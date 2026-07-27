Formula 1: Marele Premiu al Bahrainului va fi înlocuit cu cel al Malaeziei din cauza războiului din Iran

Formula 1 și FIA au confirmat că Malaezia va înlocui Marele Premiu al Bahrainului, pe Circuitul Internațional Sepang, în perioada 2-4 octombrie 2026, între Marele Premiu al Azerbaidjanului și cel din Singapore. Evenimentul, care este supus acordurilor finale și semnării oficiale, inclusiv aprobării Consiliului Mondial al Sporturilor cu Motor, va deveni Marele Premiu de Formula 1 al Malaeziei, scrie duminică Formula 1.
Acest acord, încheiat între Formula 1, FIA, Guvernul Bahrainului și Guvernul Malaeziei, va fi permite Formulei 1 să păstreze un Mare Premiu care altfel nu ar fi avut loc (n.r. - din cauza războiului din Iran, Marele Premiu al Bahrainului a fost anulat). Restul programului pentru 2026 rămâne neschimbat.
Sepang, care a debutat ca circuit de F1 în 1999, este unul dintre cele mai emblematice și provocatoare circuite de Formula 1, cunoscut pentru fanii săi pasionați, cursele palpitante și vremea imprevizibilă.
„Suntem încântați să confirmăm că Malaezia va găzdui Marele Premiu al Bahrainului în 2026. Încă o dată, sportul și-a demonstrat capacitatea de a se adapta, de a găsi soluții și de a livra rezultate, creând un moment interesant pentru toți cei care urmăresc Formula 1.
Cel mai important, aceasta este o veste fantastică pentru fanii noștri. Vor continua să se bucure de un calendar plin și captivant de Formulă 1, văzând totodată revenirea sportului pe o platformă minunată. Malaezia este o țară incredibilă, iar Sepang ocupă un loc special în istoria Formulei 1.
Va oferi un cadru spectaculos pentru curse și o experiență de neuitat pentru fanii de pe circuit și pentru cei care urmăresc cursele din întreaga lume”, a spus Stefano Domenicali, președinte și CEO al Formulei 1.
La rândul său, preșdintele FIA, Mohammed bin Sulayem, a spus că este „incredibil de mândru”.
„Sunt incredibil de mândru de colaborarea care va permite Malaeziei să găzduiască Marele Premiu al Bahrainului din 2026 pe emblematicul circuit Sepang, la sfârșitul acestui an. Pe parcursul acestui proces, FIA, conducerea Formulei 1 și partenerii noștri din Bahrain au lucrat neobosit pentru a explora fiecare opțiune, siguranța și bunăstarea echipelor, voluntarilor, oficialilor, colegilor și fanilor noștri rămânând prioritatea noastră absolută.
Malaezia a ocupat mult timp un loc important în istoria Formulei 1, iar revenirea Campionatului la Sepang este o dovadă a relației noastre strânse cu Asociația de Motorsport din Malaezia, a angajamentului continuu al guvernului malaezian și a forței cooperării internaționale în cadrul sportului nostru.
Sincerele mele mulțumiri Majestății Sale Regelui Hamad bin Isa Al Khalifa, Rege al Regatului Bahrain, Majestății Sale Sultan Ibrahim, Rege al Malaeziei, și Alteței Sale Regale Prințului Moștenitor Salman bin Hamad Al Khalifa al Bahrainului, pentru viziunea și sprijinul lor în a face acest lucru posibil. Așteptăm cu nerăbdare să primim din nou comunitatea globală a motorsportului la Sepang”, a spus bin Sulayem.
Prințul Salman bin Hamad Al Khalifa, Prințul Moștenitor și Prim-Ministrul Regatului Bahrain, a declarat: „Cu binecuvântările Majestății Sale Regele Hamad bin Isa Al Khalifa, Regele Bahrainului, și ale Majestății Sale Sultanul Ibrahim Ibni Sultan Iskandar, Regele Malaeziei, și bazându-mă pe relațiile strânse și frățești dintre cele două țări ale noastre, sunt mândru să mă alătur lui Dato' Seri Anwar Ibrahim, Prim-Ministrul Malaeziei, pentru a anunța că Bahrainul va fi găzduit de Marele Premiu de Formula 1 pe Circuitul Internațional Sepang din Malaezia, în perioada 2-4 octombrie 2026”.
„Aceasta va fi o experiență minunată pentru fanii din întreaga lume și reflectă angajamentul și pasiunea constantă a Bahrainului pentru acest sport. În contextul provocărilor regionale continue, Bahrainul este mândru să reprezinte un pilon de stabilitate pentru Formula 1 și vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a asigura o cursă reușită și memorabilă pentru toți cei implicați.
Îmi exprim sincerele recunoștințe față de F1, FIA, Circuitul Internațional din Bahrain, Circuitul Internațional Sepang și echipe pentru sprijinul acordat în a ne ajuta să oferim un weekend de curse palpitant”, a spus Al Khalifa.
La rândul său, premierul Malaeziei a spus că țara este onorată să sprijine Bharain-ul și Formula 1.
„Suntem onorați să sprijinim Regatul Bahrain, Formula 1 și FIA în găzduirea Marelui Premiu de Formula 1 Gulf Air Bahrain pe Circuitul Internațional Sepang în acest an.
Această colaborare este mai mult decât simpla organizare a unui eveniment sportiv de talie mondială. Ea reflectă prietenia durabilă, încrederea reciprocă și parteneriatul strâns dintre Malaezia și Regatul Bahrain, reafirmând în același timp disponibilitatea și capacitatea Malaeziei de a găzdui evenimente internaționale majore.
Malaysia este pregătită să primească înapoi la Sepang Formula 1, FIA, echipele și fanii din întreaga lume. Așteptăm cu nerăbdare să ne prezentăm infrastructura de talie mondială, excelența operațională și ospitalitatea caldă, consolidând în același timp legăturile dintre cele două națiuni prin intermediul acestei ocazii speciale”, a spus Dato' Seri Anwar Ibrahim.