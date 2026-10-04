Formula 1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Bahrainului. Cursa a început cu o oră și jumătate mai târziu din cauza ploii

1 minut de citit Publicat la 16:39 04 Oct 2026 Modificat la 16:41 04 Oct 2026

Pilotul Red Bull Racing, Max Verstappen. Foto: Getty Images

Pilotul Red Bull, Max Verstappen, a câștigat, duminică, Marele Premiu al Bahrainului organizat în Malaezia. Cvadruplul campion mondial a plecat din pole position la Sepang după calificări, iar la finalul cursei a avut cel mai rapid timp pe tur. Deși cursa trebuia să înceapă la ora 10, startul a fost amânat din cauza ploii.

Olandezul, aflat la prima victorie în acest sezon, a fost urmat pe podium de italianul Kimi Antonelli de la Mercedes şi britanicul Lewis Hamilton. Colegul său, Isack Hadjar, a terminat cursa pe locul 5. Verstappen a fost cronometrat pe ultimul tur cu 1:47.148.

George Russell, Alex Albon și Valtteri Bottas au fost nevoiți să abandoneze cursa.

Deși cursa trebuia să înceapă la ora 10, startul a fost amânat din cauza ploii. Safety Car-ul a ieșit pe circuit pentru a testa asfaltul și a constatat că pista reținea prea multă apă.

Turul de formare a început la 10:40, însă Lewis Hamilton, Esteban Osco și Valtteri Bottas au avut probleme cu monoposturile. Septuplul campion mondial a transmis prin radio: „Apăs accelerația și nu se întâmplă nimic”.

Piloții au fost chemați din nou la boxe, iar cursa a fost, din nou, amânată. În cele din urmă, cu o oră jumate întârziere, cursa a început la 11:33.

Astfel, piloții care au obținut puncte în Marele Premiu al Bahrainului, organizat pe circuitul Sepang din Malaezia, sunt următorii:

Max Verstappen Kimi Antonelli Lewis Hamilton Charles Leclerc Isack Hadjar Oscar Piastri Liam Lawson Fernando Alonso Lando Norris Arvid Lindblad

Următoarea etapă a calendarului F1 din 2026 este Marele Premiu din Singapore, pe circuitul Marina Bay, în weekend-ul 9-11 octombrie.