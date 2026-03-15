Formula 1: Marile Premii ale Bahrainului și Arabiei Saudite au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Marile Premii ale Bahrainului și Arabiei Saudite din aprilie au fost oficial anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Formula 1 a ajuns la concluzia că, după „evaluări atente”, nu este sigur să organizeze niciuna dintre curse din cauza conflictului continuu din regiune. Evenimentul din Bahrain de la Sakhir era programat pentru 10-12 aprilie, în timp ce evenimentul din Arabia Saudită de la Jeddah ar fi trebuit să aibă loc o săptămână mai târziu, scrie BBC News.
Cursele nu vor fi reprogramate sau înlocuite, așa că sezonul de F1 va fi redus la 22 de curse și va exista o pauză de cinci săptămâni între Marele Premiu al Japoniei, din 27-29 martie, și cel de la Miami, din 1-3 mai.
„Deși a fost o decizie dificilă, din păcate este cea corectă în acest moment, având în vedere situația actuală din Orientul Mijlociu. Vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi FIA, precum și incredibililor noștri promotori pentru sprijinul și înțelegerea lor totală, deoarece așteptau cu nerăbdare să ne găzduiască cu energia și pasiunea lor obișnuite. Abia așteptăm să ne întoarcem alături de ei imediat ce circumstanțele ne vor permite acest lucru”, a spus președintele și directorul executiv al F1, Stefano Domenicali.
Șeicul Salman bin Isa Al Khalifa, directorul executiv al Circuitului Internațional din Bahrain, a declarat că „susținem pe deplin decizia Formulei 1 și le suntem recunoscători lor și FIA pentru sprijinul și parteneriatul lor de durată”.
„Așteptăm cu nerăbdare să primim fani din întreaga lume înapoi în Bahrain când F1 se va întoarce”, a adăugat el.
Anulările înseamnă că F1 va avea de suferit o pierdere comercială de peste 100 de milioane de lire sterline, deoarece Bahrainul și Arabia Saudită plătesc două dintre cele mai mari taxe de găzduire de pe circuit. Acei bani sunt împărțiți între cele 11 echipe și F1 însăși, conform structurii complicate a veniturilor din sport.
Anularea a părut inevitabilă
Decizia de a anula cursele din Bahrain și Arabia Saudită a fost inevitabilă imediat ce a devenit clar că nu se va pune capăt rapid războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.
Conflictul perturbase deja F1 în acest sezon, un număr mare de personal avându-și călătoriile către Marele Premiu al Australiei, care a deschis sezonul, weekendul trecut, perturbate din cauza închiderii spațiului aerian din Orientul Mijlociu.
Acest lucru a determinat echipele, F1 și presa să se chinuie să găsească rute alternative către Melbourne, care să le înlocuiască pe cele pe care mulți le planificaseră prin intermediul unor noduri de tranzit populare din Golf, cum ar fi Dubai și Doha.
În Australia, era deja clar că evenimentele din Bahrain și Arabia Saudită erau serios amenințate dacă conflictul nu putea fi rezolvat rapid. Acest lucru s-a datorat cerințelor cunoscute ale transportului internațional de mărfuri și logisticii din F1.
Întrucât ambele țări sunt expuse riscului de a fi atacate de Iran sau de aliații săi, anunțul anulării a părut inevitabil pentru o vreme. Capitala Bahrainului, Manama, găzduiește o bază navală americană în cartierul rezidențial Juffair, unde mulți membri ai personalului de F1 stau în timpul weekendului de cursă.
Jeddah este mai îndepărtat, în partea de vest a peninsulei arabe, dar țara a fost lovită în 2022, când un atac cu rachete a fost lansat asupra unei instalații petroliere din apropiere de către rebelii houthi yemeniți, aliați ai Iranului.
F1 a explorat posibilitatea organizării de curse alternative. Portimao din Portugalia, Imola din Italia și Istanbul din Turcia au fost toate luate în considerare, la fel ca și posibilitatea unei a doua curse în Japonia.
În cele din urmă, toate au fost abandonate din cauza unei confluențe de factori: dificultatea de a organiza o cursă într-un timp atât de scurt, inclusiv vânzarea biletelor, șansa minimă de a obține o taxă de găzduire semnificativă și impactul asupra personalului deja obosit de F1.
Campionatul de anul trecut s-a încheiat la începutul lunii decembrie, iar extrasezonul din această iarnă a fost cel mai scurt din istoria acestui sport, ca o consecință a celei mai mari schimbări de regulament care a avut loc vreodată.
Pauza neplanificată din program oferă acum F1 șansa de a se regrupa și oferă spațiu suplimentar pentru a lua în considerare modificări ale noilor reguli în urma criticilor privind efectul acestora asupra purității sportului.
Noile motoare au o împărțire 50-50 între puterea cu ardere internă și cea electrică, iar în cadrul sportului există îngrijorări că acestea au redus relevanța abilităților pilotului în anumite privințe. O serie de potențiale modificări sunt în discuție.
Diferența dintre Japonia și Miami va oferi, de asemenea, echipelor timp suplimentar pentru a-și învăța lecțiile din primele trei curse și pentru a lucra la îmbunătățirea mașinilor lor.
De asemenea, va avea un impact asupra regulilor care guvernează dezvoltarea permisă a motoarelor în acest sezon. Acestea delimitează datele la care va fi evaluată performanța relativă a unităților de putere, iar celor cu performanță mai mare decât anumite valori li se va acorda posibilitatea de a se întreprinde dezvoltări suplimentare.
Honda, care a avut un început de sezon dificil, are garanția că va avea voie să-și îmbunătățească motorul, în timp ce dovezile din acest weekend din China au sugerat că oportunitatea ar putea fi acordată și noului motor Red Bull Powertrains.