Formula 1: Marile Premii ale Bahrainului și Arabiei Saudite au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Decizia de a anula cursele din Bahrain și Arabia Saudită a fost inevitabilă imediat ce a devenit clar că nu se va pune capăt rapid războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Conflictul perturbase deja F1 în acest sezon, un număr mare de personal avându-și călătoriile către Marele Premiu al Australiei, care a deschis sezonul, weekendul trecut, perturbate din cauza închiderii spațiului aerian din Orientul Mijlociu.

Acest lucru a determinat echipele, F1 și presa să se chinuie să găsească rute alternative către Melbourne, care să le înlocuiască pe cele pe care mulți le planificaseră prin intermediul unor noduri de tranzit populare din Golf, cum ar fi Dubai și Doha.

În Australia, era deja clar că evenimentele din Bahrain și Arabia Saudită erau serios amenințate dacă conflictul nu putea fi rezolvat rapid. Acest lucru s-a datorat cerințelor cunoscute ale transportului internațional de mărfuri și logisticii din F1.

Întrucât ambele țări sunt expuse riscului de a fi atacate de Iran sau de aliații săi, anunțul anulării a părut inevitabil pentru o vreme. Capitala Bahrainului, Manama, găzduiește o bază navală americană în cartierul rezidențial Juffair, unde mulți membri ai personalului de F1 stau în timpul weekendului de cursă.

Jeddah este mai îndepărtat, în partea de vest a peninsulei arabe, dar țara a fost lovită în 2022, când un atac cu rachete a fost lansat asupra unei instalații petroliere din apropiere de către rebelii houthi yemeniți, aliați ai Iranului.

F1 a explorat posibilitatea organizării de curse alternative. Portimao din Portugalia, Imola din Italia și Istanbul din Turcia au fost toate luate în considerare, la fel ca și posibilitatea unei a doua curse în Japonia.

În cele din urmă, toate au fost abandonate din cauza unei confluențe de factori: dificultatea de a organiza o cursă într-un timp atât de scurt, inclusiv vânzarea biletelor, șansa minimă de a obține o taxă de găzduire semnificativă și impactul asupra personalului deja obosit de F1.

Campionatul de anul trecut s-a încheiat la începutul lunii decembrie, iar extrasezonul din această iarnă a fost cel mai scurt din istoria acestui sport, ca o consecință a celei mai mari schimbări de regulament care a avut loc vreodată.

Pauza neplanificată din program oferă acum F1 șansa de a se regrupa și oferă spațiu suplimentar pentru a lua în considerare modificări ale noilor reguli în urma criticilor privind efectul acestora asupra purității sportului.

Noile motoare au o împărțire 50-50 între puterea cu ardere internă și cea electrică, iar în cadrul sportului există îngrijorări că acestea au redus relevanța abilităților pilotului în anumite privințe. O serie de potențiale modificări sunt în discuție.

Diferența dintre Japonia și Miami va oferi, de asemenea, echipelor timp suplimentar pentru a-și învăța lecțiile din primele trei curse și pentru a lucra la îmbunătățirea mașinilor lor.

De asemenea, va avea un impact asupra regulilor care guvernează dezvoltarea permisă a motoarelor în acest sezon. Acestea delimitează datele la care va fi evaluată performanța relativă a unităților de putere, iar celor cu performanță mai mare decât anumite valori li se va acorda posibilitatea de a se întreprinde dezvoltări suplimentare.

Honda, care a avut un început de sezon dificil, are garanția că va avea voie să-și îmbunătățească motorul, în timp ce dovezile din acest weekend din China au sugerat că oportunitatea ar putea fi acordată și noului motor Red Bull Powertrains.