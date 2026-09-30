Sorin Grindeanu dezvăluie ce a discutat cu ambasadoarea SUA în Grecia, la cina din București: „Când te invită un ambasador, te duci”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Captură Antena 3 CNN

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, după scandalul pornit de o investigație WSJ care a dus la o plângere penală pe numele său, că „dacă mă duc în instanță pe porcăriile și minciunile pe care Fritz le spune, evident cred că aș câștiga”. El a explicat, într-un interviu exclusiv Antena 3 CNN, că, în momentul în care „te invită un oficial american la o cină, un ambasador, dacă timpul îți permite te duci”.

„Am văzut acea chestiune. M-am uitat de vreo 2-3 ori, nu mi-a venit să cred. Fritz m-a acuzat pe mine că am luat șpagă de la ambasadorul SUA. Oamenii, în momente din acestea delicate, mulți își pierd busola. Fritz e unul dintre ei. Am vorbit mult cu colegii mei și ar însemna să răspund în același mod. Sigur e argumentat orice aș face, dacă mă duc în instanță pe porcăriile și minciunile pe care le spune, evident cred că aș câștiga, dar ar însemna să le fac jocul. Eu cred că asta urmăresc cei de la USR, să mențină scandalul fals încât să țină captivă acea bulă pe care o alimentează cu aceste fake-uri.

Când te invită un oficial american la o cină, un ambasador, dacă timpul îți permite te duci. Am spus asta, evident m-am dus, mi-a făcut plăcere că am fost invitat, am fost mai mulți, am vorbit de lucruri corecte, de Coridorul Vertical, care e parte inclusiv a programului de guvernare, dar nu despre cantități de gaze și așa mai departe, că nu e treaba mea, eu nu fac contracte”, a spus el.

Mai mult, el subliniază că speră să nu vadă „urmări pe tâmpeniile și acuzele unora doar de dragul de a-și hrăni un electorat din ce în ce mai mic”.

„Cina a fost la sfârșitul lunii martie, guvernul Bolojan a picat pe 5 mai, la o lună jumătate după. Doar în mințile celor de la USR se întâmplă lucrurile în forma asta, poate așa sunt obișnuiți.

Sunt oameni care știu foarte bine care e rolul lor. Că vorbim de ambasadori SUA sau de alții, își cunosc cadrul în care acționează și nu fac chestiuni de acest tip. Este un scandal prin care încearcă să își alimenteze această bulă cu fake-uri, eu cred că fac rău României, pentru că partenerul nostru strategic este SUA și în momentul în care atragi într-un scandal un oficial al statului american... aș vrea să nu văd o urmare. Dacă ai neclarități, încearcă să îl întrebi pe ambasadorul SUA în România dacă sunt lucruri care trebuie clarificate, hai să discutăm instituțional.

Chiar aș vrea să nu văd urmări pe tâmpeniile și acuzele unora doar de dragul de a-și hrăni un electorat din ce în ce mai mic”, a subliniat el.

O investigație Wall Street Journal, a arătat că ambasadoarea SUA în Grecia, cea care a promovat Coridorul Vertical de Gaze Naturale inclusiv în România, ar fi sugerat că americanii ar fi fost implicați în demiterea lui Ilie Bolojan.

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat că opoziția față de Coridorul Vertical este o „prostie”, deoarece doar din potențialele tarife de tranzit, Transgaz ar avea profituri suplimentare de 250 de milioane de euro pe an. Social-democratul a adăugat că gazul natural lichefiat (GNL) din SUA are preț un competitiv, semnificativ mai mic față de cât plătește România în prezent. Ivan a mai spus, referitor la articolul din Wall Street Journal, că este o dezinformare.

„Disperaţi că pierd puterea, halucinează”, a mai spus deputatul PSD.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion și fostul ministru Bogdan Ivan în scandalul provocat de investigația The Wall Street Journal.

Ulterior, Antena 3 CNN a obținut Memorandumul de înțelegere privind Coridoriul Vertical de Gaze Naturale, semnat la Atena pe 7 noiembrie 2025 în prezența Ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle. Documentul a fost semnat între Nova Power & Gas, companie deținută de omul de afaceri Teofil Mureşan, și Transgaz, transportatorul naţional de gaze naturale, cu compania Atlantic – See LNG Trade din Grecia. Părțile au semnat memorandumul neangajant pentru dezvoltarea de soluţii comune de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (LNG), destinate să contribuie la diversificarea surselor şi la consolidarea securităţii energetice a regiunii.

Memorandumul avea ca scop consolidarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale, o iniţiativă regională prin care se dorește înlocuirea gazului rusesc cu Gaz Natural Lichefiat (GNL) din SUA. Până în acest moment, acordul nu a fost pus în aplicare, adică nu s-a transformat într-un contract comercial ferm.

Memorandumul de înțelegere a fost încheiat pe 7 noiembrie 2025, de Atlantic - See LNG Trade S.A, care este identificat ca „vânzătorul”, cu Nova Pover & Gas, identificat „cumpărătorul”, și S.N.T.G.N. Transgaz, „operatorul de transport autorizat”.

Marți, Ilie Bolojan a declarat pentru Financial Times că guvernul său purta discuții cu Statele Unite pentru dezvoltarea Coridorului Vertical, dar nu a purtat discuții oficiale cu Guilfoyle și nu a semnat niciun acord privind achizițiile de GNL.

Ulterior, fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a criticat, reacțiile din România, spunând că sunt „o gafă impardonabilă”.

„Deci ce au făcut la București: o sesizare penală care cuprinde prezumția de infracționalitate privind un diplomat american care duce către statul american, pentru că se induce ideea de ingerință”, a spus el marți, în emisiunea Sinteza Zilei la Antena 3 CNN.