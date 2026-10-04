Formula 1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Bahrainului. Cursa a început cu o oră și jumătate mai târziu din cauza ploii

Pilotul Red Bull, Max Verstappen, a câștigat, duminică, Marele Premiu al Bahrainului organizat în Malaezia. Cvadruplul campion mondial a plecat din pole position la Sepang după calificări, iar la finalul cursei a avut cel mai rapid timp pe tur. Deși cursa trebuia să înceapă la ora 10, startul a fost amânat din cauza ploii.
Olandezul, aflat la prima victorie în acest sezon, a fost urmat pe podium de italianul Kimi Antonelli de la Mercedes şi britanicul Lewis Hamilton. Colegul său, Isack Hadjar, a terminat cursa pe locul 5. Verstappen a fost cronometrat pe ultimul tur cu 1:47.148.
George Russell, Alex Albon și Valtteri Bottas au fost nevoiți să abandoneze cursa.
Deși cursa trebuia să înceapă la ora 10, startul a fost amânat din cauza ploii. Safety Car-ul a ieșit pe circuit pentru a testa asfaltul și a constatat că pista reținea prea multă apă.
Turul de formare a început la 10:40, însă Lewis Hamilton, Esteban Osco și Valtteri Bottas au avut probleme cu monoposturile. Septuplul campion mondial a transmis prin radio: „Apăs accelerația și nu se întâmplă nimic”.
Piloții au fost chemați din nou la boxe, iar cursa a fost, din nou, amânată. În cele din urmă, cu o oră jumate întârziere, cursa a început la 11:33.
Astfel, piloții care au obținut puncte în Marele Premiu al Bahrainului, organizat pe circuitul Sepang din Malaezia, sunt următorii:
- Max Verstappen
- Kimi Antonelli
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- Isack Hadjar
- Oscar Piastri
- Liam Lawson
- Fernando Alonso
- Lando Norris
- Arvid Lindblad
Următoarea etapă a calendarului F1 din 2026 este Marele Premiu din Singapore, pe circuitul Marina Bay, în weekend-ul 9-11 octombrie.