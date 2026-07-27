Formula 1: Marele Premiu al Bahrainului va fi înlocuit cu cel al Malaeziei din cauza războiului din Iran

Marele Premiu al Malaeziei va avea loc pe Circuitul Internațional Sepang. Foto: Getty Images

Formula 1 și FIA au confirmat că Malaezia va înlocui Marele Premiu al Bahrainului, pe Circuitul Internațional Sepang, în perioada 2-4 octombrie 2026, între Marele Premiu al Azerbaidjanului și cel din Singapore. Evenimentul, care este supus acordurilor finale și semnării oficiale, inclusiv aprobării Consiliului Mondial al Sporturilor cu Motor, va deveni Marele Premiu de Formula 1 al Malaeziei, scrie duminică Formula 1.

Acest acord, încheiat între Formula 1, FIA, Guvernul Bahrainului și Guvernul Malaeziei, va fi permite Formulei 1 să păstreze un Mare Premiu care altfel nu ar fi avut loc (n.r. - din cauza războiului din Iran, Marele Premiu al Bahrainului a fost anulat). Restul programului pentru 2026 rămâne neschimbat.

Sepang, care a debutat ca circuit de F1 în 1999, este unul dintre cele mai emblematice și provocatoare circuite de Formula 1, cunoscut pentru fanii săi pasionați, cursele palpitante și vremea imprevizibilă.

„Suntem încântați să confirmăm că Malaezia va găzdui Marele Premiu al Bahrainului în 2026. Încă o dată, sportul și-a demonstrat capacitatea de a se adapta, de a găsi soluții și de a livra rezultate, creând un moment interesant pentru toți cei care urmăresc Formula 1.

Cel mai important, aceasta este o veste fantastică pentru fanii noștri. Vor continua să se bucure de un calendar plin și captivant de Formulă 1, văzând totodată revenirea sportului pe o platformă minunată. Malaezia este o țară incredibilă, iar Sepang ocupă un loc special în istoria Formulei 1.

Va oferi un cadru spectaculos pentru curse și o experiență de neuitat pentru fanii de pe circuit și pentru cei care urmăresc cursele din întreaga lume”, a spus Stefano Domenicali, președinte și CEO al Formulei 1.

La rândul său, preșdintele FIA, Mohammed bin Sulayem, a spus că este „incredibil de mândru”.