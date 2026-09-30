Bolojan spune că viitorul Guvern trebuie să indexeze pensiile şi salariile în 2027. "Inflaţia a scăzut din puterea de cumpărare"

Bolojan spune că viitorul Guvern trebuie să indexeze pensiile şi salariile în 2027. Foto: Getty Images

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că orice guvern va veni va trebui să aplice o indexare a pensiilor şi salariilor din sectorul public, subliniind că inflaţia de anul acesta şi de anul trecut a scăzut din puterea de cumpărare a populaţiei, notează Agerpres.

Într-o emisiune la Digi 24, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă viitorul guvern va putea să mărească pensii şi salarii în 2027.

"Va fi dificil dacă nu are o lege a salarizării unitare să mai ţină plafonate atât pensiile şi salariile. Din punctul meu de vedere, pensiile şi salariile ar trebui indexate. Cu ce procent? Mi-e greu să vă spun. Trebuie să discutăm din nou foarte deschis. Ca să ai spaţiul de indexare, deci de creştere, trebuie să lucrezi la bază. La pensionari nu este cazul, pentru că vom avea acelaşi număr de pensionari, dar, aşa cum v-am spus, acolo unde avem pensionări la 48 - 50 de ani nu ne mai putem permite acest lucru, trebuie să creştem vârsta de pensionare în aceste zone", a explicat prim-ministrul interimar.

În privinţa salarizării în sectorul public, el a menţionat continuarea reformei administrative prin reduceri de personal sau desfiinţări de instituţii, acolo unde este cazul.

"Am mai spus: decât să ai trei angajaţi într-o anumită zonă, care sunt plătiţi mediu, dar din care doar doi lucrează sau doi ar fi suficient să rezolve acele probleme, mai bine reduci personalul, le măreşti la cei care rămân în sectorul public anvelopa de salarii ca să fie mulţumiţi, să aibă salarii mai bune, iar ceilalţi se duc în sectorul privat. Cea mai mare eroare este să constaţi că ai zone în care ai personal supradimensionat, să nu faci reformă administrativă, să nu reduci personalul din instituţiile centrale, unde se poate reduce sau pur şi simplu să desfiinţezi instituţii acolo unde este cazul, pentru că nu îşi justifică activitatea", a precizat Ilie Bolojan.

El a subliniat însă că va fi greu pentru orice guvern va veni să nu facă "o anumită indexare". "Pentru că inflaţia de anul acesta şi de anul trecut trebuie să recunoaştem că a scăzut din puterea de cumpărare; nu doar la cei din sectorul public, ci şi la cei din sectorul privat", a spus Ilie Bolojan.

Şi Kelemen Hunor cere indexarea obligatorie a pensiilor

Pensiile trebuie indexate obligatoriu de la 1 ianuarie 2027, nu mai târziu, cu rata inflației din 2025, spune Kelemen Hunor. Liderul UDMR susține și majorarea salariilor din sectorul public și ar prefera o nouă lege a salarizării, însă spune că decizia depinde de viitorul guvern.

„Indexarea pensiilor trebuie făcută cu inflația din 2025, că așa scrie legea, nu se poate amâna, trebuie făcută pentru tot anul 2027 și obligatoriu indexarea trebuie făcută de la 1 ianuarie”, a declarat Kelemen Hunor.

El a argumentat că pensiile și salariile au fost înghețate prea mult timp, în timp ce inflația a erodat veniturile oamenilor.