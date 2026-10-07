600 de hectare de câmp agricol vor fi transformate într-un circuit de Formula 1. Un magnat al mineritului are un plan de 402 milioane $

Magnatul sud-african Neal Froneman vrea să construiască un circuit de Formula 1 pe un teren de aproximativ 600 de hectare, în apropiere de Cape Town. FOTO: Getty Images

Magnatul sud-african Neal Froneman vrea să construiască un circuit de Formula 1 pe un teren de aproximativ 600 de hectare, în apropiere de Cape Town. Investiția, estimată la 402 milioane de dolari, ar putea readuce competiția în Africa de Sud în 2031, la 38 de ani de la ultima cursă organizată în țară, scrie Insider Africa.

Potrivit presei locale, consorțiul Blue Mountain Racing, condus de fostul președinte executiv al companiei miniere Sibanye-Stillwater, a asigurat terenul în regiunea Swartland. Proiectul include, pe lângă circuit, spații de cazare, zone de divertisment și construcții imobiliare.

Planurile sunt încă într-o etapă preliminară, în care este analizată viabilitatea investiției. Consorțiul nu a obținut deocamdată un acord pentru găzduirea unei curse de Formula 1. Ultimul Mare Premiu al Africii de Sud a avut loc în 1993, pe circuitul Kyalami.

De atunci, au existat mai multe încercări de a readuce competiția în țară. Acestea s-au lovit de lipsa finanțării, de cerințele privind infrastructura și de costurile organizării unei curse.

De la minerit la curse auto

Froneman și-a construit cariera în industria minieră sud-africană. A condus Aflease Gold, devenită ulterior Gold One, și a contribuit la înființarea Uranium One, folosind activele de uraniu ale Aflease. Mai târziu, a ocupat funcții de conducere la Sibanye-Stillwater, una dintre marile companii din sectorul aurului și platinei.

Fost pilot de curse, Froneman spune că pasiunea pentru sporturile cu motor a contribuit la această inițiativă, dar că proiectul urmărește în primul rând o oportunitate de afaceri.

"Am avut întotdeauna o pasiune pentru curse, dar aici este vorba mult mai mult despre o oportunitate comercială. Mă interesează tehnologia, dar aceasta este în primul rând o inițiativă comercială și un proiect care, în opinia mea, servește interesului național.", a declarat el presei locale.

De ce un circuit nou

Blue Mountain Racing vrea să construiască un circuit de la zero în provincia Western Cape, în loc să îl modernizeze pe cel de la Kyalami, din provincia Gauteng.

Froneman spune că o cursă de Formula 1 are nevoie de mult mai mult decât o pistă. Complexul trebuie să poată primi aproximativ 125.000 de spectatori, iar infrastructura de transport trebuie să permită accesul și plecarea acestora în cel mult trei ore.

"Nu este atât de simplu să readuci competiția", a explicat el.

Terenul din Swartland are acces la șoseaua N7 și la rețeaua feroviară. Sunt prevăzute și două ieșiri suplimentare de pe șosea, iar apropierea de Cape Town ar putea facilita accesul vizitatorilor.

Circuitul ar putea găzdui și MotoGP

Proiectul include un centru media de 10.000 de metri pătrați, un amfiteatru și alte spații de divertisment.

Pista ar urma să găzduiască și curse de MotoGP și alte competiții, pentru a aduce venituri pe tot parcursul anului.

"Nu va fi doar un circuit de Formula 1. Va fi și un circuit de MotoGP", a spus Froneman.

Consorțiul mizează și pe atracțiile turistice din Cape Town și din împrejurimi, de la podgorii și restaurante până la litoral. Acestea ar putea atrage vizitatori și ar putea extinde beneficiile economice ale cursei dincolo de circuit.

Finanțarea, principala provocare

Investiția este estimată la 6,7 miliarde de ranzi, aproximativ 402 milioane de dolari. Consorțiul intenționează să acopere 40% din sumă prin capital propriu și 60% prin împrumuturi.

Pentru început, dezvoltatorii vor să aloce 120 de milioane de ranzi, aproximativ 7,2 milioane de dolari, pentru studii de fezabilitate, aprobări de mediu, proiectare și alte pregătiri.

Cea mai mare dificultate este convingerea investitorilor să se angajeze înainte de obținerea unei curse. În același timp, reprezentanții Formulei 1 vor să aibă garanții că proiectul poate fi finanțat și construit.

"Nu îi poți convinge pe investitori să se angajeze fără să ai un acord cu Formula 1", a declarat Froneman.

El estimează că proiectul ar putea crea peste 15.000 de locuri de muncă, iar alte 8.000 de persoane ar putea lucra în săptămâna cursei.