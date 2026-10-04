Antena 3 CNN Formula 1 Formula 1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Bahrainului. Cursa a început cu o oră și jumătate mai târziu din cauza ploii

Formula 1: Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Bahrainului. Cursa a început cu o oră și jumătate mai târziu din cauza ploii

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 16:39 04 Oct 2026 Modificat la 16:41 04 Oct 2026
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max verstappen red bull racing a castigat marele premiu al bahrainului organizat in malaezia 4 octombrie 2026
Pilotul Red Bull Racing, Max Verstappen. Foto: Getty Images

Pilotul Red Bull, Max Verstappen, a câștigat, duminică, Marele Premiu al Bahrainului organizat în Malaezia. Cvadruplul campion mondial a plecat din pole position la Sepang după calificări, iar la finalul cursei a avut cel mai rapid timp pe tur. Deși cursa trebuia să înceapă la ora 10, startul a fost amânat din cauza ploii. 

Olandezul, aflat la prima victorie în acest sezon, a fost urmat pe podium de italianul Kimi Antonelli de la Mercedes şi britanicul Lewis Hamilton. Colegul său, Isack Hadjar, a terminat cursa pe locul 5. Verstappen a fost cronometrat pe ultimul tur cu 1:47.148.

George Russell, Alex Albon și Valtteri Bottas au fost nevoiți să abandoneze cursa.

Deși cursa trebuia să înceapă la ora 10, startul a fost amânat din cauza ploii. Safety Car-ul a ieșit pe circuit pentru a testa asfaltul și a constatat că pista reținea prea multă apă.

Turul de formare a început la 10:40, însă Lewis Hamilton, Esteban Osco și Valtteri Bottas au avut probleme cu monoposturile.  Septuplul campion mondial a transmis prin radio: „Apăs accelerația și nu se întâmplă nimic”.

Piloții au fost chemați din nou la boxe, iar cursa a fost, din nou, amânată. În cele din urmă, cu o oră jumate întârziere, cursa a început la 11:33.

Astfel, piloții care au obținut puncte în Marele Premiu al Bahrainului, organizat pe circuitul Sepang din Malaezia, sunt următorii:

  1. Max Verstappen
  2. Kimi Antonelli
  3. Lewis Hamilton
  4. Charles Leclerc
  5. Isack Hadjar
  6. Oscar Piastri
  7. Liam Lawson
  8. Fernando Alonso
  9. Lando Norris
  10. Arvid Lindblad

Următoarea etapă a calendarului F1 din 2026 este Marele Premiu din Singapore, pe circuitul Marina Bay, în weekend-ul 9-11 octombrie.

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Etichete: Formula 1 Max Verstappen Marele Premiu al Bahrainului Malaezia

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