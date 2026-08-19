Alin Tișe, apel ironic la protest pentru finanțarea Spitalului Pediatric din Cluj, după ce Fritz l-a chemat la mitingul de la Timișoara

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, a lansat, în mod ironic, un apel la protest pentru susținerea finanțării Spitalului Pediatric Monobloc aflat în construcție la Cluj, după ce a fost chemat la protestul de la Timișoara de Dominic Fritz, printr-un mesaj transmis pe Facebook.

„Fritz m-a chemat la protest, într-un mesaj pe Facebook: «dacă susții statul de drept și democrația, vino la protest». Eu spun asta de peste 100 de zile: cu un guvern amputat, fără putere deplină, și cu instituțiile statului blocate aproape total, România este, în prezent, într-un dezastru absolut”, a scris Alin Tișe, pe Facebook.

Președintele CJ Cluj susține că deciziile privind alocarea banilor de la buget sunt influențate de „criterii politice”.

„Alocările de bani de la buget se fac pe criterii politice. România a preferat să piardă bani din PNRR pentru sănătate, în loc să finanțeze Spitalul Regional de Copii Monobloc, aflat în construcție la Cluj.

Dacă sănătatea copiilor nu ține de statul de drept și de democrația unei țări, atunci nu mai contează nimic în România. Deci, toată lumea la protest! Spitalul de Copii din Cluj trebuie finanțat”, a scris el.

Asociația Alternativa Civică Timișoara, împreună cu Federația Inițiativa Timișoara, au anunțat că vor organiza, miercuri la ora 19:00, în Piața Operei Timișoara, un protest pentru Dominic Fritz, în urma deciziei CCR de a aproba „amendamentul Fritz” din Legea ANI, care îl lasă fără mandatul de primar.