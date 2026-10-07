Der Spiegel: August Hanning, fostul șef al BND, arestat pentru trădare, este acuzat că spiona pentru Azerbaidjan

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August Hanning, fostul șef al Serviciului Federal de Informații al Germaniei (BND), reținut pe 6 octombrie sub suspiciunea de spionaj și tentativă de înaltă trădare, ar fi pregătit un raport de analiză pentru un angajat al serviciilor de informații azere, scrie publicația germană Der Spiegel. Avocatul lui Hanning a refuzat să comenteze acuzațiile. Acesta riscă până la zece ani de închisoare.

Potrivit anchetatorilor, pentru redactarea raportului Hanning ar fi folosit documente secrete ale BND, pe care le primea prin intermediul fostului șef al reprezentanței sale, Manfred D. Acesta a fost reținut în aceeași zi. Anchetatorii cred că, în schimbul unor sume de bani, Manfred D. i-a transmis lui Hanning aproximativ 2.000 de documente, unele dintre ele secrete.

O parte dintre documente erau destinate informărilor confidențiale ale cancelarului Germaniei cu șefii serviciilor germane de informații. Cele mai recente dintre documentele descoperite datează din iunie 2022.

Parchetul federal a anunțat ieri că unul dintre materialele pregătite de Hanning era destinat unui angajat al unui serviciu de informații străin, fără să precizeze țara. Legăturile lui Hanning cu Azerbaidjanul erau cunoscute, însă. El făcea parte din conducerea Forumului Germano-Azer cel puțin din iulie 2025.

Anchetatorii cred că, după plecarea din serviciul public, Hanning a continuat timp de mai mulți ani să obțină ilegal materiale confidențiale ale BND și să le transmită unor terți. Președintele comisiei parlamentare pentru controlul serviciilor de informații, Marc Henrichmann, a spus că scurgerile de informații secrete amenință securitatea națională.

The Washington Post a scris că dosarul Hanning ar putea deveni unul dintre cele mai grave eșecuri de securitate ale BND de la sfârșitul Războiului Rece.

Deputatul german Roderich Kiesewetter a spus că asemenea cazuri provoacă prejudicii serioase relațiilor cu serviciile de informații străine.

Hanning a condus BND între 1998 și 2005, după care a ocupat funcția de secretar de stat în ministerul de interne al Germaniei. Anterior, lucrase în cancelaria federală și coordonase activitatea serviciilor germane de informații.