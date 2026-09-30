După dezastrul „Brexit”, urmează „de-Brexit? Ce opțiuni are Andy Burnham în relația cu Uniunea Europeană, pe lângă revenirea UK în UE

Premierul britanic Andy Burnham a recunoscut recent că Brexitul „a făcut mai mult rău decât bine” și a promis că va vrea să revizuiască relația UK cu Uniunea Europeană, deschizând astfel ușa pentru un posibil referendum privind reintrarea în UE. Burnham a spus că va prezenta „opțiunile” pe care le are la dispoziție, înaintea viitorului summit UE-Marea Britanie, programat la finele lunii noiembrie, se arată într-o analiză The Guardian.

În plus, Burnham a admis miercuri că una dintre opțiunile pe care le are Regatul Unit (UK) în relația cu Uniunea Europeană o reprezintă chiar readerarea completă a UK în UE.

Întrebat dacă, în adâncul sufletului, își dorește ca UK să revină în UE, Burnham a replicat:

„Am spus deja în cartea pe care am scris-o că mi-aș dori să prind în timpul vieții mele momentul în care Marea Britanie revine în UE, prin urmare nu are rost să spun atceva, dar acum nu e neapărat cazul”, a spus Burnham, într-un anunț surpriză la BBC.

„Brexit nu ne-a oferit control”

Premierul britanic a precizat că trebuie luate în considerare mai multe opțiuni pentru viitoare relație a Regatului Unit cu UE. Aceste opțiuni includ posibilitatea ca UK să intre doar pe piața unică europeană sau „să mergem până la capăt și să reintrăm în UE”.

Deși Andy Burnham nu a detaliat respectivele opțiuni, premierul britanic nu a exclus în mod explicit reintrarea - o „linie roșie” stabilită de fostul premier Keir Starmer.

Andy Burnham a făcut astfel primii pași spre o reorientare mai serioasă a Regatului Unit spre Uniunea Europeană, la peste zece ani de la votul pentru Brexit.

„Brexit nu ne-a oferit control”, a spus Burnham, care a arătat că Marea Britanie nu a pierdut doar controlul asupra imigrației – contrar a ceea ce promiteau susținătorii Brexitului – ci și asupra economiei. „Nu vom da Marii Britanii calea clară de care avem nevoie pentru restul secolului până când nu vom decide asupra unei relaţii pe termen lung cu ceea ce rămâne principala noastră piaţă de desfacere”, a declarat șeful guvernului de la Londra.

Miza este mare, se arată în analiza The Guardian: în cei 10 ani post-Brexit, Marea Britanie s-a îndepărtat tot mai mult de cel mai apropiat partener comercial al său - Uniunea Europeană.

Astfel, exporturile Marii Britanii către UE au scăzut și au apărut restricții de călătorie pentru deținătorii de pașapoarte britanice.

Care sunt opțiunile pe care Burnham le poate lua în calcul în noua relație cu UE

Reintegrarea UK în UE

Este scenariul cel mai dificil de îndeplinit. O astfel de opțiune necesită organizarea unui referendum în UK urmat de, posibil, ani de negocieri pentru „de-Brexit”. În plus, Bruxelles-ul va solicita, foarte probabil, garanții suplimentare că UK nu va pleca părăsi din nou Uniunea, arată The Guardian.

Un „de-Brexit” ar însemna întoarcerea la libera circulație, permițând cetățenilor UE să trăiască și să lucreze în UK și invers – ceea ce susținătorii Brexit consideră o „imigrație necontrolată” - dar ar oferi Marii Britanii și libertatea totală de a face comerț fără verificări suplimentare ale standardelor de calitate a produselor și ar reduce birocrația vamală, adăugând un potențial de 3-5% la PIB.

Modelul elvețian

Elveția nu este membră a UE, dar anul trecut a încheiat un acord care îi asigură „acces fără fricțiuni” la piața unică europeană, acces la piața de energie electrică a UE, la programe spațiale, la programul Erasmus și programul de cercetare Digital Europe, precum și participarea la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor.

În schimb, Elveția a fost de acord cu libera circulație a persoanelor și plata a 375 milioane de euro anual în fondurile economice și de coeziune ale UE.

UE i-a oferit anterior Marii Britanii un acord de tip elvețian, dar acesta a fost respins de Boris Johnson deoarece implica aliniere legislativă și libera circulație.

Aderarea la Spațiul Economic European (SEE)

SEE include țările UE, plus Islanda, Norvegia și Liechtensteinului. Aderarea UK la SEE ar putea aduce Marii Britanii o creștere de 2-3% a PIB, dar ar însemna alăturarea la piața unică și la uniunea vamală, două dintre liniile roșii ale lui Starmer, pe lângă acceptarea imigrației cetățenilor UE din nou.

Piața unică aduce cu sine patru libertăți de mișcare – forța de muncă (oameni), capitalul (bani), servicii și comerț (bunuri).

Modelul canadian: Calitatea de membru asociat al UE

Aceasta ar putea fi o opțiune care permite Regatului Unit o relație mai apropiată decât cea pe care o are în prezent cu UE, cu mai puține cerințe de a trece peste liniile roșii deja enunțate.

Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană deschide uşa pentru a permite Canadei să devină primul membru asociat, un statut care nu există în baza tratatelor blocului comunitar. Anunţul şefei CE a fost făcut în prezența premierului canadian, Mark Carney, în timpul discursului lui von der Leyen despre starea Uniunii.

Premierul canadian Mark Carney își dorește ca țara sa să obțină statutul de membru asociat al Uniunii Europene, ceea ce i-ar oferi Canadei o serie de beneficii economice și politice fără ca aceasta să adere formal la blocul comunitar - un model care ar putea fi urmat și de premierul britanic Andy Burnham.