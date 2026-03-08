F1: Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat Marele Premiu al Australiei

1 minut de citit Publicat la 10:04 08 Mar 2026 Modificat la 10:06 08 Mar 2026

George Russell, pilot britanic de Formula 1. În 2022, el s-a alăturat Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Sursa colaj foto: Hepta

Britanicul George Russell (Mercedes) a câştigat duminică, pe circuitul Albert Park din Melbourne, Marele Premiu al Australiei, prima dintre cele 24 de curse din sezonul de Formula 1 2026, în faţa coechipierului său italian Kimi Antonelli, scrie AFP, conform Agerpres.

Cele două "Săgeţi Argintii", deja dominante în calificările de sâmbătă, şi-au repetat performanţa în cursă şi le-au depăşit confortabil pe cele două Ferrari-uri, ale pilotului monegasc Charles Leclerc şi britanicului Lewis Hamilton, septuplu campion mondial.

În spatele acestui cvartet, campionul mondial en-titre Lando Norris (McLaren) a terminat pe locul cinci după ce a rezistat unor atacuri puternice ale olandezului Max Verstappen (Red Bull).

Olandezul, cvadruplu campion mondial, care a pornit de pe locul 20 al grilei de start după ce a dezamăgit în prima parte a calificărilor de sâmbătă, a avut o revenire superbă, terminând pe locul şase.

Top 10 a fost completat de englezul Oliver Bearman (Haas), debutantul britanic Arvid Lindblad (Racing Bulls), care a avut un start fantastic, brazilianul Gabriel Bortoleto (Audi) şi francezul Pierre Gasly (Alpine).

Eroul local Oscar Piastri (McLaren) a suferit un accident bizar în timp ce se afla în drum spre grila de start şi a părăsit competiţia din cauza avariilor majore la maşina sa. El trebuia să pornească de pe poziţia a 5-a, dar a lovit o bordură şi a ajuns cu monopostul într-un zid, fără a suferi vreo accidentare, dar dezamăgindu-şi miile de fani locali prezenţi.

Următoarea cursă va fi Marele Premiu al Chinei (13-15 martie).