne minoritare și acum depinde de domnul președinte când va face nominalizarea și pe cine va nominaliza. În acest moment, asta este situația și trebuie să așteptăm o desemnare, o nominalizare din partea președintelui.

Eu nu am eliminat, dar nu depinde de mine. Eu zic că cea mai bună și singura soluție cât de cât bună pentru România până la sfârșitul anului este un guvern de armistițiu, dar nu depinde de mine.

E nevoie și de PNL, și de PSD. Se poate fără mine, sigur, dar în primul rând ei ar trebui să ajungă la această concluzie că e bine pentru România.

Sigur, în acest moment ar fi fost un moment bun să, între ghilimele, să forțăm alcătuirea unui guvern de acest gen, cu dronele, cu atacurile zilnice din partea Federației Ruse; și e o situație complicată și cu rectificarea bugetului, și cu PNRR-ul. Deci, din acest punct de vedere, România, cel puțin pentru această scurtă perioadă, până la sfârșitul anului, ar trebui să aibă un guvern majoritar, nu minoritar, căci alte variante, indiferent de care vorbim, înseamnă guvern minoritar.

Reporter: Este a doua zi în care medicii fac grevă generală. Dacă v-ați gândit să-i solicitați premierului interimar să nu mai trimită acest proiect în Parlament.

Kelemen Hunor: Nu a trimis și n-are cum să trimită premierul, evident, el fiind interimar. În acest moment, proiectul nu este într-o formă și un conținut cu care se poate veni în Parlament.

Eu nu cred că în următoarele 10 zile se poate ajunge la o formă cu care, indiferent cine inițiază, câțiva deputați, senatori, să vii în Parlament, fiindcă nu e închisă cel puțin Sănătatea și acolo domnul Cseke face, fiind interimar, tot efortul să poarte un dialog constructiv cu Sanitas și cu celelalte federații.

Dar nu este închisă nici Educația, fiindcă acolo mai sunt niște lucruri care trebuie discutate. Din punctul meu de vedere, și în Cultură mai sunt arheologii și muzeele; trebuie revăzute cel puțin două-trei subsectoare din cultură.

Și nu avem un răspuns de la nimeni de unde vom acoperi cele 4 miliarde, de la 8 la 12 miliarde, fiindcă tot despre ce se vorbește astăzi înseamnă 12 miliarde în plus la anvelopa salarială. Inițial, discuția era despre 8 miliarde. Dacă vrei să crești la 12 miliarde, trebuie să spui de unde iei banii.

În plus, mai există o problemă despre care nimeni nu vrea să discute: ce se întâmplă cu acele decizii pentru judecători și urmează și pentru procurori, care trebuie plătite. Vom reuși să plătim anul viitor sau va reuși guvernul care va veni la un moment dat, sau trebuie o reeșalonare a acestor plăți? Dacă luăm în calcul și aceste plăți, asta înseamnă încă vreo 4 miliarde pentru judecători. Și din câte știu eu, s-ar putea să greșesc, dacă și procurorii vor câștiga toate procesele, se va urca spre 6 miliarde.

Deci, până când nu se clarifică aceste aspecte, n-ai cum să iei o decizie politică în Parlamentul României. Noi am solicitat simulări pentru fiecare sector, nu avem aceste simulări, deci suntem departe de a veni cu acest proiect sau să începem dezbaterile cu acest proiect în Parlament.

Reporter: La câte tensiuni sunt în societate, domnule președinte, și la faptul că spuneți și dumneavoastră, știm și noi informații pe surse că nu sunt identificate acele 4 miliarde de lei în plus, credeți că mai degrabă are șanse să nu ajungă în Parlament acest proiect până la 31 august? Sau sunt șanse ca el să devină lege? Poate o lege bună care să mai reducă din tensiuni și să primim și banii?

Kelemen Hunor: Deci avem nevoie de o lege, că va fi acum și în interiorul PNRR-ului sau va fi după, nu știu, dar avem nevoie de o nouă lege a salarizării în sectorul bugetar, fiindcă există dezechilibre uriașe și aceste dezechilibre trebuie cumva rezolvate și date perspective pentru fiecare sector din această mare pălărie a bugetarilor.

Bun, în acest moment nu știu să vă răspund. Dacă mâine, poimâine, peste o lună, peste două, trei, patru luni se va face, dar oricum, înainte să luăm o decizie politică, cel puțin în ceea ce mă privește, în ceea ce ne privește, nu vom putea lua decizie politică până când nu avem simulările și până când nu avem răspunsuri concrete despre cele 4 miliarde, ce se va întâmpla când vom plăti, când vom plăti pentru magistrați și ce se întâmplă în Educație și în Sănătate. Astea sunt, cel puțin din punctul meu de vedere, din perspectiva noastră, întrebările la care încă nu am răspuns.

Reporter: Domnule Kelemen, e adevărat că Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a spus la Cotroceni că cele 4 miliarde ar putea fi obținute ori prin tăieri de cheltuieli, ori prin majorarea taxelor?

Kelemen Hunor: Nu știu, că nu am participat la discuții la care ar fi fost prezent și domnul Nazare. Noi am avut acum vreo 10 zile o întâlnire cu domnul președinte, unde am discutat, dar erau doar liderii, nu era Alex Nazare prezent.

Și atunci noi am discutat toate restanțele la PNRR, plus perspectivele politice. Acolo am propus eu acea propunere care a apărut de la Remus Pricopie în spațiul public, cu un armistițiu cu guvern, armistițiu, mă rog, acuma chiar nu contează ordinea; dar atunci s-a discutat despre aceste probleme legate de acoperirea sumei de 4 miliarde, dar premierul nu a avut un răspuns, da.

Deci nu trebuie să fii foarte, foarte prezent în actul guvernamental ca să-ți dai seama că ori crești taxele – excludem acest lucru, nu se poate –, ori tai de la investiții – nu se poate, fiindcă totuși economia trebuie cumva și din investiții publice susținută –, ori respecți deciziile luate de fosta coaliție și guvernul condus de Bolojan.

Și acolo s-ar putea, dar acolo nici în administrația centrală și nici în administrația locală, sau mai mult în administrația centrală, nu s-a făcut nimic, s-a făcut câte ceva în administrația locală; de acolo se mai poate recupera ceva, dar asta înseamnă că trebuie să faci o analiză foarte corectă. Deci nu există un răspuns. Eu nu am discutat cu Alex Nazare despre aceste aspecte și la Cotroceni n-a fost prezent la acea discuție la care am participat eu.

Reporter: Știm până la acest moment ce economii s-au făcut din reforma administrației locale?

Kelemen Hunor: Nu, nu am eu datele la zi, dar se pare...

Reporter: Nu le are nici Guvernul.

Kelemen Hunor: Acum, sigur, nu sunt în Guvern. Nu pot să răspund în locul Guvernului, dar eu nu am datele: ce s-a făcut, ce nu s-a făcut. Cel puțin până la rectificare, ar trebui să vedem și eu sunt convins că cei de la Finanțe și cei de la Dezvoltare, în momentul rectificării, vor avea un tablou despre ce s-a făcut, ce nu s-a făcut.

Reporter: Așadar, nu votați legea salarizării până când nu vin simulările, care ar dura...

Kelemen Hunor: Că n-avem ce vota. Deocamdată nu avem un proiect.

Reporter: Cât ar dura să treceți fiecare categorie prin simulare?

Kelemen Hunor: Eu, personal, nu pot să mă bag în toate discuțiile tehnice, dar deocamdată suntem departe de a lua o decizie politică. Nu știu cât va dura, dar săptămâna aceasta nu cred că se va finaliza discuția pe acest proiect.