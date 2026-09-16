Euractiv: Von der Leyen va propune înfiinţarea unui "Consiliu European de Securitate". Ea susține discursul despre Starea Uniunii

Publicat acum 30 minute

Ursula von der Leyen ține miercuri discursul privind Starea Uniunii Europene, acesta fiind cel mai așteptat moment politic al anului la Bruxelles. Pe agendă se află teme grele – războiul din Ucraina și folosirea activelor înghețate ale Rusiei, o linie și mai dură pe migrație, extinderea UE, clima și relația tensionată cu China. Cel mai controversat anunț ar putea fi însă o propunere de interzicere, la nivelul întregii Uniuni, a accesului minorilor la rețelele sociale.

Interzicerea rețelelor sociale

Președinta Comisiei este așteptată să anunțe o propunere de interzicere la nivelul UE a accesului minorilor la rețelele sociale, o măsură pregătită de mult timp și care ar urma să respecte în mare parte recomandările unui grup de experți, publicate în iulie. Comisia a anunțat că va prezenta joi o propunere numită „EU Kids Act”, care va include, cel mai probabil, această interdicție.

Ucraina

Ca și în discursurile anterioare, von der Leyen se pregătește să-și reafirme cu tărie sprijinul UE pentru Ucraina și să aducă pe scenă o persoană din Ucraina, pentru a pune un chip uman pe angajamentele față de țara sfâșiată de război. Anul acesta, va fi vorba, cel mai probabil, de tânăra sportivă ucraineană Oleksandra Paskal, o gimnastă de gimnastică ritmică de 10 ani, care și-a pierdut piciorul stâng într-un atac cu rachetă rusesc în 2022, în timpul unui bombardament aerian asupra satului Zatoka, la Marea Neagră.

De partea cealaltă a baricadei, von der Leyen ar putea anunța și următorul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, chiar dacă statelor membre le este tot mai greu să cadă de acord asupra unor noi sectoare industriale care să fie vizate.

Migrația

Trei opțiuni principale sunt pe masă și nu se exclud reciproc.

Cea mai perturbatoare ar fi o suspendare temporară a regulilor de azil în cazul unor sosiri bruște, pe scară largă. Unele state membre, precum Polonia și Grecia, au adoptat măsuri similare în ultimii ani, în timp ce alte țări din UE, precum Italia, Danemarca și Suedia, sunt în favoarea restrângerii dreptului la azil.

Se așteaptă și o consolidare a Frontex, o reformă amplă a mandatului agenției de frontieră a UE fiind prevăzută până la sfârșitul anului. Von der Leyen, care promitea acum doi ani triplarea personalului Frontex, ar putea anunța un rol mai important al agenției în deportarea migranților aflați în situație neregulamentară, alături de puteri extinse de monitorizare a rutelor de migrație dincolo de granițele Europei.

Mai puțin așteptat ar fi un angajament de a folosi fonduri UE pentru finanțarea controversatelor „hub-uri de returnare” – centre de deportare din țări din afara UE, unde ar putea fi trimiși solicitanții de azil respinși.

Extinderea sau mai întâi reforma?

Procesul de aderare pare să prindă avânt în Balcanii de Vest și în Europa de Est, în timp ce recentul referendum din Islanda a confirmat că UE întâmpină dificultăți în a-și atrage vecinii mai înstăriți, pe fondul preocupărilor de securitate. Muntenegru, Albania, Moldova și Ucraina fac cu toate progrese pe drumul aderării, dar ridică și întrebări despre cum ar funcționa o Uniune extinsă și dacă nu există modalități mai bune de a menține candidații implicați, oferindu-le beneficii timpurii.

Clima

Mesajul politic va fi, cel mai probabil, că decarbonizarea este acum inseparabilă de securitatea energetică a Europei. După repetatele șocuri energetice de anul trecut, von der Leyen ar putea susține că reducerea dependenței de combustibilii fosili importați este deopotrivă o politică pentru climă și o necesitate strategică. Asta înseamnă un accent mai mare pe electrificare, rețele, energie regenerabilă, energie nucleară și costuri energetice mai mici, mai degrabă decât pe reglementarea climatică în sine. Adaptarea la schimbările climatice va căpăta, de asemenea, un loc mult mai proeminent decât în discursurile anterioare.

China. Și o nouă alianță cu Canada?

Cu doar două săptămâni înainte de misiunea de referință a comisarului UE pentru comerț, Maroa Sefcovic, la Beijing, la începutul lunii octombrie, von der Leyen se află în fața unei alegeri. Va adopta o poziție dură față de China, așa cum a făcut în 2023, când a lansat o anchetă anti-subvenții privind vehiculele electrice chinezești, sau va opta pentru o abordare mai conciliantă?

Nu în ultimul rând, premierul canadian Mark Carney va fi invitatul special al discursului privind Starea Uniunii, ocupând un loc în primul rând al Parlamentului European pentru a asculta discursul lui von der Leyen.