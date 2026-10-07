Italia susţine că UE trebuie să ţină cont de inflaţie când evaluează abaterile de la buget

Moneda unică a înregistrat scăderi timp de patru săptămâni consecutive. Foto: Getty Images

Autorităţile UE ar trebui să ţină cont de majorarea inflaţiei când evaluează abaterea guvernamentală de la obiectivele bugetare, a anunţat miercuri ministrul italian al Economiei, Giancarlo Giorgetti, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Acesta susţine că preţurile mai ridicate pot afecta semnificativ planurile fiscale ale Executivului şi a indicat că va aduce în discuţie o mai mare flexibilitate bugetară la reuniunea de săptămâna aceasta a miniştrilor de Finanţe din zona euro (Eurogrup).

"Nu punem sub semnul întrebării reglementările bugetare, ci solicităm ca acestea să fie adaptate realităţii din prezent", a declarat oficialul italian.

În obiectivele privind cheltuielile, Italia şi-a asumat o rată anuală a inflaţiei de 1,8%. În septembrie, rata anuală a inflaţiei în Italia a urcat la 4,1%, de la 3,2% în august, în contextul în care creşte nemulţumirea opiniei publice faţă de costul vieţii, înainte de alegerile generale programate pentru anul viitor.

"Trebuie să luăm în considerare factorii relevanţi care influenţează evoluţiile din prezent. Când evaluează dacă deschide o procedură de infringement contra statelor membre care nu îndeplinesc obiectivele privind cheltuielile, Comisia Europeană trebuie să ţină cont de factorii relevanţi, cum ar fi şocurile severe externe", a afirmat Giorgetti.

Povara costurilor ridicate cu energia ar putea afecta negativ creşterea economică în 2027, cu nu mai puţin de 0,2% din PIB, a avertizat ministrul italian al Economiei. Acesta a adăugat că săptămâna viitoare Italia va aproba bugetul pe 2027.

Şi premierul Giorgia Meloni a declarat luna aceasta că Italia vrea ca Bruxelles-ul să îi acorde o "flexibilitate suplimentară", în cadrul regulilor bugetare ale blocului comunitar, pentru a lua în calcul impactul exploziei inflaţiei provocate de costurile energiei.

Meloni a precizat că intenţionează să aloce 14 miliarde de euro, pe parcursul a doi ani, pentru a reduce costurile cu energia pentru companii, apelând la "clauza naţională de salvgardare" prevăzută în regulile bugetare ale Uniunii Europene.

Această clauză a fost pusă la dispoziţia tuturor ţărilor din UE pentru a le ajuta să îşi majoreze cheltuielile cu apărarea şi să facă faţă creşterii explozive a preţurilor energiei, declanşate de războiul din Ucraina.

În august, autorităţile italiene au anunţat că vor utiliza "clauza naţională de salvgardare" pentru a obţine un deficit mai mare cu 1,5% din PIB, din care 0,6 puncte procentuale ar urma să fie direcţionate către proiecte de reducere a facturilor la energie.

Meloni a dezvăluit că Guvernul său va face presiuni asupra UE pentru a obţine şi mai multă flexibilitate de la regulile bugetare comunitare, fără a oferi însă detalii.

"O inflaţie mai ridicată trebuie luată în considerare la calcularea parametrilor UE privind deficitul acceptat", a afirmat premierul italian. Guvernul de la Roma vrea să facă din acest subiect un punct central al discuţiilor în cadrul reuniunilor miniştrilor de finanţe şi ale şefilor de stat sau de guvern programate pentru luna octombrie, a adăugat Meloni.

Anul viitor în Italia vor avea loc alegeri parlamentare, iar obţinerea de către Meloni a unei marje suplimentare de manevră îi va permite să introducă măsuri populare înainte de un scrutin care se anunţă extrem de disputat.